Xiaomi Smart Door Lock 5C: l’impronta che chiama aiuto in silenzio

Con Smart Door Lock 5C Xiaomi mette sul tavolo una serratura intelligente pensata più per resistere agli attacchi fisici che per fare scena, e la carta principale è la varietà dei modi con cui si apre la porta. Il prodotto allarga ancora la già ampia famiglia di dispositivi per la casa connessa del marchio, ma qui il focus dichiarato è chiaro: robustezza del meccanismo e comodità quotidiana, senza che una cosa vada a scapito dell’altra.

Il punto di partenza è la struttura. La serratura adotta un cilindro di classe C, la categoria più alta tra quelle usate per indicare la resistenza ai tentativi di scasso, e soprattutto tiene tutto il meccanismo di chiusura all’interno del corpo del dispositivo. Non è un dettaglio da poco. Significa che, anche nel caso in cui qualcuno riesca a forzare la maniglia esterna o a rovinare il pannello frontale, la parte che davvero tiene chiusa la porta dovrebbe continuare a fare il suo lavoro. Un approccio difensivo, in sostanza: sacrificare l’estetica esterna pur di non cedere sul blocco vero e proprio.

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Come funziona la sicurezza di Xiaomi Smart Door Lock 5C

Dal lato interno dell’abitazione è presente un pomello fisico che aggiunge un ulteriore livello di blocco, quello che serve la sera quando si vuole essere certi che nessuno entri, indipendentemente da elettronica e codici. C’è poi la chiusura automatica: basta accostare la porta e il sistema scatta da solo, senza bisogno di girare nulla. Una funzione banale solo all’apparenza, perché elimina uno dei casi più frequenti di distrazione, cioè uscire di casa lasciando la porta semplicemente appoggiata.

Il metodo di accesso principale resta però il lettore di impronte digitali, integrato direttamente nella maniglia. La posizione è quella comoda, quella che si tocca istintivamente mentre si abbassa la maniglia, e secondo Xiaomi il riconoscimento avviene in circa mezzo secondo. Il sistema, inoltre, aggiorna nel tempo i dati dell’impronta registrata, così da mantenere alta la precisione anche con il passare dei mesi. Le dita cambiano, si consumano, si segnano, e un sensore che impara a riconoscere le piccole variazioni riduce il numero di tentativi a vuoto davanti alla porta con le buste della spesa in mano.

L’impronta d’emergenza che chiama aiuto in silenzio

La funzione più curiosa della nuova serratura intelligente riguarda le situazioni di pericolo. È possibile registrare quella che viene chiamata duress fingerprint, cioè un’impronta di coercizione. Il funzionamento è tanto semplice quanto efficace: quel dito apre la porta esattamente come farebbe qualsiasi altro dito autorizzato, senza suoni particolari, senza avvisi, senza nulla che possa insospettire chi sta guardando. Nello stesso momento, però, il sistema invia in silenzio una notifica a un contatto scelto in precedenza.

L’idea, insomma, è coprire lo scenario in cui qualcuno venga costretto ad aprire casa contro la propria volontà. In quel frangente la serratura non oppone resistenza, perché farlo peggiorerebbe soltanto le cose, ma fa partire l’allarme verso l’esterno senza che nessuno se ne accorga. Una soluzione che diverse aziende del settore hanno iniziato a proporre e che qui trova posto su un modello di fascia accessibile della gamma Xiaomi.

Il resto del pacchetto segue la logica classica di questi dispositivi, con più sistemi di sblocco affiancati all’impronta, così da non restare mai tagliati fuori nel caso in cui un metodo non funzioni. Il posizionamento di Smart Door Lock 5C guarda a chi vuole passare alla serratura smart senza rinunciare alla parte meccanica tradizionale, che resta il vero muro contro i tentativi di intrusione.