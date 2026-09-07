SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro Combo e Keypad Vision Pro rendono qualsiasi porta smart

Ho provato per un mese la nuova serratura biometrica di SwitchBot sulla mia porta blindata e devo dire che smettere di cercare le chiavi in tasca cambia le abitudini più di quanto immaginassi, a patto di una verifica preliminare che nessuno racconta mai.

Sono uscito di casa una mattina di fine agosto e me ne sono accorto solo davanti al cancello: chiavi dimenticate dentro. Nessun problema, ho avvicinato il viso al tastierino e sono rientrato. Quel momento banale è il motivo per cui una serratura smart ha senso.

Il SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro Combo è arrivato a casa mia prima del debutto ufficiale a IFA 2026, campione di prova inviato direttamente dall’azienda. Nella scatola ci sono tre pezzi che lavorano insieme: la serratura motorizzata che si monta dentro casa, il tastierino biometrico Keypad Vision Pro che va fuori e l’Hub Mini Matter Enabled che porta tutto in rete. Prezzo di listino 339,99 euro, non pochi e lo dico subito.

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Ma la cifra da sola non racconta granché perché qui non stiamo parlando di una serratura da sostituire con il fabbro, le misure del cilindro e mezza giornata persa. Si tratta di un sistema retrofit: il cilindro resta il tuo, la chiave meccanica continua a funzionare e se un domani vuoi tornare indietro smonti tutto in cinque minuti. Per chi sta in affitto o semplicemente non vuole mettere mano alla porta blindata è una differenza enorme.

Ho già raccontato su queste pagine il modello precedente, quando avevo testato SwitchBot Lock Ultra insieme al Keypad Vision. Qui la generazione cambia sul serio, almeno sulla carta: motore nuovo, tastierino aggiornato e dotazione più ricca. La domanda vera è se tutto questo si sente nell’uso di tutti i giorni o se è marketing da comunicato stampa.

Un mese di prove su una porta blindata vera, con doppia mandata e tutte le complicazioni del caso, mi ha dato una risposta abbastanza netta, con una riserva importante che spiego più avanti e che secondo me dovrebbe stare in cima a ogni scheda prodotto invece che nascosta nelle FAQ.

Unboxing: dotazione generosa e finalmente c’è quel pezzo lì

La confezione è unica per i tre dispositivi, con cartone spesso, alveoli sagomati e niente plastica inutile. Si apre come una scatola di elettronica premium e questo aiuta a giustificare il ticket d’ingresso.

Dentro trovi la serratura, il tastierino, l’hub, il cavo di ricarica, la batteria CR123A di riserva già inclusa, il magnete per il sensore porta, viti e tasselli per chi preferisce il fissaggio meccanico, il biadesivo 3M già applicato sulle piastre, gli adattatori per i vari tipi di perno e la solita bustina di ricambi che poi finisce nel cassetto.

La cosa che mi ha colpito è un accessorio piccolo che in confezione non c’era prima: una visierina di protezione, una specie di tettuccio da montare sopra il tastierino esterno. Sembra un dettaglio da niente ma non lo è e tra poco capirete perché.

Il manuale è multilingua e con un italiano decente, però la verità è che serve poco perché tutta la procedura passa dall’app che ti guida con animazioni fatte bene. E niente, per una volta la dotazione non ti costringe a comprare nulla il giorno dopo. Anche la batteria tampone inclusa è un pensiero gentile, visto che qualche produttore te la fa acquistare a parte.

Sul packaging una sola nota storta: gli adattatori del perno sono numerosi e nella scatola sono identificati con sigle minuscole. Se non guardi bene l’app che ti dice quale serve rischi di partire con quello sbagliato e di perdere venti minuti.

Design e costruzione: pesa il giusto e si vede

Il corpo della Lock Ultra Max è in lega di alluminio con inserti in PC+ABS, finitura spazzolata e scanalature verticali che prendono la luce. Pesa 391 grammi e in mano dà la sensazione di un oggetto denso, di quelli che se ti cadono sul piede te ne accorgi. Nessuno scricchiolio o tolleranza sospetta tra le parti, la ghiera di base è a filo e non lascia quel fastidioso scalino tra dispositivo e porta.

Sul lato interno della mia blindata, appoggiata sopra il cilindro, non stona. Anzi ha quell’aspetto un po’ industriale che a me piace, mentre a mia moglie all’inizio sembrava ingombrante ma poi ci ha fatto l’abitudine. Sarò onesto: rispetto alla generazione precedente il salto estetico c’è, si è persa un po’ quella sensazione da gadget e si è guadagnato qualcosa che assomiglia a un componente della porta.

Il tastierino esterno è un altro mondo, con superficie nera lucida per la parte del sensore, opaca per i tasti, certificazione IP65 e una scocca che sembra pensata per stare fuori davvero. L’ho montato all’ingresso di casa sotto una copertina di marmo: il sole ci batte per una parte della giornata, la pioggia ci arriva solo di rimbalzo con qualche schizzo. Dopo un mese nessun alone o infiltrazione e la plastica non è ingiallita.

Il biadesivo è super resistente e lo dico con una punta di sorpresa perché di solito è il punto debole di questi accessori. L’ho premuto trenta secondi come da istruzioni e non si è mosso di un millimetro, nemmeno con i tentativi di strappo che ho fatto apposta dopo una settimana. Restano comunque le viti in dotazione e se lo monti in un condominio o in un punto esposto io le userei, non tanto per la tenuta quanto per scoraggiare qualche buontempone.

L’Hub Mini è il solito cubetto bianco senza pretese, alimentato via USB, da nascondere dietro un mobile. Fa il suo lavoro e si fa dimenticare, che poi è esattamente quello che deve fare un hub.

Specifiche tecniche

Specifica Valore Prodotti inclusi Lock Ultra Max, Keypad Vision Pro, Hub Mini Matter Enabled Motore Brushless UltraDrive, fino a 160 rpm Tempo di sblocco Da 1,1 secondi in Max Mode Coppia dichiarata Oltre 9 kg Rumorosità in Quiet Mode Da 56,3 dBA Metodi di sblocco Fino a 19 Riconoscimento facciale Luce strutturata 3D, oltre 30.000 punti infrarossi, distanza tra 0,6 e 0,9 metri Riconoscimento vene del palmo Vicino infrarosso, distanza da 8 a 25 cm Tasso di falso riconoscimento Inferiore allo 0,0001% Batteria serratura 4.200 mAh nominali (1.400 mAh, 15,54 Wh in scheda tecnica), fino a 9 mesi dichiarati Alimentazione di riserva Batteria CR123A, circa 500 operazioni, più supercondensatore per aperture di emergenza Batteria Keypad Vision Pro 5.000 mAh, fino a 12 mesi dichiarati Materiali Lega di alluminio, PC+ABS Dimensioni serratura 122 x 62,6 x 66,8 mm Peso serratura 391 g Connettività Bluetooth 4.2 o superiore, Wi-Fi 2,4 GHz tramite Hub Mini Ecosistemi Matter over Bridge, Apple Home, Home Assistant, Alexa, Google Home Sicurezza dati Crittografia AES 128, dati biometrici elaborati e archiviati in locale Protezione tastierino IP65 Temperatura di esercizio Da 10 gradi sotto zero a 45 gradi Compatibilità serrature Cilindro europeo, ovale UK, tondo svizzero, night latch, adattatori aggiuntivi disponibili Garanzia 1 anno, estendibile a 2 con Max Service Prezzo di listino 339,99 euro

Componentistica: il motore è la vera novità

Il pezzo forte è il motore brushless UltraDrive che tocca i 160 rpm dichiarati e che SwitchBot indica come 3,2 volte più rapido di quello montato sulla generazione precedente. Tradotto in italiano: la chiave gira più in fretta e con più forza, oltre 9 kg di coppia sulla carta.

Conta così tanto perché su una porta blindata a doppia mandata il problema non è girare la chiave una volta ma due o tre volte contro l’attrito di catenacci che spingono su un telaio d’acciaio, magari con la porta leggermente fuori squadro per il caldo. È lì che i modelli sottodimensionati si fermano a metà giro e ti lasciano con la porta né aperta né chiusa.

C’è poi un encoder magnetico ad alta precisione che tiene traccia della rotazione. Non è un dettaglio da scheda tecnica perché permette al sistema di sapere in che punto della corsa si trova e quindi quando ha finito. Sul campo si comporta bene e ne parlo meglio nel paragrafo sulla calibrazione.

L’alimentazione è organizzata su tre livelli. C’è il pacco ricaricabile principale da 4.200 mAh nominali e qui apro una parentesi da smanettone: la scheda tecnica ufficiale riporta 1.400 mAh e 15,54 Wh, che a prima vista sembra una contraddizione. Non lo è perché sono tre celle in serie, quindi 1.400 mAh a 11,1 volt equivalgono ai 4.200 mAh a 3,7 volt che trovate sul materiale commerciale. Stesso pacco raccontato in due modi.

Sotto c’è la CR123A di riserva che entra in gioco da sola quando togli il pacco principale per ricaricarlo o quando questo si esaurisce e vale circa 500 aperture. Sotto ancora c’è un supercondensatore che raccoglie l’energia residua e permette qualche sblocco d’emergenza quando ormai il resto è a terra. Tre paracadute più la chiave meccanica in tasca, che resta il quarto e il più affidabile di tutti.

Il lettore esterno monta invece una batteria da 5.000 mAh e un sensore di prossimità che sveglia l’hardware biometrico solo quando qualcuno si avvicina. Non sta acceso a guardare il pianerottolo tutto il giorno, cosa che fa bene sia all’autonomia sia alla privacy.

App SwitchBot: potente ma la prima ora è impegnativa

L’app disponibile per Android ed iOS è la stessa che gestisce tutto l’ecosistema del marchio e chi ha già altri prodotti si ritrova a casa. Aggiunta del dispositivo via Bluetooth, associazione all’hub, calibrazione guidata e censimento dei dati biometrici sono passaggi lineari sulla carta.

Nella pratica ci ho messo parecchio più del previsto e non per colpa di bug. Il punto è la quantità di roba da impostare: modalità di chiusura, tempi dell’Auto Lock, sensibilità del riconoscimento, orari della Night Mode, notifiche, utenti, permessi e avvisi meteo. Ogni voce ha senso presa singolarmente ma tutte insieme, alla prima configurazione, sono una passeggiata lunga.

Su questo confermo quello che ho letto in giro prima di iniziare la prova: la configurazione iniziale è articolata ma non difficile. Se sei uno che smanetta ti diverti, se compri una serratura sperando di installarla in dieci minuti e non pensarci mai più metti in conto una serata.

Dopo però l’app diventa quasi superflua e la apri per aggiungere un utente, controllare il registro eventi o aprire da remoto quando serve. Il resto della vita quotidiana passa dal tastierino e non tocchi più il telefono, ed è così che dovrebbe funzionare un prodotto del genere.

La sezione dei log è chiara: chi è entrato, con quale metodo, a che ora e se la porta è rimasta aperta. Le notifiche push arrivano puntuali, comprese quelle che avvisano quando il battente resta socchiuso. Ci sono anche gli avvisi meteo con tredici categorie di allerta, che sulle prime mi sembravano una funzione buttata lì per gonfiare la lista e che invece dopo un temporale estivo di quelli seri ho lasciato attivi. Se vi interessa il tema, l’azienda ci ha costruito sopra un prodotto intero e ne ho parlato nella recensione della SwitchBot Weather Station.

Prestazioni e autonomia: velocissima ma sul resto serve pazienza

Gli 1,1 secondi dichiarati in Max Mode reggono anche sulla mia porta, che non è facile. Il motore parte deciso, macina le mandate una dietro l’altra senza esitazioni e si ferma dove deve. Nessun rallentamento a metà corsa o ritorno indietro per riprovare.

Il rumore non è mai stato un problema. Si sente ovviamente il motore che gira, ma dura talmente poco che non fai in tempo a infastidirti. In Quiet Mode scende ancora, il produttore dichiara 56,3 dBA e la differenza si sente soprattutto la notte quando rientri e non vuoi svegliare mezza casa. Personalmente tengo la modalità rapida di giorno e lascio che la Night Mode commuti in automatico dopo una certa ora. Funziona bene, si chiude in base agli orari impostati e non ci penso più.

Sull’autonomia devo essere onesto fino in fondo perché non posso confermarla. I nove mesi dichiarati per la batteria principale e i dodici per il tastierino richiedono un ciclo di test che nessuno può chiudere in trenta giorni. Nel mio mese di utilizzo, con la porta di casa aperta e chiusa più volte al giorno, il consumo è stato talmente contenuto da non farmi mai venire il pensiero della ricarica. Ma da qui a firmare i nove mesi ce ne passa e chi ve li garantisce dopo due settimane di prova vi sta raccontando una favola.

Quello che posso dire è che l’architettura a tre livelli rende quasi impossibile restare chiusi fuori e che comunque la chiave fisica continua a funzionare sempre perché il cilindro non viene toccato. Alla fine della fiera è questa la vera rete di sicurezza.

Test sul campo: un mese su una blindata a doppia mandata

Partiamo dall’installazione perché è lì che si gioca tutto. La mia porta è una blindata con cilindro europeo a doppia mandata e la chiave va inserita direttamente: non ho un pomolo interno, quindi non ho dovuto usare nessun adattatore del perno né richiedere una stampa 3D su misura. La chiave entra nel dispositivo che la gira, semplice così.

Il montaggio vero e proprio l’ho chiuso in una decina di minuti, ma barare non mi piace: avevo già la piastra predisposta perché stavo sostituendo un modello precedente. Chi parte da zero, con la calibrazione e la scelta dell’adattatore giusto, ci mette tra la mezz’ora e i quaranta minuti che restano comunque niente rispetto a una sostituzione tradizionale.

La calibrazione automatica è la cosa che mi ha convinto di più in assoluto. Ho lanciato la procedura dall’app, il motore ha girato in un senso e poi nell’altro, ha misurato la corsa e ha capito da solo quante mandate occorrono. Sulla mia porta ne servono due o tre a seconda di quanto la spingi contro il telaio e il sistema le esegue tutte ogni volta, senza che io abbia dovuto impostare la chiusura parziale. È un’opzione presente che riduce la rotazione per velocizzare le operazioni quotidiane ma nel mio caso non è servita.

Il magnete del sensore porta l’ho appiccicato direttamente sul metallo del telaio. Tiene senza il minimo problema e la rilevazione dello stato aperto o chiuso è sempre stata corretta, il che è fondamentale perché è quel magnete a dire alla serratura quando può far scattare l’Auto Lock.

Il lettore biometrico sta all’ingresso sotto la copertina di marmo, come dicevo, e prende sole per una fetta della giornata e qualche schizzo d’acqua quando piove di traverso. Il primo giorno di test è emerso anche un problema: con la luce forte in faccia il riconoscimento del volto fa fatica. Ho montato la visierina inclusa in confezione e la situazione è cambiata radicalmente. Ecco perché prima dicevo che quel pezzo di plastica non è un dettaglio.

Nell’uso quotidiano il volto è diventato il metodo predefinito per tutti in famiglia. Ti avvicini e la porta si apre, difficilissimo che sbagli e nel mese di prova non ho registrato un solo falso positivo. Le vene del palmo le uso molto meno per il motivo che spiego tra poco. Impronta e codice numerico restano lì come rete di sicurezza e funzionano esattamente come ti aspetti, cioè benissimo e senza pensarci.

Non ho riscontrato anomalie vere, di quelle che ti fanno storcere il naso in una recensione. Nessun blocco o riavvio spontaneo, nessun aggiornamento firmware andato storto o notifica fantasma alle tre di notte. Per un dispositivo che sta tra te e casa tua questa stabilità vale più di metà delle funzioni elencate sulla scatola.

Approfondimenti

Il requisito che dovrebbe stare in prima pagina: il cilindro a doppia apertura

Ora la parte davvero importante perché tutto il resto conta zero se sbagliate questa verifica.

Il vostro cilindro deve permettere la doppia apertura, cioè deve essere possibile azionare la serratura sia dall’interno sia dall’esterno anche con una chiave già inserita dall’altro lato. In gergo si chiama cilindro frizionato o a doppia frizione. Se il vostro non lo è, il dispositivo tiene la chiave occupata all’interno e voi da fuori non aprite più niente, nemmeno con quella di riserva.

Sulla mia porta questo requisito era soddisfatto e non ho avuto grattacapi, ma è il primo controllo da fare prima ancora di guardare il prezzo. Prendete la chiave di scorta, infilatela dall’esterno mentre un’altra è inserita all’interno e provate a girare: se gira siete a posto. Se non gira dovete sostituire il cilindro, spesa che va dai trenta ai cento euro a seconda del livello di sicurezza che volete e a quel punto il conto totale cambia.

SwitchBot dichiara compatibilità con il 99% delle serrature europee e mette a disposizione un configuratore online, oltre a spedire adattatori stampati in 3D per i casi strani. Tutto vero, ma la compatibilità meccanica è una cosa e la frizione del cilindro è un’altra e su questo la comunicazione commerciale resta troppo timida.

Riconoscimento facciale: quasi perfetto tranne quando il sole ci si mette di mezzo

Il sensore proietta oltre 30.000 punti a infrarossi e costruisce una mappa tridimensionale del viso. Non è una fotocamera che confronta immagini ma luce strutturata, quindi una foto o un video sullo schermo non lo ingannano perché manca la profondità.

Al buio pesto funziona benissimo grazie all’illuminatore infrarosso integrato e questo è il primo scenario dove ho detto ok, ci siamo. Rientro tardi e non vedo niente ma la porta si apre lo stesso. Con il cappello, gli occhiali da vista o la barba di tre giorni nessun problema, mi ha sempre riconosciuto.

Il tallone d’Achille è la luce solare diretta. Quando il sole batte in pieno sul sensore la lettura si complica e i tempi si allungano. Con la visierina in dotazione il problema si ridimensiona molto, tanto da diventare marginale nel mio caso. Però attenzione a dove piazzate il tastierino: se avete un ingresso completamente esposto a sud senza uno straccio di riparo mettetelo in conto.

Un altro aspetto pratico riguarda la distanza perché il sistema aggancia tra 0,6 e 0,9 metri, quindi bisogna avvicinarsi il giusto. Non è come sbloccare uno smartphone dove il telefono ce l’hai già in mano: qui devi metterti davanti al sensore con una certa intenzione. Dopo tre giorni diventa un gesto automatico e non ci pensi più.

Vene del palmo: la funzione che mi ha convinto meno

In teoria è la tecnologia più affascinante del pacchetto. Un fascio nel vicino infrarosso legge il disegno dei vasi sanguigni dentro la mano, che è un dato biometrico difficilissimo da falsificare e che non risente di tagli, callosità o mani sporche come fa l’impronta.

Nella pratica il rilevamento delle vene è la cosa che mi ha dato più difficoltà. Non sempre aggancia al primo colpo: bisogna posizionare la mano nel punto giusto e spesso muoverla avanti e indietro un paio di volte finché il sensore non trova la distanza che gli piace, che sta tra gli 8 e i 25 centimetri. Quando aggancia è istantaneo e non sbaglia ma il tempo che ci metti a fargli capire dove sei vanifica parecchio del vantaggio.

Mi spiego meglio: se il volto ti apre la porta in un secondo mentre stai ancora camminando e il palmo richiede due tentativi con la mano a mezz’aria, tu userai sempre il viso. È andata esattamente così in famiglia e dopo la prima settimana il palmo lo usavamo solo per curiosità o quando avevo il volto mezzo coperto.

Non è un difetto grave e nemmeno un malfunzionamento ma una funzione acerba che secondo me guadagnerebbe parecchio da una taratura più permissiva via firmware. Magari tra qualche aggiornamento cambio idea ma oggi la considero la parte meno riuscita di un pacchetto che per il resto fila liscio.

Impronta, PIN e NFC: la parte noiosa che salva la giornata

Poi ci sono i metodi tradizionali, quelli di cui nessuno parla nei comunicati stampa perché non fanno notizia e che invece funzionano sempre.

Il sensore d’impronta è rapido e preciso, con quella latenza minima che ormai diamo per scontata sugli smartphone. Il codice numerico è la soluzione universale: lo digiti e sei dentro anche con i guanti, con le mani piene o se sei un ospite che non vuole registrare nessun dato biometrico. Le tessere NFC completano il quadro e sono comodissime da dare a chi passa una volta ogni tanto, tipo chi viene a innaffiare le piante ad agosto.

Il conto totale dei metodi di apertura arriva a diciannove, sommando app, smartwatch, comandi vocali, geolocalizzazione, telecomando SwitchBot, condivisione familiare e la vecchia chiave di metallo. È un numero da titolo, chiaro, ma nella realtà ne userete tre o forse quattro. Ma il punto non è usarli tutti: è che ogni persona che entra in casa vostra trova il metodo che le è più comodo e i nonni continuano a usare il codice mentre voi entrate con la faccia.

Torniamo un attimo al discorso delle mandate perché merita un approfondimento tutto suo.

Chi ha una blindata italiana sa che la chiusura completa richiede due, tre o a volte quattro giri di chiave. Molti sistemi retrofit ti obbligano a decidere a priori quante rotazioni fare e se la porta è un po’ dura o un po’ fredda quel numero fisso diventa un problema. Qui la regolazione automatica riconosce da sola quante mandate servono e le esegue grazie all’encoder magnetico che monitora la corsa.

Sulla mia porta ha funzionato dal primo giorno senza aggiustamenti manuali e senza che io dovessi impostare la chiusura parziale. Questa opzione riduce di proposito la rotazione per rendere più veloci apertura e chiusura di tutti i giorni, sacrificando un po’ di sicurezza. Utile se avete una porta particolarmente lenta o se entrate e uscite venti volte al giorno ma io la lascerei spenta sulla porta d’ingresso.

Una raccomandazione da chi ci è passato: fate la calibrazione con la porta chiusa e nella posizione naturale, non tenendola tirata a voi. Il sistema misura l’attrito reale e se lo misura in condizioni artificiose poi in uso normale si comporta diversamente.

Gestione utenti e accessi temporanei

La gestione multiutente è il pezzo di software fatto meglio di tutta la dotazione e non lo dico tanto per dire. È molto comoda e ha una granularità che ti aspetteresti da un sistema professionale.

Puoi creare profili permanenti per la famiglia, ognuno con i suoi dati biometrici e il suo codice, oppure generare codici temporanei validi solo in certe fasce orarie o per un numero limitato di utilizzi. Dall’app puoi revocare un accesso in tre secondi senza toccare nient’altro e il registro eventi ti dice esattamente chi è entrato e quando, associando l’orario al nome della persona e al metodo usato.

Il caso d’uso concreto che ho vissuto: la donna delle pulizie viene un giorno a settimana in una fascia oraria precisa, così le ho creato un codice attivo solo in quella finestra. Non deve avere le chiavi di casa mia e io non devo essere presente, e se un giorno il rapporto di lavoro finisce cancello la voce dall’elenco invece di cambiare la serratura.

La condivisione familiare permette poi di dare a un altro account il controllo completo via app, comprese le aperture da remoto. Comodo quando tuo figlio dimentica il telefono e ti chiama dal citofono del vicino, situazione che credetemi capita più spesso di quanto pensiate.

Matter, Home Assistant e Alexa: cosa passa e cosa resta fuori

L’Hub Mini incluso non è un accessorio opzionale travestito da regalo ma il pezzo che porta la serratura fuori dal raggio del Bluetooth e la rende raggiungibile da ovunque, oltre a fare da bridge Matter.

Nel mio impianto l’ho collegata sia ad Alexa sia a Home Assistant e in entrambi i casi l’onboarding è filato liscio. Su Home Assistant il dispositivo compare come entità gestibile nelle automazioni, quindi potete usarla come trigger o come azione insieme al resto dell’impianto: luci che si accendono al rientro, allarme che si disinserisce e quello che vi pare. Con Alexa il comando vocale funziona e la conferma con PIN è obbligatoria per lo sblocco, che è una scelta di sicurezza sensata anche se ogni tanto scomoda.

Va detto che le funzioni più raffinate, dalla gestione dei biometrici ai registri dettagliati, restano dentro l’app SwitchBot. Matter espone lo stato e i comandi principali, non tutto il resto. È un limite dello standard più che del prodotto e chi ha già una casa domotizzata lo sa benissimo.

Se volete portare più in là l’integrazione con l’ecosistema, il fratello maggiore dell’hub incluso ha un’altra dote in fatto di dispositivi collegabili e ne avevo parlato nella recensione del SwitchBot Hub 3. Interessante anche l’abbinamento con il videocitofono del marchio che consente di vedere chi c’è alla porta e aprire con un tocco, come avevo raccontato nella prova dello SwitchBot Smart Video Doorbell.

B&B, case vacanza e affitti brevi: qui il conto torna subito

C’è una categoria di utenti per cui questo sistema smette di essere un lusso e diventa uno strumento di lavoro: chi gestisce un B&B, una casa vacanze o un appartamento su Airbnb.

Il check-in autonomo è il santo graal di chi affitta. Niente corse per consegnare le chiavi, cassette portachiavi con il codice che gira su mezza città o ospiti che atterrano alle due di notte e ti chiamano perché il volo era in ritardo. Generi un codice temporaneo valido dalle 15 del giorno di arrivo alle 10 del giorno di partenza, lo mandi via messaggio e il problema è risolto. Alla scadenza il codice muore da solo.

Se poi succede qualcosa potete aprire la porta da remoto direttamente dall’app ovunque vi troviate perché l’hub tiene la serratura connessa. Ospite che sbaglia a digitare, addetto alle pulizie che si presenta in anticipo o tecnico della caldaia che arriva mentre siete al mare: gestite tutto dal telefono in dieci secondi. Il registro eventi vi dice sempre chi è entrato e a che ora, che nelle contestazioni è oro colato.

Aggiungete la biometria per voi proprietari e le tessere NFC per il personale fisso e avete un sistema di controllo accessi completo che costa quanto due notti di affitto in alta stagione. Per un uso professionale i 339,99 euro si ammortizzano in una stagione e non è un’esagerazione da recensore entusiasta, è aritmetica.

Privacy: i dati biometrici restano dentro casa

Sul trattamento dei dati biometrici la posizione dell’azienda è netta e va riconosciuto che è quella giusta. Volto, vene e impronte vengono elaborati e archiviati localmente sul dispositivo, convertiti in caratteristiche crittografate e non reversibili. Non finiscono sul cloud né passano da server esterni e non vengono condivisi con gli utenti in condivisione familiare.

La comunicazione tra tastierino e serratura viaggia con crittografia AES 128. Verso i server transitano solo comandi, stato e identificativi del dispositivo quando usate le funzioni remote, il che è inevitabile se volete aprire la porta dall’altra parte d’Italia. Il produttore dichiara conformità GDPR e certificazioni ISO 27001 e 27701 per sicurezza e privacy delle informazioni.

Il tastierino inoltre non registra video e non fa foto: la biometria si attiva solo quando qualcuno entra nel raggio e la sensibilità si regola o si porta in attivazione manuale dall’app. Potete cancellare i dati registrati quando volete e una volta eliminati non si recuperano.

Resta la considerazione di fondo che vale per ogni serratura connessa: state mettendo un componente elettronico tra voi e casa vostra. Chi non se la sente, e capisco benissimo il ragionamento, ha ancora la chiave in tasca perché il cilindro non è stato toccato e continua a funzionare come sempre.

Funzionalità: quelle che uso davvero e quelle che ho spento

L’Auto Lock è la prima che consiglio di attivare perché il magnete rileva che la porta è chiusa davvero e fa scattare la chiusura dopo il tempo che avete impostato. Basta con il dubbio a metà strada: ho chiuso o no? La porta si è chiusa da sola.

La Night Mode commuta in automatico su una modalità lenta e silenziosa nelle ore che decidete voi. La tengo attiva dalle 22 alle 7 e devo dire che è una di quelle funzioni che noti solo quando manca.

Gli avvisi vocali sul dispositivo mi hanno diviso. Da una parte sono utilissimi perché ti dicono se la batteria principale è scarica, se sta usando quella di riserva o se hai lasciato la porta aperta. Dall’altra all’inizio sentirsi parlare dalla porta fa un effetto strano ma ci si abitua in due giorni e poi diventa rassicurante.

Il registro eventi lo consulto forse una volta a settimana ma quando serve è prezioso. Le notifiche di porta socchiusa mi hanno già salvato una volta, quando il pacco del corriere aveva tenuto il battente appoggiato senza farlo scattare.

Quello che ho spento invece è lo sblocco automatico via geolocalizzazione. Funziona, ma l’idea che la porta si apra da sola mentre mi avvicino non mi fa dormire tranquillo e con il riconoscimento del volto così rapido diventa una comodità che non aggiunge niente. Ognuno faccia le sue valutazioni però io la lascerei disattivata.

Prezzo e posizionamento

Il SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro Combo ha un listino di 339,99 euro per il pacchetto completo con serratura, tastierino biometrico e hub. Chi vuole solo l’unità interna può guardare alla variante singola annunciata a 189,99 euro, che al momento in cui scrivo non è ancora in vendita.

Trecentoquaranta euro per aprire una porta sono tanti, inutile girarci intorno, però il conto va fatto sul contenuto della scatola e non sul concetto astratto di serratura. Dentro ci sono tre dispositivi, uno dei quali è un sensore biometrico 3D che comprato a parte viaggia intorno al centinaio abbondante di euro. Chi punta al risparmio può orientarsi sulle versioni con tastierino tradizionale dove si perde la biometria contactless e si guadagnano un’ottantina di euro. Per chi invece vuole la faccia come chiave questa è la strada.

Un dettaglio da tenere a mente: fino al 30 settembre l’azienda include gratuitamente il Max Service che porta la garanzia da uno a due anni. Su un dispositivo che sta sulla porta di casa e lavora ogni giorno un anno in più non è un gadget promozionale.

Un’ultima cosa sui prezzi di strada: i prodotti di questo marchio finiscono con una certa regolarità in promozione, con coupon e codici sconto che tagliano cifre significative. Se non avete fretta tenere d’occhio la pagina per qualche settimana può valere trenta o quaranta euro. Il combo si trova sul sito ufficiale SwitchBot e su Amazon.

Conclusioni

Dopo un mese posso dire che il SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro Combo ha fatto quello che prometteva, con un margine di errore sorprendentemente basso per un prodotto appena uscito. Il motore è veloce, la biometria facciale funziona anche quando fuori è buio pesto e la gestione degli accessi è quella che vorrei trovare su sistemi che costano il doppio. Le anomalie che di solito rovinano queste prove non si sono viste.

Lo consiglio a chi ha una famiglia con esigenze diverse sotto lo stesso tetto, a chi entra ed esce continuamente con le mani occupate e soprattutto a chi gestisce affitti brevi: lì il ritorno sull’investimento è questione di poche settimane, non di anni.

Lo sconsiglio a chi cerca solo una chiusura elettronica senza fronzoli perché spenderebbe una cifra importante per funzioni che non userà mai. E lo sconsiglio, anzi lo vieto proprio, a chi non ha verificato che il proprio cilindro permetta l’apertura da entrambi i lati: fate quel controllo prima di aprire il portafoglio, non dopo.

Lo scenario in cui questo sistema dà il meglio è il rientro serale al buio, con le borse della spesa in tutte e due le mani e la porta che si apre mentre stai ancora salendo l’ultimo gradino. È in quel momento che smetti di pensare al prezzo e capisci che le chiavi in tasca ormai le porti solo per abitudine.

SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro Combo 8.0/10 Ho testato per un mese il combo su una porta blindata con cilindro europeo a doppia mandata. Il motore brushless gestisce tutte le mandate senza esitazioni e il riconoscimento facciale 3D è rapido e affidabile anche al buio completo, mentre la lettura delle vene del palmo richiede troppi aggiustamenti della mano. Gestione utenti e codici temporanei di livello quasi professionale, ottima soluzione per affitti brevi e case vacanza. Prima dell'acquisto va verificato che il cilindro consenta l'apertura da entrambi i lati, altrimenti il sistema non è utilizzabile. Pro Il motore è rapido sul serio e gestisce la doppia mandata di una blindata senza mai fermarsi a metà corsa La calibrazione automatica riconosce da sola quante mandate servono senza impostazioni manuali Riconoscimento del volto rapido e affidabile anche al buio completo, in un mese nessun falso riconoscimento Gestione utenti e codici temporanei di livello quasi professionale con un registro eventi chiaro Tripla alimentazione più chiave meccanica sempre utilizzabile, restare chiusi fuori è quasi impossibile Contro Il riconoscimento delle vene del palmo richiede troppi aggiustamenti della mano e finisci per non usarlo La configurazione iniziale è lunga, con decine di voci da mettere a punto prima di avere tutto come lo vuoi Serve un cilindro a doppia apertura, altrimenti il sistema non è utilizzabile e la comunicazione commerciale lo dice troppo poco Con il sole in pieno sul sensore il volto rallenta, la visierina in dotazione mitiga ma non annulla il problema Prezzo di listino impegnativo e i nove mesi di autonomia dichiarati restano da verificare sul lungo periodo