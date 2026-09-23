YouTube su Android: un bug nasconde la barra di avanzamento

Chi guarda video in orizzontale sullo smartphone se ne sarà accorto da tempo, e il fastidio è sempre lo stesso: un bug di YouTube su Android fa comparire i suggerimenti di visione proprio nella parte bassa dello schermo, sopra i comandi di riproduzione. Non si tratta di un dettaglio estetico, perché la sovrapposizione finisce per coprire la barra di avanzamento e il timer, ovvero gli unici due strumenti che permettono di capire a che punto del filmato ci si trovi e di muoversi con precisione lungo la traccia.

Il problema si manifesta nella modalità a schermo intero, quella che dovrebbe essere la condizione ideale per guardare un contenuto lungo. Il telefono viene ruotato, il video si allarga, e a un certo punto la bacheca dei video raccomandati si piazza in basso rimanendo lì, sovrapposta all’interfaccia. Il risultato è che una porzione dell’immagine sparisce, ma soprattutto sparisce la possibilità di gestire la riproduzione in modo normale.

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Cosa succede esattamente durante la riproduzione

Il punto più irritante riguarda la barra di avanzamento. Quando resta coperta, trascinare il cursore per tornare indietro di qualche minuto diventa un esercizio alla cieca. Chi sta seguendo un tutorial, una partita o una lezione registrata e vuole rivedere un passaggio specifico si ritrova a tentare, sbagliare, ritentare. Stessa storia per il timer di riproduzione, che scompare sotto i suggerimenti: senza quel riferimento numerico non c’è modo di sapere quanto manchi alla fine o di posizionarsi esattamente su un determinato minuto.

Detto in parole semplici, l’orientamento all’interno del filmato viene meno. E il fatto che accada proprio su YouTube, dove milioni di persone usano quotidianamente la barra temporale per saltare da un punto all’altro, rende la cosa ancora più evidente. Non tutti gli utenti sembrano colpiti allo stesso modo, il che spiega perché il difetto sia rimasto per mesi in una zona grigia, segnalato da molti ma non da tutti.

Segnalazioni ripetute e nessuna correzione stabile

La questione non è nuova. Le segnalazioni si sono accumulate nel corso dei mesi, arrivando da utenti diversi e con dispositivi diversi, eppure il disservizio continua a ripresentarsi senza una soluzione definitiva. Nessun intervento risolutivo da parte di Google, nessuna correzione che abbia chiuso la faccenda in modo stabile. Il bug si trascina, riappare, e chi lo subisce continua a convivere con un’interfaccia parzialmente inutilizzabile.

Va detto che si parla di un difetto software, non di un limite dell’hardware. Non c’è un modello di telefono da incolpare, né una configurazione particolare da correggere a mano. La palla resta nel campo di chi sviluppa l’applicazione YouTube per Android, e finché non arriverà un aggiornamento che sistemi la gestione dei suggerimenti in modalità orizzontale, la situazione rimarrà quella descritta dagli utenti.

Nel frattempo l’unico effetto concreto è una perdita di comodità che pesa soprattutto sui contenuti lunghi, quelli da mezz’ora o più, dove tornare indietro di un pezzo è un’operazione frequente e quasi automatica. Su un video da due minuti la cosa passa quasi inosservata, su una diretta registrata o un documentario diventa un ostacolo reale. Le testimonianze raccolte finora descrivono sempre lo stesso schema: video in orizzontale, schermo intero, suggerimenti che invadono la fascia bassa, comandi inaccessibili. Un comportamento che si ripete e che, a distanza di mesi dalle prime segnalazioni, non ha ancora trovato una risposta ufficiale.

Fonte: TecnoAndroid