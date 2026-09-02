Nvidia investe 3 miliardi in MediaTek: mossa sui data center

Con un investimento da circa 3 miliardi di euro in MediaTek, Nvidia mette sul tavolo una mossa che dice parecchio su come stia cambiando il mercato dell’intelligenza artificiale. Non è una semplice operazione finanziaria, e nemmeno una scommessa sul mobile. L’obiettivo sembra piuttosto quello di far entrare i chip personalizzati sviluppati dall’azienda taiwanese direttamente dentro le infrastrutture firmate Nvidia, cioè nel cuore dei data center dove oggi si allenano e si fanno girare i modelli di intelligenza artificiale.

Per anni la posizione dominante di Nvidia è sembrata poggiare quasi interamente sulle sue GPU, componenti diventate una specie di valuta pregiata per chiunque volesse fare sul serio con l’AI. Quel quadro però si sta muovendo. Amazon, Google, Microsoft e diversi laboratori specializzati stanno progettando processori su misura, pensati per ridurre la dipendenza da hardware acquistato all’esterno. La domanda che sta dietro a tutto il ragionamento è abbastanza semplice da formulare e molto meno semplice da gestire: cosa succede quando i clienti migliori cominciano a costruirsi i chip in casa?

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Perché i data center non vivono di sole GPU

Un grande centro dati dedicato all’intelligenza artificiale non è un magazzino pieno di schede grafiche messe una accanto all’altra. Migliaia di processori devono scambiarsi in continuazione quantità enormi di informazioni, e devono farlo abbastanza in fretta da comportarsi quasi come se fossero un’unica macchina. Se la comunicazione rallenta, la potenza di calcolo resta lì a girare a vuoto, e a quel punto avere il chip più veloce del mondo serve a poco.

È esattamente il punto in cui entra in scena NVLink, la tecnologia che Nvidia utilizza per creare collegamenti ad altissima velocità tra i processori. Con NVLink Fusion l’idea si allarga, perché il collegamento non resta confinato all’hardware dell’azienda ma diventa un punto d’ingresso anche per componenti progettati altrove. Tradotto in parole povere, chi sviluppa un proprio acceleratore può comunque agganciarsi all’ecosistema Nvidia invece di costruirne uno alternativo da zero.

Una difesa costruita sull’infrastruttura

Vista da questa prospettiva, l’operazione con MediaTek assume un significato diverso rispetto a un normale investimento industriale. Se i grandi nomi della tecnologia vogliono i loro chip su misura, tanto vale che quei chip finiscano dentro rack, connessioni e architetture di rete progettati da Nvidia. Il fatturato può spostarsi dalla singola GPU alla piattaforma che tiene tutto insieme, e la posizione centrale rimane comunque saldamente al suo posto.

C’è poi il tema della scala. MediaTek ha un’esperienza consolidata nella progettazione di semiconduttori e la capacità di lavorare su volumi importanti, un profilo che si incastra bene con chi ha bisogno di soluzioni personalizzate senza dover reinventare l’intera catena. In questo scenario l’intelligenza artificiale non è più solo una gara a chi produce il processore più potente, ma anche una partita su chi controlla il modo in cui i processori parlano tra loro.

La strategia, insomma, punta meno sull’esclusiva e più sull’interoperabilità governata dall’alto. Aprire la porta ai chip degli altri sembra una concessione, in realtà è un modo per restare lo standard di riferimento anche quando il silicio non porta più il proprio marchio. Una serie di investimenti mirati, di cui questo è l’esempio più recente, racconta un’azienda che si sta muovendo in anticipo rispetto a uno scenario in cui la Big Tech vuole gestire in proprio pezzi sempre più grandi della propria infrastruttura di calcolo.