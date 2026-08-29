HyperX a Gamescom: Cloud Alpha Air e Pulsefire Haste 3 Pro

HyperX porta a Gamescom 2026 la propria nuova gamma di prodotti gaming, presentata per la prima volta in Europa dopo il debutto della scorsa settimana a Level Awakening 2026 negli Stati Uniti. Protagonisti dell’annuncio sono l’headset Cloud Alpha Air e il mouse wireless Pulsefire Haste 3 Pro, accompagnati da un’espansione più ampia dell’ecosistema del brand.

Secondo Josephine Tan, Senior Vice President e Division President Gaming Solutions di HP Inc., i gamer non comprano semplicemente hardware ma costruiscono identità attorno al proprio modo di giocare, un principio che guida lo sviluppo di prodotti pensati per valorizzare il giocatore, non solo la configurazione.

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Cloud Alpha Air: il primo open-back HyperX che non sacrifica i bassi

Cloud Alpha Air è il primo headset gaming open-back realizzato da HyperX, e affronta un compromesso storico di questa categoria di cuffie: gli headset a schermo aperto offrono un palcoscenico sonoro naturale ma tendono a perdere impatto sulle basse frequenze. La tecnologia proprietaria Bass Tube preserva i bassi profondi senza rinunciare all’ampiezza del suono, permettendo di percepire con maggiore precisione passi in lontananza, indizi audio direzionali ed effetti ambientali sottili, dettagli spesso decisivi nei titoli competitivi.

Il headset offre consapevolezza posizionale avanzata, comfort per l’uso prolungato e ampia personalizzazione audio tramite il software HyperX NGENUITY, rendendolo adatto sia ai giocatori competitivi che ai content creator.

Pulsefire Haste 3 Pro: 47 grammi e 42.000 DPI

Il Pulsefire Haste 3 Pro è il mouse wireless più leggero mai realizzato da HyperX, con una scocca in carbonio da soli 47 grammi. Il nuovo HyperX Performance Sensor proprietario abilita sensibilità fino a 42.000 DPI, velocità di tracciamento fino a 800 IPS e supporto ad accelerazioni fino a 70G parametri pensati per seguire flick shot rapidissimi e reazioni istantanee dei giocatori più competitivi.

L’autonomia raggiunge fino a 150 ore con polling rate a 1K e fino a 35 ore a 8K polling, un dato pensato per sessioni maratona e competizioni prolungate senza dover interrompere il gioco per la ricarica.

L’ecosistema si espande: SoloCast 2 Pro e nuove varianti Pulsefire

Il nuovo microfono SoloCast 2 Pro integra capsule dual-condenser aggiornate, smorzamento delle vibrazioni integrato, filtro anti-pop incorporato, monitoraggio del microfono e controlli NGENUITY avanzati, pensato per una cattura vocale di livello professionale senza la complessità di un setup da studio tradizionale.

Completano la gamma il Pulsefire Haste 3 Wireless, che combina il sensore proprietario con connettività wireless a bassa latenza e autonomia estesa per chi non vuole rinunciare alle prestazioni competitive senza fili, e il Pulsefire Haste 3 Wired, il mouse cablato più leggero mai prodotto dal brand, pensato per chi preferisce l’affidabilità della connessione via cavo nelle situazioni di massima competitività.

HyperX introduce anche nuove combinazioni cromatiche per gli headset Cloud III Wired, Cloud III S e Cloud Flight 2, insieme a una nuova colorazione “Frost” per il microfono SoloCast 2, ampliando le possibilità di personalizzazione estetica della propria postazione da gioco.