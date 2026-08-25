Grok Bot, l’agente AI che lavora anche a computer spento

Grok Bot segna il passaggio da un’intelligenza artificiale che risponde a una che, molto semplicemente, lavora. Il servizio è comparso nelle ultime ore in forma di test e l’idea di fondo è chiara: non spiegare più passo per passo cosa fare, ma assegnare direttamente un compito e lasciare che venga portato a termine. Un cambio di prospettiva che sposta l’asse dalla conversazione all’azione concreta.

Fino a oggi l’abitudine è stata un’altra. Scrivere una mail, riassumere un documento, cercare informazioni: richieste singole, immediate, ognuna con la sua risposta. Con la crescita degli Agenti AI le operazioni si possono concatenare, una dopo l’altra, e il perimetro si allarga parecchio. La differenza rispetto al modello classico è tutta lì: i chatbot rispondono, gli agenti agiscono.

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Come funziona un agente che continua a lavorare anche a computer spento

Ogni bot dispone di un proprio ambiente informatico nel cloud. Dentro quello spazio può accedere agli strumenti che una persona userebbe normalmente, quindi applicazioni e siti web, e proseguire l’attività anche quando il computer dell’utente è spento. Non serve restare davanti allo schermo ad aspettare, e non serve nemmeno tenere una finestra aperta.

Gli esempi di utilizzo sono piuttosto concreti e riguardano quel tipo di lavoro che occupa mezze giornate senza dare grandi soddisfazioni. Aggiornare un CRM, controllare fatture, preparare email, gestire attività operative. Si arriva anche a scenari più tecnici, come riprodurre un bug software e poi passare il problema a un altro agente perché se ne occupi. Il compito, in sostanza, viaggia da una mano all’altra senza che qualcuno debba fare da smistatore.

Più bot in parallelo e un coordinatore che tiene le fila

La parte forse più interessante riguarda la possibilità di usare diversi Bot contemporaneamente. Non solo in parallelo, ma anche in modo organizzato, perché a uno degli agenti può essere affidato il coordinamento degli altri. Una specie di capo squadra digitale che distribuisce il carico e tiene traccia dell’avanzamento.

Da qui nasce uno scambio di informazioni tra gli agenti stessi, che si dividono i compiti e coinvolgono la persona soltanto quando serve una decisione vera. Il resto scorre in autonomia. È un modello di lavoro che assomiglia più a un piccolo team che a un assistente singolo, e cambia il ruolo dell’utente: meno esecutore, più supervisore che interviene nei punti chiave.

La routine imparata guardando lavorare l’utente

C’è poi una funzione che merita attenzione, perché tocca il tema dell’apprendimento pratico. Gli agenti sono in grado di osservare un flusso di lavoro mentre viene eseguito dall’utente, memorizzarlo come routine e poi ripeterlo in un secondo momento. Nessuna configurazione complicata, nessuna lista di istruzioni da scrivere a mano: basta mostrare una volta come si fa.

Questo è il punto in cui l’automazione smette di essere una cosa da programmatori e diventa qualcosa di accessibile anche a chi non ha competenze tecniche. Chi ripete ogni settimana la stessa sequenza di passaggi tra fogli di calcolo, gestionali e caselle di posta può in teoria delegarla e recuperare tempo.

Il servizio, va ricordato, si trova ancora in fase di test, quindi ci si muove su un terreno che deve dimostrare la propria affidabilità sul campo. Ma la direzione indicata da Grok Bot è quella di un’intelligenza artificiale che esce dalla finestra di chat e si mette a operare dentro gli strumenti di tutti i giorni, con il compito assegnato una volta e portato avanti fino alla fine.