Samsung Galaxy Z Fold8 e Flip8: 10% di sconto fino al 31 agosto

Chi sta valutando uno dei nuovi smartphone pieghevoli Samsung può approfittare di una promozione attiva fino alla fine di agosto. La campagna riguarda Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8 e consente di applicare uno sconto dedicato attraverso un codice promozionale.

L’iniziativa è disponibile su Samsung Online e Shop App e permette di ridurre il prezzo d’acquisto dei tre dispositivi della gamma pieghevole interessati dalla promozione. Il prezzo di listino è quello previsto per ciascun modello sul Samsung Online Store, ma fino al 31 agosto 2026 il codice TECNOANDROID10 applica uno sconto del 10%.

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Come ottenere il 10% di sconto sui pieghevoli Samsung

Per accedere alla promozione è sufficiente utilizzare il codice TECNOANDROID10 durante l’acquisto di uno dei modelli inclusi nell’iniziativa. Lo sconto è dedicato a Galaxy Fold8, Fold8 Ultra e Flip8 e può essere applicato attraverso i canali di vendita indicati da Samsung.

La promozione è attiva fino al 31 agosto 2026, rendendo particolarmente interessante l’acquisto entro la scadenza dell’iniziativa. Il codice è nominale per la campagna e permette di ottenere uno sconto analogo a quello previsto per il Samsung Club. L’offerta interessa quindi tre dispositivi differenti della famiglia di smartphone pieghevoli Samsung, consentendo di scegliere tra le soluzioni Fold e Flip mantenendo invariato il vantaggio promozionale previsto dal codice.

Con Samsung Pay ci sono altri 100 euro di sconto

La promozione prevede anche un ulteriore vantaggio. Lo sconto del 10% ottenuto con il codice TECNOANDROID10 è infatti cumulabile con 100 euro di sconto extra al checkout pagando con Samsung Pay. Questo meccanismo permette quindi di combinare le due agevolazioni previste dalla campagna, aumentando il risparmio complessivo sull’acquisto di uno dei dispositivi compatibili.

È invece esclusa la cumulabilità con Smart Upgrade, come specificato nei termini dell’iniziativa. La finestra temporale resta comunque limitata: il codice e la relativa promozione sono disponibili fino al 31 agosto 2026 su Samsung Online e Shop App.

Per chi intende acquistare Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra o Galaxy Z Flip8, il codice TECNOANDROID10 rappresenta quindi l’elemento centrale della promozione e consente di applicare il 10% di sconto previsto dalla campagna. Il vantaggio aggiuntivo legato a Samsung Pay completa l’offerta per gli acquisti effettuati entro la scadenza.