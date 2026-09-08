Apple, videocamera AI per la casa e due controller nel codice

Apple starebbe lavorando a una videocamera AI pensata per la casa, accompagnata da un nuovo servizio di sicurezza, e nel frattempo dal codice di macOS sarebbero spuntati i riferimenti a due controller da gaming. Due filoni diversi, apparentemente scollegati, che però raccontano la stessa cosa: l’azienda di Cupertino sta allargando il perimetro dei propri prodotti ben oltre il telefono e il computer.

Partiamo dalla parte che incuriosisce di più. Una videocamera per la casa non è di per sé una novità nel settore, anzi, è un mercato affollatissimo. Quello che cambia, almeno stando a quanto emerso, è l’approccio: l’idea sarebbe quella di affidare all’intelligenza artificiale il compito di capire cosa sta succedendo davanti all’obiettivo, non semplicemente di registrare. Un conto è archiviare ore di filmato, un altro è avere un dispositivo che riconosce situazioni, distingue movimenti e avvisa solo quando serve davvero.

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Una videocamera AI legata a un servizio di sicurezza

Il dettaglio più interessante riguarda proprio il servizio di sicurezza collegato all’hardware. Non un accessorio venduto e basta, quindi, ma un prodotto pensato per vivere dentro un ecosistema, con una componente software e presumibilmente un abbonamento a fare da collante. È una direzione che Apple ha già percorso altrove, dai contenuti allo storage, e applicarla alla casa connessa avrebbe una sua logica industriale piuttosto evidente.

Va detto con chiarezza: si parla di un progetto in lavorazione, non di un prodotto annunciato. Tempistiche, caratteristiche tecniche e listino restano fuori dal quadro. Quello che si può ragionevolmente dire è che una videocamera AI firmata Apple andrebbe a inserirsi in una categoria dove la concorrenza è già ben piazzata da anni, e dove il tema della privacy pesa parecchio nelle scelte di chi acquista. Un terreno scivoloso, insomma, ma anche uno di quelli dove un marchio con una reputazione solida sulla gestione dei dati parte con un vantaggio non banale.

Due controller da gaming nascosti nel codice di macOS

L’altro capitolo arriva da dove spesso arrivano queste indiscrezioni, ovvero dalle pieghe del software. Dentro macOS sarebbero comparsi riferimenti a due controller da gaming, un segnale che di solito anticipa qualcosa di concreto. Il codice di sistema, per sua natura, deve prevedere il supporto ai dispositivi prima che questi arrivino sul mercato, e non è raro che tracce di questo tipo emergano con largo anticipo.

Che Apple guardi al gaming con più attenzione rispetto al passato non è una sorpresa. I chip della serie M hanno cambiato le carte in tavola sul fronte delle prestazioni grafiche sui Mac, e il tema del controllo, di come si gioca materialmente, è il tassello che spesso manca. Due periferiche dedicate, se confermate, sarebbero una risposta piuttosto diretta a quel vuoto. Anche qui, però, servono le pinze. Un riferimento nel codice non equivale a un lancio imminente, e la storia recente è piena di prodotti citati nel software e mai arrivati sugli scaffali. Restano riferimenti interni, senza nomi commerciali, senza specifiche, senza una data.

Il quadro complessivo che ne esce descrive comunque un’azienda che sta muovendo pedine su più tavoli contemporaneamente. Da un lato la casa connessa, con un dispositivo che punta tutto sull’elaborazione intelligente delle immagini e su un servizio in abbonamento. Dall’altro il gioco su Mac, con periferiche pensate su misura per l’ecosistema. Due strade parallele che, per ora, vivono ancora nella fase in cui i progetti si costruiscono lontano dai riflettori.