AI Agent, il vero rischio non è la ribellione delle macchine

Parlare di AI Agent significa spostare il discorso su un piano diverso da quello a cui l’intelligenza artificiale ci aveva abituati: non più un sistema che risponde a una domanda, ma un sistema che agisce, prende iniziative operative, esegue compiti in sequenza e produce effetti concreti. È questa la differenza che cambia tutto, perché il rischio principale non è una fantomatica ribellione delle macchine, bensì qualcosa di molto più prosaico e proprio per questo insidioso, cioè un comportamento operativo che sfugge al controllo di chi lo ha messo in moto.

Per anni la sicurezza legata all’intelligenza artificiale è stata raccontata come una questione di infrastrutture, dati e contenuti. Server da proteggere, modelli da difendere da manipolazioni, output da filtrare. Con gli agenti autonomi quella cornice diventa stretta. Un agente che ha il permesso di compiere azioni, magari accedere a un sistema, avviare una procedura, comunicare con altri applicativi, introduce una superficie di rischio che non si misura solo in vulnerabilità tecniche ma anche in decisioni prese senza un essere umano che le abbia validate.

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Dal contenuto al comportamento: cosa cambia davvero

Il passaggio chiave riguarda il comportamento operativo. Un modello che genera testo può sbagliare e produrre un’informazione inesatta, e il danno resta circoscritto a quel contenuto. Un agente che opera invece traduce l’errore in azione, e l’azione lascia conseguenze. Ecco perché il tema non è soltanto verificare che il sistema risponda bene, ma capire cosa quel sistema è autorizzato a fare, entro quali limiti, con quali strumenti e con quale possibilità di intervento immediato da parte di chi lo governa.

Da qui nasce la centralità della governance. Non un adempimento formale, piuttosto la definizione concreta dei perimetri di azione, dei livelli di autorizzazione, delle tracce che ogni operazione deve lasciare. Chi ha progettato l’agente, chi lo ha autorizzato, chi risponde se qualcosa va storto. Sono domande banali solo in apparenza, perché in un’architettura dove più agenti interagiscono tra loro la catena delle responsabilità si allunga e si sfilaccia in fretta.

Supervisione umana e AI Security Engineering

La supervisione umana resta il presidio più solido, ma va progettata, non invocata. Significa individuare i punti della catena in cui l’intervento di una persona è necessario, prevedere meccanismi di blocco, evitare che il controllo si riduca a una conferma automatica cliccata di corsa. Un agente che chiede il via libera cento volte al giorno finisce per ottenerlo sempre, e la supervisione diventa un rituale svuotato.

Su questo terreno prende forma la disciplina dell’AI Security Engineering, che porta nella progettazione degli agenti la logica della sicurezza applicata all’ingegneria del software. Non un controllo a valle, quando il sistema è già in produzione, ma un lavoro che parte dall’architettura e accompagna tutto il ciclo di vita, con test, verifiche, monitoraggio continuo dei comportamenti anomali.

C’è poi il capitolo regolatorio, che in Italia si articola su più livelli. L’AI Act europeo definisce la cornice generale, la Legge 132/2025 interviene sul piano nazionale, mentre AgID e ACN presidiano rispettivamente il fronte dell’agenda digitale e quello della cybersicurezza. Per le organizzazioni che stanno introducendo agenti autonomi nei propri processi l’allineamento a questo quadro non è un esercizio burocratico ma la condizione per poterli usare senza esporsi a contestazioni.

Il punto di caduta è tutto qui, nella distanza tra un’intelligenza artificiale che suggerisce e una che opera. La prima chiede attenzione, la seconda chiede regole, e gli AI Agent appartengono in pieno alla seconda categoria.