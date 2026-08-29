Xiaomi Smart Gas Water Heater Pro 16L: con lo scaldabagno addio tubo di scarico

Con Smart Gas Water Heater Pro 16L Xiaomi porta in Cina uno scaldabagno smart che punta a togliere di mezzo uno dei fastidi più concreti dei modelli a condensazione, ovvero il tubo per lo scarico dell’acqua che si forma durante il funzionamento. Il nuovo arrivo va ad allargare la famiglia Mijia, quella dei prodotti per la casa a marchio Xiaomi, e la novità sta tutta in un dettaglio che chi ha fatto installare un apparecchio di questo tipo conosce bene: dove finisce la condensa.

Il meccanismo, spiegato senza tecnicismi, funziona così. Uno scaldabagno a condensazione recupera una parte del calore contenuto nei fumi che altrimenti se ne andrebbero dal camino, e per farlo raffredda quei fumi fino a far tornare liquido il vapore d’acqua. Ottimo per i consumi, meno per l’installazione: quel liquido è leggermente acido, quindi va portato in uno scarico dedicato, con tubazioni in più e a volte anche fori nuovi nel muro. Un lavoro che in molti bagni italiani, e non solo, complica non poco la vita all’installatore.

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Come funziona il sistema che elimina il tubo di scarico

La soluzione scelta da Xiaomi passa per due passaggi interni. Prima la condensa viene neutralizzata, quindi resa non più aggressiva, poi finisce in una centrifuga ad alta velocità che la nebulizza. La quantità d’acqua in gioco è piccola e a quel punto viene semplicemente espulsa sotto forma di nebbia insieme ai normali gas di scarico. Risultato: il tubo separato non serve più, e con esso spariscono anche le tubazioni aggiuntive che di solito accompagnano questo tipo di apparecchi. Da qui l’estetica volutamente pulita del prodotto, che è anche il motivo per cui questo scaldabagno a gas viene presentato come un dispositivo dal design minimale.

Sul fronte prestazioni, il modello Smart Gas Water Heater Pro 16L arriva a 16 litri di acqua calda al minuto, con una potenza termica nominale di 27 kW. Numeri che lo collocano tra gli apparecchi pensati per case con più bagni o comunque con esigenze non minime, dove la doccia e il lavello in cucina possono entrare in funzione nello stesso momento senza mandare tutto in crisi.

Pompa booster, temperatura stabile e acqua calda subito

Proprio per gestire quelle situazioni, a bordo c’è un sistema di controllo della temperatura studiato per limitare gli sbalzi quando qualcuno apre un altro rubinetto mentre una persona sta già facendo la doccia. Il classico scherzetto dell’acqua che diventa improvvisamente bollente o glaciale, insomma, dovrebbe restare fuori dalla porta. Ad aiutare c’è anche una pompa booster DC inverter capace di aggiungere fino a 10 metri di prevalenza, utile in tutte le abitazioni dove la pressione dell’acqua è ballerina o dove il bagno si trova ai piani alti. Secondo Xiaomi l’apparecchio lavora con pressioni comprese tra 0,02 e 0,85 MPa, quindi anche in condizioni non ideali.

C’è poi la tecnologia zero cold water, che mantiene l’acqua calda già disponibile nel circuito. Tradotto: meno secondi buttati ad aspettare che dal soffione esca qualcosa di diverso dall’acqua fredda, e meno litri sprecati nel frattempo. Una funzione che sulla carta sembra un dettaglio e nell’uso quotidiano si nota parecchio, soprattutto quando il locale caldaia è lontano dal punto di erogazione.

Il prodotto è stato presentato per il mercato cinese, dove Mijia continua a essere il contenitore con cui Xiaomi porta avanti la sua idea di casa connessa, fatta di elettrodomestici che comunicano con l’app e con il resto dell’ecosistema. Lo scaldabagno Xiaomi si inserisce in quella logica, con la particolarità di risolvere un problema molto meno digitale e molto più idraulico.