Ho usato per un mese ACEMAGIC Kron Mini K5 con il nuovo chip Intel 18A: ecco com’è andata

Ho tenuto per un mese l'ACEMAGIC Kron Mini K5 dietro al monitor della mia postazione e devo dire che mi ha convinto molto più di quanto immaginassi su consumi e reattività, molto meno sulla qualità costruttiva.

Trenta minuti. Tanto ci è voluto, cronometro alla mano, per passare dalla scatola chiusa sul tavolo della cucina al desktop di Windows 11 pronto all’uso, aggiornamenti inclusi. Per un mini PC da poco meno di 400 euro non è affatto scontato, e ammetto che mi aspettavo la solita mezza giornata persa tra driver mancanti e riavvii.

Il protagonista di questa prova è l’ACEMAGIC Kron Mini K5 nella configurazione d’ingresso: Intel Core 3 304, la CPU entry level della famiglia Wildcat Lake, affiancata da 12 GB di LPDDR5 saldati e da un SSD NVMe da 512 GB. Campione stampa ricevuto direttamente dall’azienda, tenuto sotto torchio per circa un mese, montato sulla staffa VESA inclusa dietro al monitor della mia postazione.

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E qui viene il punto interessante. Questa è una delle primissime macchine consumer a montare un processore costruito sul nodo Intel 18A, quello su cui Intel si gioca parecchio della propria credibilità industriale. Una piattaforma nuova di zecca che però viene infilata dentro una scatoletta da 0,67 litri venduta a un prezzo da ufficio. La domanda vera è: quanto di quella novità arriva effettivamente sulla scrivania di chi compra?

Ci sono anche due varianti in circolazione con lo stesso nome commerciale, e conviene chiarirlo subito perché la confusione è reale. Quella che ho provato io monta il Core 3 304 a cinque core con 12 GB di memoria. Esiste poi una versione superiore con Intel Core 5 320, sei core e 16 GB di RAM più veloce. Non sono la stessa macchina, non hanno le stesse prestazioni e non costano uguale. Tutto quello che leggete qui sotto vale per la prima.

Anticipo il verdetto senza girarci troppo intorno: è una macchina che mi ha convinto molto più di quanto pensassi sul piano funzionale, e molto meno sul piano della qualità percepita. Ma andiamo con ordine.

Unboxing e dotazione

Scatola di cartone stampato, grafica sobria, niente di memorabile. Sul fondo c’è un adesivo che indica la configurazione, 12 GB di RAM e 512 GB di storage, mentre il processore non viene nominato da nessuna parte sul packaging. Scelta curiosa, visto che è proprio il chip la cosa più nuova di tutta la macchina.

Dentro trovi l’essenziale fatto bene: l’unità, un alimentatore da 19V e 3,42A (poco meno di 65 W) con cavo di rete, un cavo HDMI, la staffa VESA completa di viteria e un manuale multilingua. La dotazione è adeguata. Non generosa, non tirchia, adeguata. Il cavo HDMI incluso mi ha risparmiato un giro in soffitta a cercarne uno, e la staffa è di quelle serie, in metallo, non il pezzetto di lamiera piegata che a volte ti ritrovi in confezione.

La sorpresa vera però è sul retro. Sulla porta di rete c’è un adesivo giallo che invita esplicitamente a non collegare il cavo LAN durante la prima accensione, perché la connessione potrebbe far partire aggiornamenti lunghi e ritardare l’accesso al desktop. Non avevo mai visto un produttore mettere per iscritto una cosa del genere. L’ho seguito alla lettera, più per curiosità che per convinzione, e in effetti il setup è filato liscio. Resta però il fatto che un’avvertenza così è un modo elegante per ammettere che la prima accensione può essere un’esperienza deprimente. Il problema non è di ACEMAGIC, è di Windows. Ma l’adesivo ce l’ha messo ACEMAGIC.

Peso e ingombro della confezione sono ridicoli, nel senso buono. L’ho tirata fuori dal cartone del corriere con una mano sola mentre con l’altra tenevo lontano uno dei miei cani, che come al solito aveva deciso che il pacco era suo.

Design e costruzione

Qui arriva la prima nota stonata, e siccome è anche la cosa che mi ha dato più fastidio in assoluto tanto vale metterla subito sul tavolo: i materiali non sono il massimo. Molto plasticoso. Prendendolo in mano la sensazione è quella di un oggetto costruito per stare fermo dietro un monitor, non per essere maneggiato. La scocca flette leggermente se la stringi sui lati, le tolleranze di accoppiamento tra il coperchio superiore e il corpo si sentono al tatto, e il tutto trasmette una leggerezza che avrei preferito non percepire.

Detto questo, e qui mi contraddico volentieri, il design mi piace davvero. C’è un gusto vagamente retrò nelle proporzioni e nella texture del coperchio che funziona, una specie di citazione dei computer da tavolo di venticinque anni fa senza cadere nel kitsch. Sulla scrivania ci sta bene. Sotto un monitor da 27 pollici sparisce del tutto. È strano: dovrebbe darmi fastidio il contrasto tra un’estetica curata e una resa al tatto così così, invece dopo qualche giorno ci ho fatto pace. Tanto, montato sulla staffa VESA, la scocca non la tocchi mai più.

Le misure sono 128 x 128 x 41 mm, poco più di un quadrato da mezzo palmo. Sotto c’è la presa d’aria della ventola con l’etichetta delle specifiche, sui due fianchi le griglie di sfogo, e sul retro uno switch di sblocco che permette di far scorrere via il coperchio superiore senza cacciavite.

Sistema che funziona bene, sia chiaro. Lo fai scorrere, viene via, ci metti due secondi. Ma per arrivare effettivamente agli slot M.2 servono comunque le viti, perché sotto il coperchio c’è ancora la piastra di raffreddamento da smontare. Quindi la promessa del “tool less” è mezza mantenuta: apri la scatola senza attrezzi, ma per fare qualcosa di utile il cacciavite ti serve lo stesso. L’ho aperta, ho guardato dentro, non ho sostituito nulla. Volevo capire come fosse fatta e quanto spazio ci fosse per crescere.

Presente anche uno slot Kensington, dettaglio che in un mini PC destinato a uffici, reception e postazioni condivise ha un senso concreto e che troppi concorrenti dimenticano.

Scheda tecnica

Specifica Valore Processore Intel Core 3 304 (Wildcat Lake, processo Intel 18A) Configurazione CPU 5 core / 5 thread: 1 P-core 1,5 / 4,3 GHz + 4 LPE-core 1,4 / 3,3 GHz Cache 6 MB L3 Grafica Intel Xe3 Graphics, 1 core, fino a 2,3 GHz (9 TOPS) NPU Intel AI Boost, 15 TOPS Limiti di potenza PL1 22 W, PL2 35 W, PL4 60 W Memoria 12 GB LPDDR5 5.600 MT/s saldati su scheda madre Storage SSD NVMe 512 GB M.2 2280 + secondo slot M.2 2280 libero (PCIe 4.0 x2, fino a 4 TB) Uscite video HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-C con DP 1.4 Alt Mode Display supportati Fino a 3 schermi indipendenti 4K a 60 Hz Rete cablata 2.5GbE RJ45 (controller Realtek RTL8125) Wireless Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 (modulo M.2 2230 Realtek RTL8852BE) Porte USB 2x USB 3.2 Gen2 Type-A 10 Gbps, 4x USB 3.2 Gen1 Type-A 5 Gbps, 1x USB-C frontale Audio Jack 3,5 mm, uscita digitale via HDMI e DisplayPort Raffreddamento Ventola 80 x 10 mm oltre 2.000 RPM con dissipatore in alluminio Alimentazione Jack DC 19V / 3,42A oppure USB-C PD fino a 100 W Dimensioni 128 x 128 x 41 mm (0,67 litri) Sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato e attivato Altro Slot Kensington, switch di sblocco coperchio, staffa VESA inclusa

Hardware: cosa c’è davvero dentro

Aprendo la macchina si arriva a una scheda madre ordinata, con tre socket M.2. Uno ospita il modulo Wi-Fi, uno l’SSD di serie, il terzo è libero. Quest’ultimo accetta un altro NVMe 2280 fino a 4 TB, oppure un acceleratore AI, anche se onestamente non ho mai visto nessuno nel mondo reale infilare un acceleratore dentro un mini PC da ufficio. Ma la porta è aperta, e per una macchina di questa fascia poter arrivare a diversi terabyte senza toccare il disco di sistema è un vantaggio pratico.

Il cuore è il Core 3 304, e la sua architettura merita due parole perché è particolare. Cinque core, cinque thread, nessun multithreading: un solo P-core che sale fino a 4,3 GHz e quattro core a bassissimo consumo che si fermano a 3,3 GHz. Niente E-core tradizionali, solo LPE. È una configurazione pensata per stare bassa nei consumi e reattiva nelle operazioni brevi, non per macinare rendering.

La grafica integrata è Xe3 con un singolo core a 2,3 GHz. Uno. Non è un refuso. Chi arriva da macchine con Iris Xe o Arc integrate deve calibrare le aspettative, perché qui il reparto grafico è dimensionato per gestire desktop, video e accelerazione hardware, non per spingere poligoni.

Sul fronte memoria c’è la scelta che pesa di più sull’intera macchina: 12 GB LPDDR5 a 5.600 MT/s saldati. Non si espandono, non si sostituiscono, non si toccano. Dodici, per giunta, è un taglio dispari che nasce da quattro chip Samsung da 3 GB l’uno. Windows ne vede circa 11,7 perché una porzione resta riservata all’hardware, tra GPU e NPU. Ci torno più avanti, perché è il punto dove questa macchina mostra il fianco per prima.

L’SSD di serie è un COLORFIRE CF620 da 512 GB, un’unità PCIe Gen3 con controller MAP1202 e nessuna cache DRAM. Traduzione pratica: circa 1.780 MB/s in lettura sequenziale e 1.675 MB/s in scrittura. Sono numeri da fascia media bassa per uno standard NVMe moderno, ma restano dieci volte quelli di un SATA e nell’uso quotidiano non li senti mai. Li sentiresti spostando archivi video da decine di gigabyte, e infatti li ho sentiti.

Il raffreddamento affida tutto a una ventola da 80 mm che ruota sopra i 2.000 giri con un dissipatore in alluminio piuttosto generoso per il formato. Generoso finché il carico resta ragionevole, va detto.

Windows 11 Pro e prima configurazione

Partiamo dalla cosa che, per mestiere, controllo sempre per prima su una macchina cinese di questa fascia: l’immagine di fabbrica. Il marchio ha alle spalle un episodio spiacevole, mai del tutto chiarito nei numeri, in cui alcuni modelli vennero spediti con software malevolo annidato nell’immagine di ripristino. Roba seria, non un adware da rimuovere con due clic.

Quindi ho fatto i compiti. Scansioni multiple con motori diversi, controllo delle cartelle di sistema dove all’epoca si nascondevano gli eseguibili incriminati, verifica della partizione di ripristino, analisi dei processi in avvio e del traffico di rete nelle prime ore. Nessun rilevamento. Niente di anomalo. Il sistema è pulito, i processi in avvio sono quelli che ti aspetti, non c’è bloatware degno di nota e non ci sono utility proprietarie che tentano di installarsi da sole.

Anche la licenza di Windows 11 Pro è regolarmente attivata, e questo è un altro punto che verifico sempre perché negli anni ho visto troppi mini PC arrivare con chiavi grigie destinate a disattivarsi dopo qualche mese. Qui è tutto in ordine.

Vale comunque la pena dirlo a chi legge: su qualunque macchina di questa provenienza, una reinstallazione pulita da ISO ufficiale Microsoft resta la scelta più tranquilla. Non perché ho trovato qualcosa, ma perché costa venti minuti e ti toglie il dubbio per sempre. Io l’ho lasciata com’era proprio per poterla raccontare così com’è uscita dalla scatola.

La configurazione iniziale, cavo LAN staccato come da adesivo, ha richiesto circa mezz’ora comprensiva del primo giro di aggiornamenti Windows. Nessun driver mancante in Gestione dispositivi, nessun punto esclamativo giallo, audio e rete funzionanti al primo colpo. Su un prodotto appena uscito con una piattaforma nuova, questo non era garantito.

Prestazioni e consumi

Ho eseguito la mia solita batteria di test e i risultati si allineano con quelli misurati dalle altre testate che hanno provato la stessa configurazione, quindi riporto i numeri senza fare giochi di prestigio.

In PCMark 10 la macchina totalizza 5.309 punti, con 8.266 in Essentials e 9.758 in Productivity. Il dato di Productivity è quello che conta davvero per l’utente tipo, e sopra i 9.500 punti significa che documenti, fogli di calcolo e browser non saranno mai il collo di bottiglia. In Cinebench R23 il punteggio singolo core arriva a 1.729 punti, il multi core a 5.027. Quel 1.729 è il numero più interessante di tutta la scheda: è una reattività da macchina ben più costosa, ed è il motivo per cui nell’uso quotidiano questa scatoletta sembra più veloce di quanto le specifiche lascino immaginare.

Sul fronte grafico si scende parecchio. 3DMark Fire Strike si ferma a 1.880 punti, Unigine Heaven a 1080p produce 18,8 FPS di media con 473 punti. In PassMark PerformanceTest 11 il totale è 2.686 punti, con un CPU Mark da 12.363 che conferma quanto sia la parte processore a reggere il banco.

E poi ci sono i consumi, che secondo me sono la carta migliore di tutta la macchina. A riposo sta tra 3,7 e 4,3 W. Spenta consuma meno di un watt. Guardando un video 8K a 60 fps su Firefox sale a 12 o 16 W. Sotto stress multi core prolungato si assesta tra 29 e 33 W, con un picco iniziale intorno ai 37 W nei primissimi secondi.

Quattro watt a riposo. Facciamo due conti, perché sono numeri che a casa mia significano qualcosa di concreto visto l’impianto fotovoltaico con accumulo che ho installato: tenendo la macchina accesa ventiquattro ore al giorno, trecentosessantacinque giorni l’anno, con un profilo d’uso misto tra idle e carico leggero, si parla di una manciata di euro l’anno. Meno di una lampadina lasciata accesa. Per chi cerca una macchina sempre attiva, questo dato da solo vale metà della recensione.

Test sul campo: un mese di uso quotidiano

Niente prove da laboratorio e via. Questa scatoletta è rimasta montata dietro il monitor della postazione per circa un mese, usata tutti i giorni come macchina di lavoro reale.

Lo scenario tipico delle mie giornate è brutale e lo conosco bene: una trentina di schede Chrome aperte in contemporanea, backend WordPress, il gestionale interno, documenti, dashboard di analytics, client di posta, qualche web app pesante. Qui il comportamento è stato buono. Non ottimo, buono. La navigazione resta fluida, il passaggio da una scheda all’altra è immediato, il sistema non impalla. Però la memoria si riempie, e con trenta schede più il resto ho toccato più volte soglie dove Windows inizia a spostare roba su disco.

Il terzo giorno, per curiosità, ho tenuto aperto il Task Manager in un angolo per un’intera mattinata. Risultato: sopra le venticinque schede con contenuti multimediali attivi, l’occupazione di RAM viaggiava stabilmente sopra il 90 percento. Il sistema non è mai crollato, mai un blocco, mai un riavvio. Ma la sensazione di “spazio libero” sparisce.

Poi c’è il capitolo che mi interessava di più, visto che monto video per lavoro. Premiere Pro. E qui arriva l’onestà: fa un pochino di fatica. Su una timeline semplice, contenuti a 1080p, tagli e qualche transizione, la macchina lavora. Si può montare. Ma bisogna abbassare la risoluzione di anteprima, evitare effetti in tempo reale e mettersi il cuore in pace sui tempi di export. Appena si sale di complessità, la combinazione tra una GPU a singolo core e 12 GB di memoria condivisa mostra tutti i suoi limiti. Non è la macchina per il montaggio, e non pretende di esserlo.

Le videochiamate invece sono un terreno dove va benissimo. Riunioni lunghe, video attivo, condivisione schermo, effetti di sfondo: tutto gestito senza singhiozzi e senza che la ventola si facesse notare. È esattamente il tipo di carico per cui questa piattaforma è stata progettata.

Sul gaming mi sono divertito più del previsto. Con titoli leggeri, indie, giochi di qualche anno fa a dettagli contenuti e risoluzione ragionevole, i risultati sono buoni. Si gioca, sul serio. Emulazione e cloud gaming ovviamente non pongono problemi. Poi una sera, tardi, mentre aspettavo che finisse un export, mi sono ritrovato a pensare a GTA 6 su PC e a chiedermi se questa scatoletta avrà mai una speranza di farlo partire. La risposta, temo, la conosciamo tutti. Ma la domanda me la sono fatta lo stesso.

Il multitasking pesante è dove ho visto il vero limite. Quando accumuli browser affollato, applicazione professionale aperta, videochiamata e qualche processo in background, la macchina inizia a scaldare parecchio e va un po’ in sofferenza. Non si blocca, non crasha, ma rallenta in modo percettibile e la ventola sale di giri. È un comportamento coerente con quello che i dati termici raccontano, e ne parlo tra poco.

Tutta la connettività l’ho usata sul serio. Rete 2.5GbE verso il NAS con trasferimenti reali, e il link si comporta come deve, viaggiando stabilmente intorno ai 2,37 Gbps nei test di throughput. Il Wi-Fi 6 in casa mia, con l’access point a una stanza di distanza, si è mantenuto intorno agli 830 Mbps in entrambe le direzioni, che per un modulo Realtek è un risultato più che rispettabile. Bluetooth usato per cuffie e periferiche, zero problemi di accoppiamento o di stabilità.

E il triplo display 4K funziona davvero, non è una voce di marketing. HDMI, DisplayPort e USB-C insieme, tre schermi indipendenti in modalità estesa, tutto regolare. Ovviamente stiamo parlando di desktop, finestre e video, non di carichi 3D distribuiti su tre pannelli.

Cosa non ho potuto verificare: l’alimentazione via USB-C PD a 100 W l’ho provata solo brevemente con un caricatore da tavolo e funziona, ma non l’ho usata come alimentazione principale per periodi lunghi, quindi sull’affidabilità nel tempo di quella soluzione devo restare vago. Non ho neanche montato un secondo SSD nello slot libero, quindi sul comportamento termico con due unità installate non ho dati miei.

Approfondimenti

Wildcat Lake e il nodo Intel 18A: cosa cambia davvero

Il motivo per cui questa macchina esiste e fa notizia è il chip. Intel 18A è il processo produttivo su cui l’azienda ha scommesso il proprio ritorno in partita, e vederlo debuttare in una scatoletta da quattrocento euro invece che in un portatile da duemila è già di per sé un dato di mercato interessante.

Cosa porta in dote concretamente? Efficienza, soprattutto. La combinazione tra un P-core veloce e quattro core a bassissimo consumo produce un profilo dove le operazioni brevi e reattive, cioè il novanta percento di quello che fa un computer da ufficio, vengono servite dal core veloce mentre tutto il resto viene smaltito dai core efficienti a consumi bassissimi. Il risultato lo si legge nei quattro watt a riposo e nella reattività percepita.

Quello che non porta in dote è potenza bruta. Cinque thread totali sono pochi, e non c’è nessun trucco architetturale che possa compensare quando un software vuole saturare tutti i core disponibili. Personalmente trovo che questa sia una scelta progettuale sensata per il segmento, non un compromesso mascherato. Chi compra un mini PC da ufficio non compila kernel.

La grafica Xe3 a singolo core è il compromesso più visibile. Decodifica video moderna, accelerazione hardware regolare, gestione di tre 4K senza fiatare. Ma su qualunque cosa richieda calcolo grafico vero si capisce che di core ce n’è uno solo.

I 12 GB saldati: il vero collo di bottiglia

Ricordate il discorso sulle trenta schede Chrome? Ecco, qui torna utile.

La memoria è saldata sulla scheda madre e non espandibile. Dodici gigabyte, di cui circa 11,7 effettivamente disponibili al sistema perché il resto resta riservato a grafica e NPU. Nel 2026 dodici gigabyte sono una quantità che funziona benissimo per un uso normale e che inizia a stringere appena esci dal seminato.

La differenza rispetto a una macchina con moduli sostituibili non è tecnica, è di prospettiva temporale. Con la RAM saldata, quello che hai comprato è quello che avrai tra tre anni. Non c’è una via d’uscita da venti euro quando il software diventerà più affamato, e il software diventa sempre più affamato.

C’è poi la questione della velocità. La memoria gira a 5.600 MT/s, un valore che nella scala delle LPDDR5 attuali sta nella parte bassa. Si vede nei punteggi legati alla banda di memoria e si riflette leggermente anche sui risultati grafici, perché una GPU integrata pesca da lì.

Nell’uso pratico il limite l’ho toccato con le dita solo nei carichi combinati. Browser affollato più applicazione professionale più videochiamata: lì la macchina inizia a respirare col naso. In tutto il resto, e parlo di settimane intere di lavoro normale, la memoria non è mai stata un argomento. Il punto è che non c’è margine di crescita, ed è una cosa che vale la pena sapere prima di firmare, non dopo.

Sei porte USB e nessuna indicazione: il dettaglio che fa imbestialire

Questa è una di quelle cose piccole che nell’uso quotidiano diventano grandi. Sulla macchina ci sono sei porte USB Type-A e una Type-C. Due delle Type-A viaggiano a 10 Gbps, quattro si fermano a 5 Gbps. E indovinate un po’: non c’è nessuna indicazione su quale sia quale. Nessun colore, nessuna sigla, nessun simbolo stampato sulla scocca.

Le veloci sono quelle frontali, le quattro posteriori sono le lente. Una volta che lo sai, lo sai. Ma per saperlo devi averlo letto da qualche parte o testarlo tu, e non è accettabile nel 2026 quando serve un decimo di millimetro di serigrafia per risolvere il problema.

Nel mio caso la conseguenza pratica è stata questa: la prima settimana avevo collegato l’SSD esterno di lavoro dietro, comodo per la gestione cavi. Poi ho notato che i trasferimenti erano più lenti del previsto, ho fatto due verifiche e ho scoperto che stavo usando una porta da 5 Gbps. Spostato davanti, velocità raddoppiata. Mezz’ora persa per niente.

C’è poi la faccenda della USB-C frontale. Sulla carta è dichiarata come porta fino a 20 Gbps. Le misurazioni indipendenti, fatte con box NVMe esterni capaci di saturare quella banda, si fermano invece intorno ai 10 Gbps effettivi, valori da Gen2 classica. Non sono riuscito a chiarire definitivamente se si tratti di un limite del controller o di una questione di periferiche usate nei test, quindi mi limito a segnalare la discrepanza senza sentenziare. Ma se compri questa macchina contando sui 20 Gbps, tienine conto.

Ventola e temperature: il prezzo del formato compatto

Arriviamo al punto dolente, quello che qualunque recensione onesta deve mettere in chiaro. Sotto carico questa macchina fa rumore. Parecchio.

I valori misurati parlano di circa 45 e 47 dBA in stress multi core prolungato, con il fonometro posizionato una manciata di centimetri sopra la scocca. In uso grafico intenso si viaggia tra i 41 e i 46. A riposo siamo intorno ai 37 dBA, che nella pratica significa silenzio assoluto, indistinguibile dal rumore di fondo di una stanza.

La mia esperienza seduto alla scrivania conferma i numeri e li smorza un po’. A riposo, e anche in uso leggero, rumore zero. Sparisce. Non ti accorgi che è accesa. Quando invece la carichi sul serio, il ronzio si sente eccome, ma è un ronzio, non un fischio. Non ha quella componente acuta che ti costringe ad alzare gli occhi dallo schermo. Diciamo che è sopportabile. Fastidioso se stai registrando audio in quella stanza, del tutto tollerabile se stai lavorando con un po’ di musica in sottofondo.

Il calore è l’altra faccia della stessa medaglia. In stress prolungato la CPU arriva intorno ai 90 gradi, e i dati di monitoraggio registrano throttling termico sui core efficienti e, nei test multi core più severi, su tutti e cinque. La scocca si scalda in modo netto al tatto, e nelle sessioni di multitasking pesante l’ho sentita sotto le dita.

La causa sta in una scelta di configurazione precisa: il produttore ha impostato un PL1 da 22 W, più alto rispetto a quanto fanno altri con lo stesso chip. Più potenza sostenuta sulla carta, più calore da smaltire nella realtà, dentro un dissipatore che sta in 0,67 litri. È un compromesso, e come tutti i compromessi ha un prezzo. Va anche detto che i test più severi vengono fatti in stanze intorno ai 28 gradi, e che in un ambiente fresco lo scenario migliora.

L’SSD incluso e lo slot che resta libero

L’unità di serie fa il suo lavoro senza entusiasmare. Circa 1.780 MB/s in lettura e 1.675 in scrittura sono numeri da NVMe di fascia media bassa, ottenuti con un controller privo di cache DRAM. Nell’uso normale non te ne accorgi: Windows si avvia in pochi secondi, le applicazioni partono subito, i file si aprono all’istante.

Te ne accorgi quando sposti roba grossa. Copiando cartelle di progetto da decine di gigabyte ho visto la velocità partire alta e poi calare, comportamento classico delle unità senza DRAM quando la cache di scrittura si esaurisce. Non è un difetto, è una caratteristica di quella categoria di prodotti, e a questo prezzo era prevedibile.

La buona notizia è il secondo slot M.2 2280 completamente libero. Ci puoi infilare un’unità fino a 4 TB, tenendo quella di serie come disco di sistema e usando la nuova per i dati. È esattamente quello che farei se dovessi tenere questa macchina come postazione stabile, e costa poche decine di euro. Su una scatoletta con la RAM saldata, poter almeno crescere sullo storage è una consolazione che pesa.

Attenzione però al discorso termico: aggiungere una seconda unità sotto la piastra di raffreddamento, in un volume così stretto e con una CPU che già tocca i novanta gradi, non è un’operazione neutra. Non l’ho provato, quindi non ho numeri, ma è una variabile da considerare.

NPU e AI in locale: spunta sul foglio o funzione vera?

Il marketing di questa piattaforma insiste molto sull’intelligenza artificiale. La NPU Intel AI Boost da 15 TOPS, affiancata dai 9 TOPS della grafica, viene presentata come il grande argomento di vendita. Quindi? Quindi la realtà è più sfumata.

Sui test specifici, la NPU dà il meglio con i modelli quantizzati: i punteggi in questo scenario superano di parecchio quelli ottenuti sulla grafica, mentre in precisione singola resta indietro. È esattamente il comportamento che ci si aspetta, e significa che l’accelerazione funziona quando il software è scritto per sfruttarla nel modo giusto.

Nella pratica quotidiana l’ho usata soprattutto dove serve davvero, cioè nelle videochiamate. Sfocatura dello sfondo, riduzione del rumore, correzione dello sguardo: tutte cose gestite dalla NPU senza toccare la CPU, il che si traduce in ventola ferma e batteria del portatile altrui che dura di più mentre parla con te. Su modelli linguistici in locale si può fare qualcosa di piccolo, ma i dodici gigabyte di memoria condivisa mettono un tetto basso e ben visibile.

Una precisazione che va fatta: questa macchina non rientra nella certificazione Copilot+ PC, che richiede una NPU da almeno 40 TOPS. Significa che alcune funzioni AI integrate in Windows non saranno disponibili. Personalmente ci perdo poco sonno, ma se qualcuno compra pensando di avere accesso a tutto il pacchetto, resterà deluso.

Consumi bassissimi: l’argomento che nessuno racconta abbastanza

Se dovessi scegliere una sola ragione per consigliare questa macchina, sceglierei questa. Meno di quattro watt a riposo sono un numero che cambia il modo in cui puoi usarla.

Un mini PC che consuma così poco non è semplicemente un computer efficiente: è un computer che puoi permetterti di lasciare acceso sempre. Piccolo server domestico, gestione della domotica, macchina per scaricare e archiviare, postazione condivisa in reception che nessuno spegne mai, media center collegato alla TV. In tutti questi scenari il costo energetico annuale si conta in una cifra, non in due.

Ho fatto la verifica incrociata con la strumentazione del mio impianto e il dato regge. Con un profilo realistico fatto in gran parte di inattività e uso leggero, la macchina accesa ventiquattro ore al giorno sposta l’ago dei consumi domestici in modo quasi impercettibile.

C’è anche un aspetto che di solito viene trascurato: la doppia possibilità di alimentazione. Jack DC tradizionale oppure USB-C con Power Delivery fino a 100 W. Questo significa che puoi alimentarla da un hub o da una stazione di ricarica multipla, riducendo il numero di alimentatori sotto la scrivania. Dettaglio da niente, finché non hai sei prese occupate e la settima ti serve.

Sicurezza e fiducia: il convitato di pietra

Non posso chiudere gli approfondimenti senza parlarne, perché per il tipo di lavoro che faccio sarebbe una omissione grave.

Il produttore, come diversi altri marchi che affollano la fascia economica dei computer compatti, ha avuto in passato un episodio documentato di immagini di Windows compromesse spedite ai clienti. La reazione ufficiale fu di attribuire il problema a un lotto specifico e a codice di terze parti non verificato inserito per velocizzare l’installazione. Non ci fu però nessun richiamo e nessuna verifica indipendente pubblica sull’intero magazzino.

Sull’esemplare che ho in mano, ripeto quanto scritto sopra: tutto pulito. Nessun rilevamento, immagine ordinata, licenza valida. È un risultato positivo e va detto con la stessa chiarezza con cui si dice il contrario.

Detto questo, la raccomandazione operativa resta valida per chiunque compri un computer di questa provenienza, questo marchio o un altro: formattare e installare Windows da supporto ufficiale Microsoft prima di metterci dentro credenziali e dati personali. Venti minuti, chiave già legata alla scheda madre, tranquillità completa. Non è diffidenza, è igiene.

Funzionalità e benchmark in sintesi

Radunando i numeri in un punto solo, il quadro è coerente e leggibile. Sul lato produttività la macchina si comporta bene oltre le aspettative del prezzo: i 9.758 punti in Productivity di PCMark 10 e i 1.729 punti single core di Cinebench R23 raccontano un sistema reattivo, che apre, chiude e commuta senza attriti.

Sul lato multi core il quadro si ridimensiona. I 5.027 punti di Cinebench sono onesti per cinque thread ma segnano un tetto chiaro: esportazioni, compressioni, rendering e compilazioni richiederanno pazienza. Il rapporto tra prestazione singola e multipla, circa 2,9 volte, conferma che i quattro core efficienti danno una mano ma non fanno miracoli.

Sul lato grafico siamo nel territorio dell’uso generale. I 1.880 punti di Fire Strike e i 18,8 FPS medi in Unigine Heaven a 1080p dicono che questa non è una macchina da gioco moderno e non finge di esserlo. La riproduzione video invece è impeccabile: contenuti fino a 8K a 60 fps su browser scorrono senza scatti apprezzabili e senza perdita di fotogrammi, grazie alla decodifica hardware.

Sul lato rete i 2,37 Gbps stabili sulla porta cablata e gli oltre 830 Mbps sul wireless in entrambe le direzioni sono risultati solidi, sufficienti per lavorare su archivi condivisi senza sentire la rete come limite.

La funzione che nel mese di prova ho apprezzato più di tutte, però, non compare in nessun benchmark: il supporto a tre monitor 4K indipendenti attraverso tre uscite diverse. È una dotazione rara sotto i quattrocento euro e cambia radicalmente cosa puoi farci in un ufficio.

Prezzo, varianti e dove si colloca

Il listino dichiarato per questa configurazione è di circa 569 dollari, ma è una cifra teorica che serve soprattutto a far sembrare grosso lo sconto. Il prezzo reale, con i coupon promozionali attivi in fase di lancio, si aggira intorno ai 399 dollari per la versione con 512 GB e sui 385 per quella con 256 GB. La variante superiore con Core 5 320 e 16 GB di memoria viene proposta sullo store europeo ufficiale intorno ai 449 euro.

A quattrocento euro circa il discorso ha senso. A cinquecentosettanta, francamente no. Quindi il consiglio pratico è di comprare solo in presenza del coupon, e di verificarlo prima di mettere nel carrello perché queste promozioni vanno e vengono.

ACEMAGIC Kron Mini K5 è disponibile su Amazon, mentre la scheda ufficiale del prodotto con tutte le configurazioni si trova sul sito ACEMAGIC.

Cosa si perde scendendo di fascia? Passando a soluzioni più economiche basate su processori della serie N si rinuncia proprio a quella reattività single core che qui è il pezzo forte, oltre che al triplo 4K e spesso alla rete multi gigabit. Cosa si guadagna salendo? Memoria espandibile, connettività ad alta velocità come Thunderbolt, grafica integrata più muscolosa e sistemi di raffreddamento capaci di lavorare più in silenzio. La differenza di spesa, però, è nell’ordine del cinquanta percento.

Se avete voglia di farvi un’idea di quanto sia diventato ampio questo mercato, sul nostro sito trovate le prove di GEEKOM IT13 Max, del NiPoGi Pinova P2, del NiPoGi E3B e del NiPoGi Hyper H2, oltre a una vecchia prova dello stesso marchio e alla nostra recensione del Minisforum NUCXI5.

Conclusioni

Dopo un mese passato a lavorarci sopra tutti i giorni, il bilancio che mi resta in testa è fatto di due mezze verità che convivono male e proprio per questo raccontano bene il prodotto.

La prima: funziona meglio di quanto costi. La reattività quotidiana, i consumi ridicoli, il triplo 4K, l’immagine di sistema pulita e la stabilità totale nell’arco di quattro settimane sono cose che mi hanno fatto ricredere su una macchina da cui non mi aspettavo granché. Zero crash, zero blocchi, zero anomalie.

La seconda: si sente che è stata costruita al risparmio. I materiali plasticosi, la ventola che urla sotto carico, le porte non marcate, i dodici gigabyte inchiodati per sempre. Sono compromessi tutti giustificati dal prezzo, ma sono compromessi, e chi compra deve saperlo.

A chi lo consiglio, allora? A chi cerca una postazione da ufficio ordinata e silenziosa nell’uso normale, a chi deve gestire due o tre monitor senza spendere una fortuna, a chi vuole una macchina sempre accesa che non pesi sulla bolletta, a chi deve attrezzare più scrivanie con un budget rigido. In tutti questi ruoli l’ACEMAGIC Kron Mini K5 fa il suo mestiere e lo fa bene.

A chi lo sconsiglio: a chi monta video, a chi lavora con carichi creativi o con software che vogliono tutti i core disponibili, a chi ha bisogno di memoria abbondante oggi o fra due anni, a chi lavora in una stanza dove il rumore conta, a chi vuole giocare a qualcosa di più impegnativo di un indie.

Lo scenario perfetto me lo immagino così: appeso dietro un monitor in uno studio, acceso da mesi, che nessuno nota più. Ecco, in quel ruolo è bravissimo. E forse il complimento più sincero che posso farle è proprio questo: dopo la prima settimana ho smesso di pensare che ci fosse.

ACEMAGIC Kron Mini K5 (Intel Core 3 304, 12GB, 512GB) 7.0/10 Un mese di uso quotidiano con il mini PC ACEMAGIC basato sul nuovo Intel Core 3 304. Reattività sorprendente per la fascia di prezzo, meno di 4 watt a riposo e triplo 4K funzionante davvero, ma materiali plasticosi, ventola rumorosa sotto carico e 12GB di memoria saldata che non si potranno mai espandere. Pro Consumo a riposo sotto i 4 watt, ideale per uso continuo h24 Prestazioni single core sorprendenti per la fascia di prezzo Triplo display 4K a 60Hz realmente funzionante Secondo slot M.2 2280 libero, espandibile fino a 4TB Windows 11 Pro pulito e regolarmente attivato, nessun bloatware Doppia alimentazione, jack DC oppure USB-C PD fino a 100W Contro Qualità dei materiali sotto la media, scocca molto plasticosa Rumorosa sotto carico, fino a 47 dBA con temperature intorno ai 90 gradi Porte USB prive di qualsiasi marcatura di velocità Memoria da 12GB saldata e non espandibile USB-C dichiarata 20 Gbps ma nei test si ferma a 10 Gbps In difficoltà con Premiere Pro e carichi creativi