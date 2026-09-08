MacBook Pro 14 M5 Pro 2TB in offerta: 550 euro di sconto

Scendere sotto i 3.000 euro per un MacBook Pro 14 M5 Pro con 2TB di SSD non capita spesso, e quando succede vale la pena guardarci dentro con calma. Su Amazon la configurazione con CPU a 15 core, GPU a 16 core, 24GB di memoria unificata e archiviazione da 2TB in colorazione Argento viene proposta a 2.999 euro invece di 3.549 euro, con uno sconto del 15% e un risparmio secco di 550 euro. Il punto interessante non è tanto la cifra in sé, quanto il confronto con il taglio inferiore di storage, che di solito viaggia esattamente su quelle stesse cifre.

Chi conosce il listino Apple sa bene che il passaggio da 1TB a 2TB comporta un sovrapprezzo tutt’altro che simbolico. Qui invece quel salto viene di fatto azzerato dalla promozione, ed è la ragione principale per cui questa offerta si distingue dalle solite limature di prezzo viste negli ultimi mesi sulla gamma.

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Cosa monta davvero questo MacBook Pro 14

Il motore è il chip Apple M5 Pro, con CPU a 15 core e GPU a 16 core. La differenza più concreta rispetto alla generazione precedente sta nell’accelerazione hardware dedicata all’intelligenza artificiale: ogni core grafico integra un Neural Accelerator, il che significa inferenza e addestramento di modelli AI molto più rapidi direttamente sulla macchina, senza dover appoggiarsi al cloud. Tradotto in pratica, più privacy sui dati e tempi di risposta più brevi per chi lavora con machine learning o strumenti di AI generativa.

I 24GB di memoria unificata reggono senza affanni timeline video complesse, progetti grafici pesanti e più ambienti di sviluppo aperti insieme. I 2TB di SSD, dal canto loro, promettono velocità di lettura e scrittura fino al doppio rispetto alla generazione passata, un dettaglio che chi sposta file di grandi dimensioni ogni giorno nota subito.

Sul fronte visivo c’è il display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici, capace di arrivare a 1.600 nit di luminosità di picco in HDR. È il tipo di pannello pensato per l’editing fotografico e video di livello professionale, dove la resa dei contrasti e delle alte luci fa la differenza sul risultato finale.

Il resto della dotazione completa il quadro: connettività WiFi 7, che sui modelli M5 base non c’è visto che si fermano al WiFi 6E, videocamera Center Stage da 12MP, sistema audio a sei altoparlanti e macOS 26 Tahoe preinstallato con il design Liquid Glass e Apple Intelligence integrato in modo nativo. L’autonomia dichiarata copre una giornata intera di lavoro, e le recensioni degli utenti confermano il dato, aggiungendo silenziosità operativa e qualità costruttiva tra i punti forti ricorrenti della serie.

Perché il prezzo di 2.999 euro cambia le carte

Il listino abituale per questa configurazione si aggira sopra i 3.200 o 3.300 euro, proprio per via del costo aggiuntivo che Apple applica al raddoppio dello storage. Con l’offerta Amazon a 2.999 euro il calcolo si ribalta, perché la stessa macchina in versione da 1TB, sempre con CPU a 15 core, GPU a 16 core, 24GB di RAM e finitura Argento, viene listata da altri rivenditori esattamente a 2.999 euro.

Il doppio dello spazio di archiviazione alla stessa cifra del modello base, insomma. Per chi lavora con librerie fotografiche corpose, archivi video o macchine virtuali, quei 2TB fanno una differenza pratica notevole rispetto a 1TB, soprattutto considerando che sui portatili Apple l’SSD è saldato e non c’è modo di espanderlo dopo l’acquisto.

Una nota che conviene tenere presente prima di completare l’ordine riguarda l’alimentatore, che come su tutti i MacBook Pro di questa generazione non è incluso nella confezione. Chi arriva da un modello precedente probabilmente ne ha già uno compatibile in casa, chi invece parte da zero dovrà metterlo in conto come spesa separata.