Xiaomi Smart Band 10 Pro crolla a 59,99€ su Amazon: -40%

Chi cercava un fitness tracker economico ma con l’aria da orologio vero, ora ha un motivo in più per guardarsi intorno, perché Xiaomi Smart Band 10 Pro è scesa a 59,99€ su Amazon nella colorazione Nero, con uno sconto del 40% rispetto ai 99,99€ di listino. Quaranta euro tondi risparmiati, e soprattutto un prezzo che scivola sotto quella soglia dei 60€ che, psicologicamente, cambia tutto quando si tratta di un dispositivo indossabile di fascia media.

La cosa che salta all’occhio, prima ancora del prezzo, è la forma. La serie Smart Band ha vissuto per anni sulla classica capsula allungata, riconoscibile a distanza, e qui quella capsula sparisce del tutto. Al suo posto arriva un corpo rettangolare, con scocca in lega di alluminio spessa appena 9,7 mm e un peso di 21,6 grammi. Rispetto alla generazione precedente si parla di uno spessore ridotto del 10% e di un peso inferiore del 12%.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Un display AMOLED che si vede anche sotto il sole

Il pezzo forte resta il display AMOLED da 1,74 pollici, protetto da un vetro 2.5D leggermente curvo, con densità di 336 ppi e risoluzione 480×400 pixel. Le cornici sono state limate fino a 2,2 mm, ma il dato che conta davvero nell’uso quotidiano è la luminosità di picco, che tocca i 2000 nit contro i 1500 nit del modello base. Tradotto in pratica, significa riuscire a leggere il passo o la frequenza cardiaca in pieno agosto senza mettersi la mano a visiera.

Sul lato sportivo il pacchetto è generoso. Ci sono oltre 150 modalità di allenamento, una connettività GNSS che appoggia su GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS, e un nuovo modulo PPG con doppie sorgenti luminose per il monitoraggio del battito. Viene tracciata anche la variabilità cardiaca, con media notturna calcolata durante il sonno, e i dati vitali possono essere trasmessi via Bluetooth verso ciclocomputer o app di terze parti, cosa non scontata su un prodotto di questa fascia.

L’autonomia dichiarata arriva fino a 21 giorni con lo schermo always on disattivato, mentre attivandolo si scende a una forbice compresa tra 8 e 10 giorni. Un compromesso accettabile, visto il formato. Completano il quadro la resistenza 5ATM, quindi via libera a piscina e acque poco profonde, il Bluetooth 5.4 e la possibilità di sincronizzare il dispositivo contemporaneamente con Android e iPhone.

Perché 59,99€ è un prezzo fuori scala

Il confronto va fatto con attenzione. Il listino ufficiale in Italia prevedeva già una promozione di lancio a 79,9€, quindi il prezzo di 59,99€ non è semplicemente uno sconto sul prezzo pieno, ma un ulteriore taglio rispetto a quella che era già considerata una cifra aggressiva. Difficile, al momento, trovare qualcosa di equivalente altrove.

La variante Nero risulta disponibile con consegna rapida per chi ha un abbonamento Prime, dettaglio che pesa quando le scorte su offerte di questo tipo tendono a esaurirsi in fretta. E su promozioni con percentuali a doppia cifra la finestra utile raramente resta aperta a lungo.

Quello che rende Xiaomi Smart Band 10 Pro un acquisto sensato a questa cifra è la sovrapposizione con territori solitamente occupati da smartwatch veri e propri. Il posizionamento GNSS multi costellazione, per esempio, permette di uscire a correre senza portarsi dietro il telefono, funzione che su molte smart band economiche semplicemente non esiste o si appoggia al GPS dello smartphone. Lo stesso vale per la trasmissione Bluetooth della frequenza cardiaca verso dispositivi esterni, apprezzata soprattutto da chi va in bici e vuole vedere i dati sul ciclocomputer.

Resta un dispositivo pensato per chi cerca leggerezza e autonomia lunga, non per chi vuole rispondere alle chiamate dal polso o installare applicazioni. Ma nella fascia sotto i 60€ il rapporto tra quello che offre e quello che costa è oggettivamente sbilanciato a favore di chi compra.