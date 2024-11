ACEMAGICIAN AM06Pro è un mini PC che vuole rivoluzionare il settore, con la sua capacità di mettere tra le mani del consumatori le migliori prestazioni possibili, richiedendo in cambio un esborso tutt’altro che impegnativo, anzi inferiore ai 400 euro. Il prodotto non si discosta dagli standard a cui siamo solitamente abituati, in termini soprattutto estetici, essendo un parallelepipedo su base quadrata, incantando con una qualità costruttiva generalmente superiore al normale, ma anche una configurazione di base, con processore AMD Ryzen 7 5700U, che promette prestazioni davvero di ottima qualità. Vediamolo meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Confezione

All’interno della confezione è possibile trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto, in particolare abbiamo il mini PC AM06Pro, un manuale d’istruzioni, che ci permette di capire a tutti gli effetti come utilizzarlo al meglio, un eventuale supporto per il posizionamento agganciato ad un monitor o simili, un cavo HDMI per il collegamento ad un monitor esterno, ed anche un cavo USB-C to USB-C, anch’esso eventualmente utilizzabile per un monitor, oppure più semplicemente per collegare dispositivi di memorizzazione esterni. Nel complesso una buonissima dotazione che rende superfluo l’acquisto di accessori esterni, almeno per godere appieno di tutte le sue funzioni e funzionalità.

Design e Estetica

Come tutti i mini PC attualmente in circolazione, ACEMAGICIAN AM06Pro si presenta con una forma a parallelepedo su base quadrata, il che ne facilita indubbiamente lo stivaggio ed il trasporto, riducendo al minimo l’ingombro generale. I materiali utilizzati per la sua costruzione sono di ottima qualità, sono il giusto mix tra plastica e metallo, con alcune finiture di pregio che gli permettono di spiccare rispetto alla massa: come la ghiera traforata nella parte superiore (che si espande su un triangolo), oppure il bordino in contrasto di colorazione rossa sull’angolo opposto, dove si trova il tasto di accensione/spegnimento. Tutti piccoli dettagli che ne accrescono l’eleganza e l’impatto estetico, verso un pubblico divenuto nel corso degli anni sempre più esigente.

Dimensionalmente il prodotto risulta essere perfettamente allineato con gli standard del settore, raggiungendo per la precisione 132 x 132 millimetri, difatti il parallelepipedo ha base quadrata, con un’altezza di 50 millimetri. Essendo relativamente poco spesso è facile pensare di inserirlo in uno zaino, o anche in una borsa, senza arrecare fastidio o appesantire il tutto. Sulla superficie, come avete potuto capire dal paragrafo precedente, non si trovano pulsanti fisici, se non appunto il corrispettivo per l’accensione/spegnimento del dispositivo.

Connettività fisica

Nel momento in cui l’utente va ad acquistare un mini PC, l’occhio cade sulle prestazioni e sulla connettività fisica, ovvero la presenza di un buon numero di porte dislocate su tutta la superficie. Nella parte anteriore di ACEMAGICIAN AM06Pro possiamo trovare un jack da 3,5mm (utilizzabile sia in che out, ovvero come microfono o per il collegamento di cuffie), due porte USB 3.0 di tipo A, una USB type-C U (che supporta DP 1.4 con trasmissione in 4K a 60hz) ed il microfono (DMIC). Spostando l’attenzione posteriormente, invece, possiamo trovare una buonissima dotazione: due porte USB-A 2.0, una DisplayPort (DP), una HDMI classica, due RJ45 LAN Ethernet gigabit (una a 2.5Gbps e una 1.0Gbps) ed una USB-C utilizzata come DV a 19V. Quest’ultima rappresenta il connettore che il dispositivo utilizzo per ricevere energia, essendo, come tutti i mini PC in commercio, sprovvisto di una batteria integrata. Sui lati non sono presenti altri connettori fisici, solo griglie sia esteticamente rilevanti che funzionali.

Hardware e Specifiche

Al centro dell’ACEMAGICIAN AM06Pro troviamo il processore AMD Ryzen 7 5700U, SoC octa-core (16 threads) con 8M L3 cache, frequenza di clock base di 1.8GHz, ma capace di arrivare fino a 4.3GHz. Questi è accoppiato con una scheda grafica AMD Radeon Graphics, con frequenza di 1900Mhz e 8 core, per essere poi completato con unna configurazione che prevede: 32GB di RAM DDR4 a 3200MHz e 512GB di memoria interna su SSD M.2 NVMe PCIe 3.0. Da notare che sono disponibili rispettivamente 2 slot per la RAM (massimo 64GB) e uno slot M.2 2280 NVMe per SSD, a cui si aggiunge un altro slot SATA SSD da 2.5″ (massimo di 2TB).

Le prestazioni sono generalmente di livello superiore rispetto alla sua fascia di prezzo di posizionamento, il prodotto funziona senza problemi sia nell’editing, che nel rendering, riproduzione multimediale o anche giochi sufficientemente impegnativi. In termini pratici sul singolo core ha raggiunto punteggi elevati, pari a 1478 (contro i 1363 dell’AMD Ryzen 5) e nel multi-core di 11203 (contro gli 8334 del Ryzen 5). Il sistema di raffreddamento è stato appositamente studiato, con un canale d’aria in rame puro, impreziosito dalla presenza di un chip di controllo silenzioso, per dissipare perfettamente il calore riducendo al minimo la rumorosità. La ventola difficilmente la sentirete, tanto è silenziosa, così da poterlo utilizzare senza problemi anche in ambienti in cui il rumore deve essere ridotto al minimo, infatti non supera i 45 dB.

Il sistema operativo è Windows 11, senza software preinstallati o personalizzazioni particolari, l’utente si ritrova a poter godere della più chiara e pura esperienza, nel pieno della sua fluidità. Nel corso delle nostre settimane di test possiamo dire di essere rimasti piacevolmente soddisfatti, il sistema è stato fluido, capace di avviare la maggior parte delle applicazioni in pochi secondi, senza rallentamenti o difficoltà di vario genere; come vi abbiamo accennato è possibile pensare al gaming, senza però spingersi troppo oltre in termini di dettagli (anche se vengono avviati giochi abbastanza “pesanti”), all’editing video e fotografico, oltre a naturalmente tutte le più classiche e normali operazioni quotidiane, che questo mini PC riesce a svolgere senza alcun problema o difficoltà.

La connettività wireless è invece rappresentata dal WiFi 6 dual-band e bluetooth 5.2, con possibilità di godere di un buonissimo output. Gli utenti possono difatti collegare fino a 3 monitor al mini PC, tutti in 4K a 60Hz, sfruttando HDMI 2.0, USB 3.2 Gen2 e DP1.4, oppure 4 riceventi audio esterni, sfruttando gli stessi connettori, con l’aggiunta diretta del jack audio da 3,5mm.

Conclusioni

In conclusione ACEMAGICIAN AM06Pro può essere davvero il compagno ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di un mini PC che riesca a garantire più che discrete prestazioni, puntando forte su alcuni aspetti fondamentali: l’estetica, le specifiche di ultima generazione, ed ovviamente il prezzo. Parlando del design non presenta un aspetto esteriore rivoluzionario o completamente differente dagli standard a cui siamo abituati, tuttavia il suo essere stato in grado di integrare alcune componenti estetiche uniche, ed aver utilizzato materiali resistenti di alta qualità, lo portano direttamente ad un livello superiore.

Le specifiche tecniche sono nettamente di ultima generazione, con l’AMD Ryzen 7 5700U a farla da padrone, ed una buonissima configurazione di base. A rendere l’esperienza ancora migliore è sicuramente l’ampia possibilità di personalizzazione, con l’aggiunta di RAM o di SSD, che porta l’utente a poter rendere il mini PC il più vicino possibile alle proprie esigenze e necessità, ma allo stesso tempo di base sarebbe già più che soddisfacente. Il quantitativo di connettori a disposizione è inoltre ottimo, non bisogna per nulla dimenticare l’avere la possibilità di collegare tre monitor in contemporanea, o quattro output audio, tutti comunque in 4K a 60hz (a patto che i monitor siano compatibili con tale risoluzione). La rumorosità minima, il connettore senza trasformatore, e le dimensioni ridotte, facilitano l’utilizzo di ACEMAGICIAN AM06Pro praticamente ovunque, in quanto la portabilità è estrema, ed il fastidio alle persone che ci circondano pressoché minimo.

Per ultimo, appunto il prezzo, al giorno d’oggi era davvero difficile pensare di avere tutto questo con un esborso così ridotto: sono necessari solamente 369,99 euro per il suo acquisto definitivo. L’ordine può essere completato su Amazon, al seguente link o premendo il banner che trovate in fondo all’articolo, con spedizione diretta da parte dell’azienda Americana, e consegna presso il vostro domicilio in tempi veramente brevissimi. La garanzia, come era lecito immaginarsi, è di 24 mesi, e copre tutti i difetti di fabbrica che eventualmente si potrebbero riscontrare in fase di utilizzo, ma non copre gli eventuali danni che l’utente potrebbe a sua volta causare. Essendo un prodotto venduto su Amazon, e spedito dalla stessa, è previsto anche il classico tempo di reso, entro il quale l’utente può decidere eventualmente di restituire il prodotto.

È disponibile su Amazon un’interessante promozione su questo prodotto, con uno sconto dell’11% utilizzando il codice 8YX9LMFN. Un’ottima occasione per chi cerca un prodotto di qualità a un prezzo ridotto. Per maggiori dettagli, è possibile consultare direttamente la pagina dell’articolo cliccando qui.