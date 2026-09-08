CERN, addio a Red Hat: 2.200 computer passano a Debian 13

Al CERN si è presentato un problema che, in scala ridotta, conoscono in tanti: computer perfettamente funzionanti che rischiano di finire fuori gioco non perché si siano rotti, ma perché il software smette di supportarli. Solo che qui non si parla di un vecchio portatile in soffitta, bensì di circa 2.200 macchine industriali e sistemi embedded che dialogano con l’elettronica di controllo degli acceleratori di particelle. Davanti al bivio tra sostituire hardware ancora sano e cambiare sistema operativo, il laboratorio ha scelto la seconda strada, spostando tutto su Debian 13.

Il nodo sta nel processore, o meglio nell’etichetta x86-64, che non indica un insieme fisso di funzionalità. Esistono livelli successivi, x86-64-v2 e x86-64-v3, che aggiungono set di istruzioni che il software può dare per scontati. Red Hat Enterprise Linux 9 ha alzato l’asticella al livello v2, mentre RHEL 10 è salito al v3. Compilare pensando a CPU più moderne ha i suoi vantaggi, certo, ma taglia fuori i chip precedenti anche quando questi continuano a lavorare senza il minimo intoppo con il software già installato.

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CERN: numeri che cambiano la prospettiva

Quando al CERN hanno messo in fila le cifre, la faccenda ha smesso di sembrare marginale. L’analisi di rischio del 2023 stimava che circa il 47% di quel parco macchine girava su processori fermi al livello x86-64 originale, quindi sotto il minimo richiesto da RHEL 9. Un altro 17% si trovava a x86-64-v2, destinato a scontrarsi con il salto successivo a v3. Non significa che due terzi dell’infrastruttura andassero rottamati subito, ma seguendo le generazioni del sistema quella soglia hardware sarebbe arrivata comunque, prima o poi.

C’è poi un dettaglio che rende il tutto molto diverso da un aggiornamento casalingo. Questi Front-End Computers sono distribuiti lungo il complesso degli acceleratori e collegati a circa 17.000 dispositivi tra elettronica di controllo e strumentazione specializzata, con qualcosa come 70.000 cavi a tenere insieme la rete. Accanto all’hardware industriale ci sono schede e controller sviluppati su misura per esigenze specifiche. Sostituire una singola macchina vuol dire verificare compatibilità, mettere mano all’elettronica, riorganizzare collegamenti e poi rivalidare che l’insieme funzioni davvero.

Il conto della strada hardware era salato: lo scenario ipotizzato nel 2023 si aggirava sui 5,4 milioni di franchi svizzeri, circa 5,7 milioni di euro al cambio attuale. Dentro ci stavano la riprogettazione di una decina di schede, sei figure specializzate tra ingegneri e tecnici, lavori di riorganizzazione e ricablaggio dei rack, più la successiva rimessa in servizio. E nonostante tutto questo, la stima interna definiva ottimistica una probabilità di successo del 20%, pure ipotizzando che lo sviluppo delle nuove soluzioni filasse liscio.

Perché la scelta è caduta su Debian

Debian non è spuntato all’improvviso. Il CERN lavora da oltre vent’anni dentro l’ecosistema Red Hat, prima con Scientific Linux e poi con alternative come AlmaLinux e CentOS Stream, una continuità che permetteva di riutilizzare strumenti, competenze e infrastruttura. Ma i responsabili avevano tenuto Debian nel cassetto come piano B, proprio in previsione di cambiamenti capaci di mettere in crisi cicli di vita così lunghi. Quando il piano B è diventato necessario, la sintesi degli ingegneri è stata secca: soluzione software per un problema software.

Il passaggio, va detto, non si è ridotto a installare una nuova distribuzione e chiudere la pratica. Il team ha trovato lacune negli strumenti standard per automatizzare costruzione e pubblicazione dei pacchetti, oltre a difficoltà nel mantenere più versioni dello stesso componente e nel gestire certi moduli binari del kernel. Parte della risposta è arrivata adattando l’infrastruttura interna, compreso Koji, già in uso in altri ambienti. Il vantaggio resta evidente: concentrare le energie su software e strumenti propri anziché intervenire fisicamente su una rete industriale enormemente più intricata.

La migrazione è già in corso. Alla presentazione dei piani, a fine agosto, decine di macchine con Debian risultavano operative nel complesso, con l’obiettivo di portare tutti i 2.200 e oltre computer industriali e sistemi embedded su Debian 13 entro la fine del 2026. Quella versione avrà supporto LTS fino al 2030, con possibilità di estenderlo ancora. I confini però sono netti: i data center e il calcolo degli esperimenti continueranno a girare su RHEL e AlmaLinux.