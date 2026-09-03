Huawei Watch GT 7 Pro, difficile trovargli un difetto | RECENSIONE

Ci sono prodotti che provo per qualche giorno e altri che, dopo poche ore, finiscono per diventare parte della mia quotidianità. Il Huawei Watch GT 7 Pro appartiene decisamente alla seconda categoria. Durante la mia vacanza a Palma l’ho utilizzato come smartwatch principale e, soprattutto, non l’ho praticamente mai tolto dal polso.

È stato quindi un test molto più vicino all’utilizzo reale rispetto alla classica prova fatta in casa. L’ho portato con me durante le giornate fuori, nelle passeggiate, negli spostamenti e in tutte quelle situazioni in cui uno smartwatch deve semplicemente esserci senza diventare un pensiero. Ed è proprio questo il punto da cui voglio partire: il Watch GT 7 Pro non cerca di essere soltanto un’estensione dello smartphone, ma punta a diventare un dispositivo da indossare continuamente.

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Dopo averlo utilizzato, la mia impressione è quella di avere davanti uno smartwatch molto completo, con una costruzione premium, un display eccellente e soprattutto un’autonomia che rappresenta uno dei suoi elementi più interessanti.

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Design e estetica

Il primo impatto con Huawei Watch GT 7 Pro è quello di un prodotto costruito con attenzione. La cassa misura 45,6 x 45,6 millimetri, mentre lo spessore è di 11,3 millimetri. Il peso è di 55,5 grammi, quindi non siamo davanti a uno smartwatch estremamente leggero, ma il peso rimane compatibile con l’utilizzo quotidiano.

Quello che mi ha convinto è soprattutto la scelta dei materiali. Il Watch GT 7 Pro utilizza un vetro frontale, una struttura in lega di titanio e un retro in ceramica. È una combinazione che restituisce immediatamente una sensazione diversa rispetto a uno smartwatch costruito interamente in materiali più economici.

Durante la vacanza ho apprezzato soprattutto la sensazione di solidità. È un dispositivo che dà l’impressione di poter essere utilizzato senza doverlo trattare continuamente come un oggetto delicato.

E questo è particolarmente importante considerando la sua vocazione sportiva e outdoor. Huawei dichiara infatti una resistenza all’acqua fino a 5 ATM, una certificazione IP69 e la possibilità di essere utilizzato per il nuoto e per attività di immersione fino a 40 metri secondo lo standard EN13319.

Sono caratteristiche che contribuiscono a rendere il Watch GT 7 Pro un dispositivo pensato realmente per accompagnarmi durante la giornata, e non soltanto durante una sessione di allenamento.

Display

Il display è un altro elemento che ho apprezzato immediatamente. Huawei ha scelto un pannello AMOLED da 1,47 pollici, con risoluzione di 466 x 466 pixel e una densità di circa 317 ppi. La caratteristica che spicca maggiormente è però la luminosità massima dichiarata di 3.000 nit.

Durante una vacanza, questo aspetto assume un’importanza ancora maggiore. Uno smartwatch viene utilizzato spesso all’aperto, magari sotto il sole, mentre ci si sposta o si sta facendo un’escursione. Avere uno schermo molto luminoso significa poter controllare rapidamente informazioni e dati senza dover cercare una zona d’ombra.

Il pannello AMOLED contribuisce inoltre a mantenere un’ottima resa delle informazioni visualizzate. Il formato circolare e la buona definizione fanno sì che il quadrante rimanga leggibile e piacevole anche quando lo utilizzo semplicemente per controllare l’ora.

È uno di quei componenti che, nell’esperienza quotidiana, smettono quasi di farsi notare proprio perché fanno bene il loro lavoro.

Software

Il Watch GT 7 Pro utilizza HarmonyOS 6.1. L’approccio di Huawei è differente rispetto a quello di smartwatch che cercano di trasformarsi in veri e propri smartphone da polso. Qui l’obiettivo è offrire un sistema operativo progettato principalmente per gestire le funzioni dell’orologio, le attività sportive, le notifiche e il monitoraggio dei parametri.

È una filosofia che, personalmente, trovo sensata. Uno smartwatch deve essere innanzitutto immediato. Voglio poter guardare il polso, leggere un’informazione e tornare a quello che stavo facendo.

Il Watch GT 7 Pro dispone inoltre di 64 GB di memoria interna, senza possibilità di espansione tramite scheda. Per un dispositivo di questo tipo si tratta comunque di una quantità di memoria importante, anche se non abbiamo indicazioni, nei dati a disposizione, su quanto spazio venga effettivamente lasciato all’utente.

Salute e sensori

Uno degli aspetti più interessanti del Watch GT 7 Pro è la quantità di sensori integrati. Huawei include accelerometro, giroscopio, sensore di frequenza cardiaca, barometro, bussola, SpO2 e termometro per la temperatura corporea.

A questi si aggiunge anche la certificazione per l’ECG, quindi l’elettrocardiogramma. Durante l’utilizzo quotidiano questa dotazione permette allo smartwatch di raccogliere una quantità molto ampia di informazioni legate all’attività e ai parametri monitorabili.

È importante, però, distinguere il monitoraggio da una valutazione medica. Questi sensori rendono l’orologio uno strumento molto interessante per tenere sotto controllo i propri dati, ma non trasformano lo smartwatch in uno strumento diagnostico professionale.

Quello che ho apprezzato è soprattutto la possibilità di avere queste informazioni direttamente al polso senza dover continuamente interagire con lo smartphone.

Durante una vacanza, anche il sistema di localizzazione diventa una funzione che può assumere un peso maggiore. Il Watch GT 7 Pro integra un sistema GPS compatibile con L1+L5, oltre al supporto per BDS, Galileo, QZSS, GLONASS e NavIC.

La presenza di più sistemi satellitari e del doppio canale GPS sulla carta rappresenta una dotazione importante per uno smartwatch orientato anche all’attività outdoor. A questo si aggiungono bussola e barometro, che completano la dotazione di sensori utili quando ci si trova all’aperto.

Sul fronte della connettività troviamo Bluetooth 6.0 con A2DP e LE, oltre a NFC. Il Watch GT 7 Pro non dispone invece di connettività cellulare e non utilizza una SIM. Per me non rappresenta necessariamente un problema. Durante la vacanza l’ho utilizzato come dispositivo complementare allo smartphone e questa è esattamente la sua filosofia: avere al polso le informazioni principali senza pretendere di sostituire completamente il telefono.

È presente anche un altoparlante, quindi l’orologio può gestire l’audio previsto dalle sue funzioni, mentre non troviamo una porta USB né un jack audio, cosa assolutamente normale su questa categoria di prodotto.

Autonomia

Ed eccoci a quello che considero uno degli aspetti più importanti del Watch GT 7 Pro: la batteria. Huawei utilizza un accumulatore Li-Ion da 867 mAh, con ricarica wireless a 10 W.

La capacità è notevole per un dispositivo di queste dimensioni e contribuisce a rendere l’orologio adatto a un utilizzo continuativo. Ed è proprio qui che la mia esperienza durante la vacanza ha avuto senso. Uno smartwatch che devo togliere ogni sera per ricaricarlo perde una parte della sua utilità, soprattutto se voglio utilizzarlo anche per monitorare il sonno.

Il Watch GT 7 Pro, invece, è stato il mio smartwatch principale durante la permanenza a Palma e il fatto di non averlo praticamente mai tolto dal polso rappresenta probabilmente il miglior complimento che posso fargli.

Non significa che la durata della batteria sia infinita, ovviamente, ma la combinazione tra capacità e gestione energetica è uno degli elementi che rendono questo prodotto particolarmente adatto a chi vuole un dispositivo sempre presente.

Prezzo e conclusioni

Dopo averlo utilizzato durante la vacanza, il Huawei Watch GT 7 Pro mi ha lasciato soprattutto una sensazione di equilibrio. Non è semplicemente uno smartwatch con un bel display. La costruzione in titanio e ceramica, la resistenza IP69 e 5 ATM, il pannello AMOLED da 3.000 nit, il GPS multi-sistema, l’ECG e la dotazione di sensori lo rendono un dispositivo tecnicamente molto completo.

Il suo punto di forza, però, per me rimane la capacità di sparire dal polso. È lì durante le passeggiate, quando controllo l’ora, quando mi muovo, quando monitoro un’attività e durante la giornata, senza chiedermi continuamente quando dovrò ricaricarlo.

Huawei Watch GT 7 Pro arriva sul mercato con un prezzo di circa 350 euro. A questa cifra entra in una fascia dove la concorrenza è certamente importante, ma anche dove è possibile pretendere una costruzione e una dotazione di livello elevato.

Dopo averlo portato con me a Palma, la mia conclusione è abbastanza semplice: è uno smartwatch che ho utilizzato davvero come smartwatch principale, non come semplice dispositivo da testare. Quando mi succede questo, il mio voto è inevitabilmente super positivo.