SwitchBot AI MindClip: il registratore AI da 120 euro che non ti togli più di dosso

Ho portato una clip da 16,8 grammi addosso per tutta IFA 2026 e devo dire che è la prima volta che esco da una conferenza stampa con l'articolo già mezzo scritto. Due settimane dopo è ancora agganciata alla mia camicia.

Berlino, terzo giorno di fiera, ore sette di sera. Mi accorgo che non prendo un appunto scritto da quando sono uscito dall’hotel la mattina, eppure ho in tasca il materiale per tre articoli. Nessun quaderno o blocco note sul telefono, niente registratore appoggiato sul tavolo delle conferenze stampa. Solo una clip da 16,8 grammi agganciata al colletto della camicia che nel frattempo si è fatta tutto il giro degli stand.

Il SwitchBot AI MindClip è arrivato in redazione come campione stampa poco prima di IFA 2026 e l’ho portato con me proprio lì, dove il rumore di fondo è quello di un mercato del pesce e le conferenze durano quaranta minuti fitti di numeri, nomi e date. Il concetto è quello dei registratori con intelligenza artificiale che ormai conosciamo ma spostato addosso: non un oggetto da tirare fuori e piazzare in mezzo al tavolo bensì qualcosa che resta agganciato ai vestiti e che accendi con un dito mentre la persona davanti a te sta ancora parlando.

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SwitchBot fino a ieri era l’azienda dei robottini che premono gli interruttori e delle tende motorizzate. Vederla arrivare su un dispositivo del genere a 119,99 euro, con un’app dedicata e un’infrastruttura cloud dietro, fa un certo effetto. E la cosa che mi ha colpito dopo due settimane abbondanti di convivenza è che non sembra affatto un primo tentativo.

Ammetto che all’inizio ero scettico perché ho provato parecchi dispositivi di questa categoria negli ultimi due anni e il copione si ripete quasi sempre: hardware carino, trascrizione decente in inglese, italiano trattato come una lingua di serie B e riassunti che sembrano scritti da chi non ha capito di cosa si stesse parlando. Qui è andata diversamente e il motivo lo spiego tra poco, prima però conviene aprire la scatola.

Unboxing, dentro la scatola c’è meno di quanto pensavo

La confezione è piccola, di quelle che stanno nel palmo di una mano, con cartone rigido, apertura a libro e il dispositivo alloggiato in una vaschetta sagomata. Niente di sfarzoso o scadente, la fascia dei 120 euro è servita come si deve senza plastiche inutili né effetti scenici da prodotto premium.

Dentro ci sono la clip e il cavo dati USB-C, punto.

Ho cercato il laccetto perché il materiale promozionale parla di aggancio a colletti, borse e tracolle e in un paio di immagini ufficiali il dispositivo compare appeso al collo. Ho controllato bene e anche rovistato sotto la vaschetta pensando fosse nascosto lì, ma niente. Nella mia confezione il cordino non c’era e sinceramente è la prima cosa che rimprovero a SwitchBot: costa due euro, avrebbe allargato di parecchio i modi in cui puoi indossare questo aggeggio e la sua assenza ti obbliga di fatto a usare soltanto l’aggancio a clip.

Il resto è la solita documentazione multilingue con il QR code per scaricare l’applicazione. Nessun alimentatore ma nel 2026 era prevedibile e non me la sento di farne un dramma: il cavo si infila in qualsiasi caricatore che avete già in casa e questa è una notizia più bella di quanto sembri, ci torno più avanti quando parlo di ricarica.

Prima accensione immediata con batteria a circa metà carica, interruttore che scatta, LED che si illumina e applicazione che lo trova in una manciata di secondi. Dall’apertura della scatola alla prima registrazione utile sono passati sì e no quattro minuti ed è un dato che vale più di tante schede tecniche.

Design e costruzione, l’arte di sparire addosso

La mia unità è quella con il frontale grigio argentato e la scocca nera, una combinazione che sul colletto di una camicia scura si nota poco e su una chiara sembra un fermacravatta un po’ strano. C’è anche la variante chiara che a seconda del mercato viene chiamata in modi diversi, ma il taglio estetico è identico.

Il corpo è diviso in due parti che lavorano insieme. Sopra c’è il guscio in plastica con l’anello flessibile che fa da molla e un piccolo pulsante fisico per associazione e reset. Sotto c’è una capsula metallica che ospita il microfono, l’interruttore di registrazione e la porta di ricarica. Le misure sono 50 x 29 x 18,5 mm per 16,8 grammi, cioè più o meno il peso di quattro monetine.

Sulla carta la capsula inferiore dovrebbe ruotare in modo indipendente così da orientare il microfono verso chi parla senza dover riposizionare tutto. Sarò onesto, io non l’ho mai vista ruotare. Ho provato a farla girare ma non si è mossa e non ho insistito per paura di rompere un campione stampa. Magari c’è un verso preciso che non ho trovato oppure sulla mia unità è più dura del previsto. Su questo punto quindi mi fermo e vi dico solo com’è andata a me senza costruirci sopra un giudizio.

Quello su cui invece mi sbilancio volentieri è la molla della clip perché tiene sul serio.

L’ho portata addosso per giornate intere di fiera tra folla, zaino sulle spalle, giacca tolta e rimessa e corse tra un padiglione e l’altro, e non si è mai sganciata, nemmeno una volta. Il tessuto della camicia non è rimasto segnato e la pressione è calibrata in modo intelligente: si apre con due dita senza sforzo ma poi non molla la presa. Chi ha usato fermagli di questo tipo sa che di solito il compromesso è pessimo in un senso o nell’altro, o strizzano troppo o cadono al primo movimento brusco.

La prova definitiva è arrivata una sera quando mi sono tolto la maglietta per andare a dormire e me la sono ritrovata ancora attaccata al colletto, me n’ero completamente scordato. Non è un dettaglio simpatico e basta perché un dispositivo pensato per stare addosso tutto il giorno funziona solo se il cervello smette di registrarne la presenza e qui succede dopo un paio d’ore.

E poi c’è l’interruttore fisico che a mio parere è la scelta di design più azzeccata di tutto il progetto. Non è un pulsante da premere con il dubbio di averlo schiacciato abbastanza ma una levetta che scatta con un click secco e ben udibile. Sai sempre se stai registrando anche senza guardare e mentre cammini. Sembra una banalità ma su un oggetto che vive nella tasca del vostro campo visivo cambia tutto.

Specifiche tecniche

Specifica Valore Prodotto SwitchBot AI MindClip Tipologia Registratore indossabile con elaborazione AI Dimensioni 50 x 29 x 18,5 mm Peso 16,8 g Materiali Lega di alluminio e ABS Colorazioni Grigio argento, bianco Microfono 1 microfono digitale (DMIC), raggio fino a 3 metri Memoria interna 64 GB, circa 5.000 ore di registrazioni Batteria 270 mAh ricaricabile Autonomia dichiarata Oltre 20 ore di registrazione continua, oltre 40 giorni in standby Ricarica USB-C, ingresso 5V 1A Connettività Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 Controlli Interruttore registrazione, pulsante associazione e reset Indicatore LED bianco e arancione Applicazione AI MindClip (Android e iOS) più dashboard web Motore di trascrizione Qwen ASR con elaborazione su modelli linguistici di terze parti Lingue supportate Oltre 30, italiano incluso Temperatura d’esercizio Da 0 a 40 gradi Certificazioni EN 18031, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701 Minuti AI inclusi 300 al mese Prezzo di listino 119,99 euro Garanzia 2 anni

Hardware, un solo microfono contro il mondo

Qui c’è la scelta tecnica che più mi ha fatto storcere il naso sulla carta e che poi la prova sul campo ha ridimensionato parecchio. Dentro la capsula metallica c’è un solo microfono digitale, non un array a tre o quattro capsule con beamforming come sui registratori da tavolo né un sistema di soppressione direzionale del rumore.

Il raggio dichiarato è di circa 3 metri in campo vicino che tradotto significa: la vostra voce sempre perfetta, l’interlocutore davanti a voi altrettanto, il tavolo da riunione coperto bene e la persona a fondo sala molto meno. È una scelta coerente con l’idea del prodotto che non nasce per verbalizzare assemblee ma per catturare quello che succede attorno a chi lo indossa. Solo che quando ho letto la scheda tecnica ho pensato che in fiera sarebbe stato un disastro, mi sbagliavo e lo racconto meglio nella sezione dei test.

La gestione dell’audio è affidata a un chip dedicato alla cattura e alla conservazione dei file mentre tutto il lavoro pesante avviene altrove. Questo va detto chiaramente: l’elaborazione non è locale. La clip registra, salva e trasferisce. Trascrizione, riassunti, estrazione delle attività e ricerca semantica girano sui server, con il riconoscimento vocale affidato al motore ASR di Qwen e la parte di organizzazione dei contenuti appoggiata a modelli linguistici di terze parti. Chi cerca un dispositivo che macini tutto offline deve guardare altrove, non c’è modo di girarci attorno.

La memoria interna è generosa fino all’eccesso: 64 GB per circa 5.000 ore di registrazioni, più di duecento giorni pieni di audio. Non ho la più pallida idea di chi possa riempirli ma il vantaggio vero è un altro perché potete registrare per giorni senza avere il telefono vicino, sincronizzare o cancellare niente. La clip lavora da sola e si riprende il suo comodo quando la attaccate alla corrente.

La batteria è una minuscola cella da 270 mAh che alimenta un dispositivo che di fatto deve solo campionare audio e scriverlo in memoria. Da qui i numeri di autonomia dichiarati che sono la parte meno pubblicitaria di tutta la scheda tecnica. Connettività su Wi-Fi 2,4 GHz e Bluetooth 4.2: il primo per il travaso dei file e il dialogo con i servizi, il secondo per l’associazione e il comando dallo smartphone. Sul retro della capsula trovate marcature CE e FCC e il numero di modello W6902000, per chi ama i dettagli da nerd.

L’applicazione, dove vive davvero il prodotto

Attenzione a un punto che confonde parecchi, me compreso nei primi minuti: questo dispositivo non si gestisce dall’app SwitchBot disponibile per Android ed IOS che magari avete già installata per hub, tende e sensori. Ha un’applicazione tutta sua che si chiama AI MindClip e nella quale entrate con lo stesso account dell’ecosistema. Una scelta che condivido perché infilare un registratore dentro l’app della domotica sarebbe stato un pasticcio.

L’ho abbinata al mio Samsung Galaxy S26 Ultra e l’interfaccia è organizzata su quattro schede. Home fa da cruscotto giornaliero con le memorie del giorno e le attività prioritarie in evidenza. Files elenca tutte le registrazioni in ordine cronologico, ognuna già titolata in automatico e datata, che è mille volte meglio di una cartella piena di file numerati. To-Do raccoglie le cose da fare mentre Profile tiene account, abbonamento e impostazioni.

La traduzione italiana è fatta bene, non la solita localizzazione approssimativa con mezze frasi in inglese e voci di menù tradotte a caso. Qui è tutto coerente e comprensibile, senza strafalcioni. Considerando che parliamo di un’azienda cinese al primo prodotto di questo tipo sul mercato europeo il livello di cura mi ha stupito.

Nelle impostazioni del dispositivo si annida la roba interessante. Potete decidere se far elaborare ogni registrazione appena arriva sul cloud oppure selezionare a mano quali mandare in lavorazione, scelta tutt’altro che secondaria quando avete un plafond di minuti da amministrare. È possibile impostare un modello di riassunto predefinito, scegliere quale intelligenza artificiale se ne occupa oppure lasciare fare in automatico, aggiungere un glossario personalizzato con i termini tecnici del vostro settore, gestire le reti Wi-Fi autorizzate al trasferimento dei file e controllare quanto spazio state occupando tra dispositivo e cloud.

Esiste anche una dashboard web accessibile da browser e pensata per chi deve lavorare sui testi con calma davanti a un monitor. Confesso di non averla praticamente usata perché mi sono trovato talmente bene con l’app mobile che non ho sentito il bisogno di aprire il portatile. Chi però deve estrarre citazioni per un verbale o incollare paragrafi dentro un documento probabilmente la troverà più comoda di me.

Autonomia e ricarica, la parte noiosa che invece funziona

SwitchBot dichiara oltre 20 ore di registrazione continua e più di 40 giorni in standby. Nel mio uso reale non ho mai avuto modo di verificare le venti ore filate perché nessuno registra così a lungo di seguito, ma posso raccontarvi il ritmo concreto di una settimana di fiera.

Giornate lunghe, accensioni e spegnimenti continui, decine di sessioni brevi e qualche conferenza da quaranta minuti. Il risultato è che la ricarica è diventata un gesto settimanale e non quotidiano. Arrivavo a sera senza mai avere l’ansia della batteria e questo su un dispositivo che si porta addosso è un requisito, non un pregio opzionale perché un registratore scarico è un fermaglio.

C’è poi la questione della porta di ricarica che ho promesso di riprendere. La clip si ricarica con un normale cavo USB-C, senza basette magnetiche proprietarie, cavetti strani da portarsi dietro o adattatori da ritrovare nel cassetto delle cianfrusaglie tre mesi dopo. In viaggio ho usato lo stesso caricatore del telefono e delle cuffie e chiunque abbia mai perso il cavo dedicato di un dispositivo mentre era fuori casa sa esattamente quanto vale questa scelta.

Da segnalare un comportamento intelligente: quando la attaccate alla corrente la clip trasferisce da sola le registrazioni in Wi-Fi e le manda in elaborazione, così ricarica e sincronizzazione avvengono nello stesso gesto. Se invece avete fretta e vi serve la trascrizione subito aprite l’applicazione e forzate il trasferimento al volo. Nel mio caso il travaso via Wi-Fi ha funzionato alla grande senza cadute né file rimasti a metà, il che non era affatto scontato considerando che parliamo di una rete a 2,4 GHz in un padiglione fieristico dove ci sono migliaia di dispositivi che si accalcano sulle stesse frequenze.

Test sul campo, due settimane con un microfono al colletto

Arriviamo al dunque perché un dispositivo così lo giudichi solo portandolo dove le cose vanno storte e io l’ho portato in posti dove è successo parecchie volte.

IFA 2026, Berlino. Conferenze stampa nei padiglioni, presentazioni con l’audio diffuso dagli altoparlanti, gente che chiacchiera alle mie spalle, applausi e corridoi rumorosi. Ho tenuto la clip agganciata alla camicia per tutta la durata degli eventi accendendola all’inizio di ogni sessione e spegnendola alla fine. Il caso più significativo è stato una conferenza dalla quale dovevo tirare fuori un articolo in giornata: sono uscito dalla sala, ho aperto l’app e nel tempo di raggiungere il tavolino dell’area stampa avevo la trascrizione completa più un riassunto con i punti chiave. Ho passato tutto in redazione e il pezzo è partito. Senza quella clip avrei riascoltato quaranta minuti di audio con le cuffie in un padiglione dove non si sente niente.

Lezioni universitarie. L’ho usato anche per riassumere le lezioni che ho seguito in facoltà di psicologia, uno scenario diverso e per certi versi più ostico: un docente che parla a distanza, terminologia specialistica e ore consecutive. Qui l’utilità si misura sulla sintesi più che sulla registrazione e la sezione degli approfondimenti entra nel dettaglio.

In auto. Prova classica e crudele con motore, fruscio, aria condizionata e finestrini. La voce di chi guida arriva comunque forte perché la clip è a venti centimetri dalla bocca, nessun problema.

Al campo di tiro. Spazio aperto, vento, conversazioni sparse e gente che si muove, uno scenario in cui un microfono singolo dovrebbe soffrire e invece se l’è cavata bene sul parlato ravvicinato.

Per strada e al bar. Traffico, macchina del caffè e chiacchiericcio di sottofondo ma le conversazioni faccia a faccia restano intelligibili.

A casa, con il cane che abbaia e la televisione accesa. Il test più cattivo di tutti perché il televisore produce parlato ed è esattamente ciò che il sistema cerca. Anche qui il microfono ha lavorato bene isolando la conversazione vera senza impastarla con quella del televisore.

Ricapitolando quello che ho misurato e quello che no: ho valutato la qualità dell’audio riascoltando le registrazioni, la resa della trascrizione confrontandola con ciò che ricordavo delle conversazioni, la tenuta della clip e l’autonomia nell’uso quotidiano. Non ho invece condotto misurazioni strumentali della percentuale di errore né cronometrato le venti ore continuative e non ho potuto verificare la rotazione della capsula. Sono limiti onesti di una prova sul campo e preferisco dirveli che nascondermi dietro numeri costruiti a tavolino.

Approfondimenti

Trascrizione in italiano, il capitolo che di solito è un disastro

Partiamo dalla cosa che conta di più per chi legge queste pagine. Un registratore con intelligenza artificiale che trascrive male l’italiano è un fermacarte tecnologico e in questa categoria la nostra lingua viene storicamente trattata come un ripensamento.

Qui invece la resa è ottima e nelle mie registrazioni la trascrizione è arrivata sostanzialmente pulita: accenti regionali gestiti, parlato veloce seguito senza perdere pezzi e sovrapposizioni tra due persone che si accavallano ricostruite in modo sensato. Non ho trovato quei buchi tipici in cui il sistema si arrende e salta mezza frase né le classiche invenzioni creative su parole non capite.

Il banco di prova serio per uno che scrive di tecnologia è il gergo. Nomi di prodotto, sigle, acronimi e numeri di modello, la roba che manda in tilt qualsiasi motore di riconoscimento vocale generalista. E anche lì il comportamento è stato solido perché il sistema non si limita a riconoscere suoni ma passa il testo attraverso un modello linguistico che il contesto lo capisce. Se sto parlando di connettività e pronuncio una sigla, questa viene interpretata dentro un discorso tecnico e non trasformata in una parola qualsiasi che suona simile.

Resta comunque una raccomandazione di buon senso: il glossario personalizzato esiste apposta e se lavorate in un settore pieno di nomi propri e terminologia stretta conviene popolarlo prima di iniziare a fare sul serio. Nessun sistema di questo tipo è infallibile sui termini tecnici e chi vi racconta il contrario vi sta vendendo qualcosa.

Chi ha detto cosa, separazione dei parlanti e impronte vocali

La trascrizione arriva già divisa per interlocutore perché il sistema riconosce quando cambia la voce e spezza il testo di conseguenza. In una conversazione a tre è la differenza tra un muro di parole e un documento leggibile.

Il passo successivo si chiama riconoscimento dell’impronta vocale e l’ho impostato. Si registra un breve campione della voce di una persona, le si assegna un nome e da lì in avanti viene etichettata correttamente in tutte le registrazioni future. Ne potete memorizzare diverse, il che ha senso se lavorate sempre con gli stessi colleghi o registrate spesso in famiglia.

Da me ha funzionato bene e nelle riunioni le voci vengono distinte in modo affidabile con il testo attribuito nel modo giusto. Ovvio che il limite fisico resta quello del microfono singolo: se una persona parla a cinque metri di distanza in una sala riverberante la separazione peggiora perché l’audio a monte è meno chiaro e nessun algoritmo fa miracoli su un segnale povero.

Una cosa che apprezzo particolarmente e che nella pratica quotidiana pesa è che le etichette una volta impostate restano. Non dovete rinominare gli stessi interlocutori ogni santa volta, una di quelle piccole seccature capaci di far abbandonare un dispositivo dopo due settimane.

Riassunti, Daily Memory e riepiloghi settimanali

Ogni registrazione produce un riassunto e la qualità è alta. Non si tratta di quattro righe che ripetono in ordine sparso ciò che è stato detto perché il sistema prova a capire cosa c’è di utile dentro la conversazione e individua decisioni prese, scadenze, informazioni rilevanti e cose rimaste in sospeso.

Sulle lezioni universitarie è dove ho visto il valore più netto. Una lezione di un’ora produce una sintesi strutturata che si legge in tre minuti, con i concetti principali organizzati per argomento. Sulle conferenze stampa di fiera lo stesso: dai quaranta minuti di presentazione tiri fuori i numeri, i nomi dei prodotti, le date di disponibilità e i prezzi già ordinati.

Poi c’è Daily Memory, la funzione che secondo me qualifica il prodotto. A fine giornata l’intelligenza artificiale non vi restituisce quindici registrazioni separate ma costruisce una specie di diario automatico: raggruppa per argomento tutto quello che avete registrato durante il giorno e ne fa un unico documento leggibile. Arrivate a sera, aprite l’app e vi rileggete la giornata, fa un effetto strano la prima volta.

Lo stesso principio si allarga sui sette giorni con il Weekly Summary, utile soprattutto quando le giornate si accavallano e non ricordate più se una certa cosa ve l’hanno detta lunedì o giovedì.

Sulla velocità niente da dire perché le elaborazioni sono rapide e in fiera avere la trascrizione pronta in pochi minuti fa la differenza tra pubblicare in giornata e uscire l’indomani.

Ask AI, quando l’archivio diventa interrogabile

Questa è la funzione che trasforma un mucchio di registrazioni in qualcosa di realmente utilizzabile. Ask AI è una chat che usa come fonte esclusivamente le vostre registrazioni: fate una domanda in italiano corrente e il sistema va a pescare nell’archivio.

L’ho messo alla prova per recuperare informazioni dette giorni prima ed è andata bene. Chiedi quando è stata fissata una certa scadenza oppure di cosa avevi parlato con una determinata persona la settimana precedente e la risposta arriva con il rimando alla registrazione originale. Il fatto che ti riporti alla fonte è importante perché ti permette di verificare invece di fidarti alla cieca.

Tecnicamente sotto c’è un’architettura di recupero con database vettoriale, non un modello a cui viene passato in pancia tutto il trascritto. La differenza si vedrà con il tempo: più registrazioni accumulate, più il sistema dovrebbe reggere bene la ricerca invece di affogare.

Il valore vero si capisce dopo qualche settimana di utilizzo quando l’archivio si è riempito. Nei primi giorni fate domande su cose che ricordate benissimo e vi sembra un giocattolo. Poi un giorno cercate un dettaglio di un mese prima, lo trovate in dieci secondi e cambiate idea, a me è successo esattamente così.

To-do, calendari e integrazioni

Ogni registrazione genera una lista di cose da fare e questa parte funziona meglio di quanto mi aspettassi. Se durante una conversazione dite che dovete richiamare qualcuno entro venerdì, quella frase diventa un’attività con una scadenza, catalogata per categoria e collegata al file da cui proviene.

Nell’apposita scheda le attività sono divise per ambito, con una sezione Priority in cima che mette in evidenza quelle che il sistema giudica più urgenti. L’ho trovata azzeccata nella maggior parte dei casi, con qualche eccesso di zelo su cose dette per scherzo che sono diventate impegni. Si correggono a mano in due secondi e amen.

La sincronizzazione con i calendari ha funzionato senza intoppi: le attività finiscono dentro gli strumenti che usate già e questo evita il rischio numero uno di ogni gestore di impegni, cioè diventare l’ennesima lista che nessuno apre mai. C’è anche la possibilità di far comparire le cose da fare sulla dashboard e-ink di casa per chi ha già quel pezzo dell’ecosistema sulla scrivania.

Considerato che diverse recensioni internazionali pubblicate al lancio segnalavano integrazioni ancora non attive, il fatto che da me girassero fa pensare che SwitchBot le abbia accese nel frattempo, che poi è il minimo visto che sono scritte sulla confezione.

I 300 minuti inclusi, il vero prezzo del prodotto

Ora la parte interessante. Il dispositivo costa 119,99 euro e include 300 minuti al mese di trascrizione ed elaborazione, non è un dettaglio ma il modello di business.

Quanto durano trecento minuti? Dipende drammaticamente da chi siete. Io a IFA me li sono bruciati in tre giorni perché in fiera registri tutto il giorno e ogni conferenza costa quaranta minuti secchi. Ma quella era una settimana anomala, la più intensa dell’anno.

Nell’uso normale il discorso si ribalta. Cinque ore di elaborazione al mese avanzano per chi registra riunioni mirate, qualche colloquio e le note vocali della giornata, anche facendo il giornalista sinceramente sono sufficienti. Il punto è che non registrate tutto, accendete quando serve e spegnete quando avete finito, e l’interruttore fisico rende questo gesto naturale invece che macchinoso.

Attenzione però a un meccanismo che va conosciuto prima di comprare: ogni elaborazione consuma minuti. Se rigenerate il riassunto della stessa registrazione usando un modello diverso, quei minuti vengono scalati un’altra volta. Chi ama sperimentare con i vari modelli di sintesi si accorgerà che il contatore scende più in fretta del previsto.

Gli abbonamenti coprono chi va oltre: il piano Pro costa 17,99 euro al mese, 69,99 euro per sei mesi o 99,99 euro per dodici mentre il piano Illimitato viaggia sui 239,99 euro l’anno, con qualche differenza di listino tra i mercati europei che conviene verificare al momento dell’acquisto. Io lo pagherei in un solo scenario, se dovessi riassumere lezioni universitarie tutti i giorni o usarlo in modo davvero costante per lavoro. Altrimenti resterei tranquillamente sul piano base.

Privacy, quel LED e un ragionamento che va fatto

Un microfono indossabile solleva una domanda che non si può schivare: gli altri lo sanno?

SwitchBot ha fatto i compiti sul fronte formale. Le certificazioni EN 18031, ISO 27001 e ISO 27701 ci sono, l’associazione e il trasferimento dei file sono cifrati e registrazioni e trascrizioni si possono rivedere, modificare e cancellare dall’applicazione. Il controllo sui propri dati è reale e i menù per esercitarlo sono dove ci si aspetta che siano.

C’è però una cosa che devo dirvi e non è comoda. Il LED di registrazione nella pratica non si nota granché. Su un dispositivo agganciato al colletto, con la luce di una sala o del sole di mezzogiorno, quella spia passa tranquillamente inosservata a chi vi sta davanti. Dovrebbe essere la garanzia visiva che segnala l’attività del microfono e sulla carta lo è, ma tra la teoria e il colletto di una camicia c’è di mezzo il mondo reale.

Questo sposta la responsabilità dove deve stare, cioè su chi indossa il dispositivo. In fiera, a una conferenza stampa o in un contesto pubblico dove tutti stanno registrando qualcosa la faccenda non si pone nemmeno. In una conversazione privata è un altro paio di maniche e le regole cambiano da Paese a Paese oltre che da situazione a situazione. Il mio consiglio è banale ma vale più di qualsiasi certificazione: ditelo. Costa una frase ed evita figuracce e problemi seri.

API, riga di comando e agenti AI, la funzione da smanettoni

Chiudo gli approfondimenti con la funzione più di nicchia e forse la più interessante in prospettiva, per la quale però devo ammettere di non avere una prova diretta.

SwitchBot mette a disposizione API e uno strumento a riga di comando con cui le trascrizioni raccolte possono diventare una sorgente di contesto per altri agenti di intelligenza artificiale. In parole povere la memoria accumulata dalla clip non deve per forza restare dentro l’applicazione di SwitchBot ma può essere data in pasto ad altri strumenti con la vostra autorizzazione, così che sappiano di cosa avete parlato in riunione mentre vi aiutano a pianificare o a scrivere.

Da sviluppatore mi ci vedo benissimo: un archivio interrogabile di tutto quello che hai detto e sentito, collegato a un agente che lavora sui tuoi progetti, è potenzialmente una bomba per la produttività. Non l’ho collegato durante questo periodo di test quindi non posso raccontarvi come si comporta né quanto sia solida la documentazione. Ve la segnalo perché esiste e per una fetta di lettori di queste pagine potrebbe diventare la ragione principale per comprarlo, ma un giudizio ve lo darò solo dopo averla usata davvero.

Funzionalità, cosa c’è oltre il registrare

Una funzione che merita di essere raccontata è Smart Record, ancora dichiarata in beta, che avvia la registrazione quando rileva del parlato e la interrompe dopo cinque minuti di silenzio. L’idea è togliervi il pensiero della levetta. SwitchBot stessa avvisa che in ambienti particolari possono partire registrazioni brevi indesiderate e alcuni colleghi all’estero hanno riportato comportamenti ballerini.

Da me nessun falso avvio, mai partito da solo e mai una registrazione fantasma comparsa nell’elenco. Il che è positivo per la tranquillità mentale anche se ammetto di essere rimasto affezionato all’interruttore manuale: mi piace decidere io quando quel microfono è vivo e credo che in un dispositivo del genere questo sia un valore e non un limite.

Ci sono poi i modelli di riassunto, una libreria di formati preimpostati per situazioni diverse: sintesi generica, estrazione dei punti chiave, schemi pensati per interviste, altri per riunioni con relativa suddivisione delle attività e altri ancora per l’ambito didattico. Scegliere il modello giusto invece di lasciare fare all’automatismo migliora sensibilmente il risultato, tenendo però a mente il discorso dei minuti fatto poco sopra.

Segnalo infine tre chicche minori che nell’uso quotidiano tornano utili: la possibilità di salvare più reti Wi-Fi con il dispositivo che sceglie da solo la migliore quando è in carica, l’etichettatura delle registrazioni con la posizione geografica, disattivabile e da valutare con attenzione se tenete alla riservatezza, e il pannello che mostra quanto spazio state occupando tra memoria interna e cloud con download automatico o manuale dei file.

Prezzo e posizionamento

Il listino è di 119,99 euro con i 300 minuti mensili di elaborazione già compresi e nessun obbligo di abbonamento per usare il dispositivo. Al lancio SwitchBot ha messo in campo una promozione che regala sei mesi di piano Pro a chi acquista nella prima finestra mentre successivamente il pacchetto incluso si riduce a un mese.

Il ragionamento sul valore va fatto su due piani. Chi guarda in basso verso i registratori economici senza intelligenza artificiale risparmia parecchio ma si porta a casa un archivio di file audio da riascoltare a mano, che è esattamente il problema che questo prodotto risolve. Chi guarda in alto verso i dispositivi da 150 o 170 euro trova costruzioni altrettanto valide ma spesso vincolate a cavi di ricarica proprietari e a piani in abbonamento non più generosi di questo.

Il conto vero da fare è un altro e ve lo dico chiaro: non state comprando un oggetto da 120 euro ma entrando in un servizio. Se il vostro uso resta sotto i trecento minuti mensili la spesa finisce lì. Se invece registrate ogni giorno mettete in preventivo l’abbonamento e il calcolo cambia faccia.

Trovate il dispositivo sul sito ufficiale SwitchBot e dal debutto della scheda prodotto anche su Amazon Italia.

Conclusioni

Due settimane fa avrei scommesso che avrei riposto questa clip nel cassetto delle cose provate e dimenticate insieme a tanti altri gadget con l’etichetta AI stampata sopra. Invece il SwitchBot AI MindClip è ancora agganciato alla mia camicia mentre scrivo e questo è il giudizio più sincero che posso darvi.

Quello che mi ha convinto non è la registrazione in sé, che è buona ma non miracolosa vista la presenza di un microfono singolo. È il fatto che l’oggetto sparisca addosso, che l’interruttore renda naturale il gesto di accendere e spegnere e soprattutto che il software faccia davvero il lavoro che promette: trasformare parole dette in materiale utilizzabile poche ore dopo, in italiano e senza doverci mettere le mani.

Lo consiglio a chi vive di conversazioni da ricordare, studenti universitari che devono riassumere lezioni, giornalisti e chi lavora nella comunicazione, professionisti che raccolgono colloqui e chiunque esca da una riunione con la sensazione di aver perso metà delle cose importanti. Per queste persone i 120 euro sono spesi bene e i trecento minuti mensili bastano quasi sempre.

Lo sconsiglio a chi ha bisogno di registrare in modo occasionale perché uno smartphone e un buon servizio di trascrizione fanno lo stesso lavoro a costo zero. E anche a chi non tollera l’idea di appoggiare i propri contenuti a un servizio cloud perché qui non esiste alcuna alternativa locale.

Lo scenario perfetto è una settimana come quella che ho appena vissuto, fuori casa da mattina a sera, informazioni che arrivano da ogni parte e zero tempo per prendere appunti. La sera apri l’applicazione e la giornata è già scritta al posto tuo. Non risolve la memoria, quella resta un problema nostro, ma toglie di mezzo la scusa di essersi dimenticati.

SwitchBot AI MindClip 8.0/10 Clip AI da 16,8 grammi provata per due settimane tra le conferenze stampa di IFA 2026 e le lezioni universitarie. La trascrizione italiana è di livello alto anche con parlato veloce e sovrapposizioni, l'app è tradotta con cura e Daily Memory trasforma davvero l'archivio audio in qualcosa che si legge. Restano da valutare il LED di registrazione poco visibile, la totale dipendenza dal cloud e il conteggio dei 300 minuti mensili, che in settimana di fiera volano in tre giorni. Pro Trascrizione italiana accurata anche con sovrapposizioni e termini tecnici La clip tiene senza mai sganciarsi e sparisce addosso dopo poche ore Ricarica USB-C con sincronizzazione automatica in Wi-Fi Daily Memory e riepiloghi settimanali realmente utili App tradotta in italiano con cura Contro Il LED di registrazione passa inosservato a chi ti sta davanti 300 minuti mensili volano nelle settimane intense Ogni rielaborazione dello stesso file scala altri minuti Nessuna elaborazione locale, senza connessione restano solo file audio Laccetto assente in confezione