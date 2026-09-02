HONOR Pad 20, il tablet pensato per gli studenti (ma non solo) | RECENSIONE

Il mercato dei tablet è cambiato parecchio. Oggi non basta più proporre uno schermo grande e una batteria capiente per distinguersi, perché gli utenti cercano sempre più spesso un dispositivo che possa essere utilizzato per guardare contenuti, studiare, lavorare e gestire documenti senza dover passare continuamente dal tablet al computer.

HONOR Pad 20 nasce esattamente con questa idea. Non è un tablet progettato per competere con i modelli più estremi della categoria sul fronte della potenza, ma mette insieme un display da 12,1 pollici 3K a 120 Hz, un processore Snapdragon 7 Gen 3, una batteria da 10.100 mAh e una serie di funzioni software dedicate alla produttività. Il tutto all’interno di una scocca metallica molto sottile.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

È proprio questo equilibrio che trovo interessante. HONOR non sta cercando di trasformare Pad 20 in un computer a tutti gli effetti, ma vuole avvicinare l’esperienza tablet a quella di un PC attraverso la Modalità PC e alcune funzioni basate sull’intelligenza artificiale.

https://youtu.be/YCj44aUKiw4

Design e estetica

La prima cosa che considero importante in un tablet di queste dimensioni è la gestione dell’ingombro. Uno schermo da 12,1 pollici è sicuramente comodo, ma può trasformarsi rapidamente in un problema se il dispositivo diventa troppo spesso o pesante.

HONOR Pad 20 misura 277,07 x 179,28 millimetri e ha uno spessore di appena 6,29 millimetri. Il peso dichiarato è di circa 525 grammi, batteria inclusa, anche se HONOR precisa che dimensioni e peso possono variare leggermente in base alla configurazione e al processo produttivo. La scocca è realizzata in metallo e il colore indicato sulla pagina italiana è il Gray.

Per me è una combinazione particolarmente sensata: il formato rimane importante, perché 12,1 pollici significano comunque avere un tablet grande, ma lo spessore contenuto evita di trasformarlo in un dispositivo ingombrante. La filosofia è quindi abbastanza chiara: grande superficie di lavoro, ma corpo relativamente sottile.

Display

Il componente che, almeno sulla carta, ha più possibilità di caratterizzare l’esperienza di HONOR Pad 20 è il display. Parliamo di un pannello LCD da 12,1 pollici, con risoluzione di 3000 x 1872 pixel, densità di 292 PPI, rapporto schermo-corpo dell’88% e luminosità fino a 700 nit HBM. Il refresh rate arriva a 120 Hz, con tre livelli disponibili: 120, 90 e 60 Hz. Il pannello supporta inoltre 1,07 miliardi di colori e un’ampia gamma cromatica DCI-P3.

Non è quindi soltanto uno schermo grande. La risoluzione 3K e i 292 PPI permettono di avere una densità sufficiente per mantenere testi e interfacce molto definiti, mentre i 120 Hz rendono più fluide le animazioni e lo scorrimento.

La luminosità di 700 nit HBM è un altro dato interessante, soprattutto considerando che un tablet di questo tipo può essere utilizzato anche fuori casa.

HONOR ha poi costruito attorno al pannello un sistema piuttosto articolato di tecnologie dedicate al comfort visivo. Pad 20 integra Global DC Dimming, Dynamic Dimming, AI Circadian Night Display, riduzione hardware della luce blu e una funzione dedicata al sollievo dalla cinetosi. È presente anche la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker-Free.

L’azienda dichiara, tra le altre cose, una riduzione dell’affaticamento oculare del 18% con Dynamic Dimming e una riduzione del 12% della luce blu nociva con la tecnologia hardware dedicata. Sono dati dichiarati da HONOR e non vanno interpretati come risultati clinici: la stessa azienda specifica che il prodotto non è un dispositivo medico.

Hardware e performance

Sotto la scocca troviamo il Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, un chipset octa-core che HONOR posiziona come soluzione adatta a produttività, intrattenimento, multitasking, gaming leggero ed editing video.

È interessante anche il confronto dichiarato dall’azienda con la generazione precedente: HONOR parla di un miglioramento del 15% delle prestazioni CPU e del 50% delle prestazioni GPU. Sono dati forniti da HONOR e basati sul confronto con il chipset precedente.

Non lo considero quindi un tablet pensato per chi cerca le massime prestazioni possibili in assoluto. Il suo posizionamento è differente. Lo Snapdragon 7 Gen 3 deve soprattutto permettere di utilizzare più applicazioni, gestire contenuti multimediali e sfruttare le funzioni di produttività senza trasformare il tablet in una macchina sovradimensionata rispetto alle sue esigenze.

Un aspetto importante è che la Modalità PC richiede una versione con almeno 8 GB di memoria. HONOR specifica inoltre che gli accessori, come tastiera e penna, non sono inclusi di serie e devono essere acquistati separatamente.

Software

HONOR Pad 20 arriva con MagicOS 10 basato su Android 16. Qui si trova probabilmente la parte più interessante del progetto, perché HONOR non si limita alla classica interfaccia Android adattata a un display grande.

La Modalità PC introduce un’interfaccia desktop, la gestione di più finestre e i layout a schermo diviso. Il Dock rimane visibile e può essere utilizzato per passare rapidamente tra le applicazioni.

C’è anche il supporto a mouse e scorciatoie da tastiera, con una gestione dei file pensata per essere più vicina a quella che troviamo su un computer. La barra di navigazione può essere personalizzata per mantenere in evidenza le applicazioni e i file utilizzati più spesso. È un approccio che personalmente considero più interessante rispetto alla semplice possibilità di collegare una tastiera a un tablet. L’obiettivo non è soltanto scrivere più velocemente. È modificare l’interfaccia per sfruttare realmente la superficie disponibile.

HONOR ha poi integrato AI Memo, una funzione pensata soprattutto per chi utilizza il tablet durante riunioni, lezioni o momenti di lavoro. Il sistema può identificare automaticamente l’audio e avviare la registrazione con relativa trascrizione da audio a testo. Durante la riunione può inoltre gestire automaticamente alcune operazioni su richiesta, fornire avvisi per parole chiave e offrire un sistema di Q&A globale basato sull’AI.

Dopo la registrazione arrivano invece riassunti e mappe mentali generati dall’intelligenza artificiale, insieme alla possibilità di aggiungere attività, generare parole chiave e trascrivere audio importati. La revisione per capitoli è pensata per rendere più semplice individuare i punti chiave anche all’interno di registrazioni lunghe.

Per un utilizzo professionale, questa è probabilmente una delle funzioni che trovo più interessanti del tablet. Non perché l’AI trasformi automaticamente Pad 20 in un computer, ma perché prova a eliminare alcune operazioni ripetitive nella gestione delle informazioni.

Autonomia

La batteria è da 10.100 mAh di capacità tipica, con una capacità nominale dichiarata di 10.000 mAh. Si tratta di una batteria ai polimeri di litio. Con il mio utilizzo da intrattenimento e per lavorare in mobilità ha presentato un’autonomia degna di nota.

Resta però evidente la scelta progettuale: una batteria molto capiente per garantire un’autonomia adeguata a un dispositivo con display grande e refresh rate elevato.

Comparto fotografico

Sul comparto fotografico non cercherei il punto di forza di Pad 20. La scheda ufficiale della gamma indica per il modello standard una fotocamera posteriore da 8 megapixel con apertura f/2.0 e autofocus e una fotocamera frontale da 8 megapixel f/2.0 a fuoco fisso.

È una dotazione che considero coerente con il ruolo di un tablet. La fotocamera posteriore può essere utile per acquisire rapidamente documenti o immagini, mentre quella anteriore è chiaramente più importante per videochiamate e riunioni.

Non comprerei quindi HONOR Pad 20 per sostituire uno smartphone nella fotografia. Lo comprerei per tutto ciò che avviene sul grande display.

Connettività ed ecosistema HONOR

Sul fronte della connettività, la configurazione ufficiale del modello Wi-Fi supporta Wi-Fi 6, con reti a 2,4 e 5 GHz, oltre a Bluetooth 5.3. HONOR indica anche il supporto a LE Audio e Auracast, oltre a diversi codec audio Bluetooth.

Interessante anche la parte dedicata all’ecosistema. HONOR Pad 20 può condividere contenuti con smartphone e tablet HONOR tramite un sistema di interazione con un solo tocco. HONOR parla inoltre di supporto ai file iWork, che possono essere convertiti nei formati Microsoft Office per essere modificati più facilmente.

La collaborazione non è però limitata ai dispositivi HONOR: per collegare dispositivi Apple e laptop Windows è necessario scaricare HONOR Connect / HONOR Super Workstation, mentre il supporto ai dispositivi Android è legato ai marchi aderenti all’alleanza di interconnessione.

Prezzo e conclusioni

Dopo aver analizzato il dispositivo, la mia impressione è che HONOR Pad 20 abbia un’identità piuttosto precisa. Non è il tablet per chi vuole il processore più potente possibile. Non è nemmeno quello che comprerei principalmente per fotografare. Il suo punto di forza è un altro: un grande display 3K a 120 Hz, un corpo sottile, una batteria molto capiente e un software che prova a trasformare Android in un ambiente più vicino a quello di un PC.

La Modalità PC, il supporto a tastiera e mouse e le funzioni AI di Memo sono gli elementi che gli danno un senso particolare soprattutto per chi studia o lavora.

Mi piace anche il fatto che HONOR abbia investito molto sul comfort visivo. Su un tablet da 12,1 pollici, pensato per essere utilizzato per molte ore, non è un dettaglio secondario.

Il limite principale è invece quello che inevitabilmente emerge dal posizionamento hardware: lo Snapdragon 7 Gen 3 non è una piattaforma da prestazioni estreme. Ma se l’obiettivo è navigare, studiare, scrivere, guardare video, gestire documenti, fare multitasking e sfruttare strumenti AI, il progetto appare molto più coerente. Il prezzo di circa 300 euro è coerente con il device.