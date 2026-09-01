Yale integra il Campanello Smart nell’ecosistema Samsung SmartThings

La smart home Yale diventa ancora più integrata con l’ecosistema Samsung SmartThings. L’azienda ha annunciato l’estensione della partnership con Samsung attraverso l’inserimento del Campanello Smart nella piattaforma dedicata alla casa connessa.

L’integrazione permette di gestire la sicurezza domestica insieme agli altri dispositivi compatibili attraverso SmartThings, creando un ambiente nel quale campanello, serrature e altri prodotti smart possono interagire tra loro. Il Campanello Smart consente di vedere e comunicare con i visitatori da remoto, grazie alla videocamera ad alta definizione. Quando qualcuno suona, inoltre, arriva una notifica in tempo reale con un avviso simile a una chiamata in ingresso, mentre il rilevamento dei movimenti genera ulteriori notifiche istantanee.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il campanello comunica con TV e frigoriferi Samsung

Una delle possibilità introdotte dall’integrazione riguarda la visualizzazione degli eventi del campanello attraverso alcuni dispositivi Samsung compatibili. Quando il Campanello Smart Yale viene attivato, infatti, è possibile vedere chi si trova davanti alla porta direttamente da prodotti come smart TV e frigoriferi intelligenti. La funzione può diventare particolarmente utile quando non è possibile raggiungere immediatamente lo smartphone o interrompere quello che si sta facendo. La fonte cita, ad esempio, il caso di una persona impegnata in cucina che può controllare l’identità di un visitatore direttamente dal frigorifero smart.

La gestione dell’accesso può essere associata anche agli Smart Lock Linus L2 e Linus L2 Lite. In questo modo, dopo aver verificato chi si trova davanti alla porta, è possibile utilizzare una delle due serrature per consentire l’ingresso a ospiti fidati. L’integrazione coinvolge quindi diversi momenti della gestione domestica: dalla ricezione della chiamata al citofono alla verifica del visitatore, fino all’eventuale apertura della porta senza chiavi fisiche.

Yale e SmartThings riuniscono la sicurezza della casa

Il Campanello Smart si aggiunge agli altri dispositivi Yale già gestibili attraverso SmartThings. Nell’ecosistema rientrano Linus L2 e L2 Lite, l’Aprigarage e l’Apricancello Smart, la Cassaforte Smart, la Serratura Smart per Armadietti e l’Allarme Smart Yale. La piattaforma consente inoltre di creare programmi personalizzati che combinano più dispositivi. Con Linus L2, per esempio, è possibile impostare routine direttamente dall’app SmartThings e fare in modo che differenti apparecchi reagiscano a una determinata azione.

Un esempio è il programma “Uscire di casa”, nel quale illuminazione, termostato e Allarme Smart Yale possono essere configurati affinché cambino stato automaticamente quando la porta viene chiusa tramite Linus L2. L’applicazione diventa così il punto di gestione comune per differenti funzioni della casa, consentendo di raggruppare dispositivi e impostare azioni simultanee.

Anche le notifiche fanno parte dell’esperienza integrata. Gli utenti possono ricevere sul telefono informazioni relative allo stato dei dispositivi, compresi avvisi sulla batteria scarica o sulla modifica dello stato della porta d’ingresso. Per Samsung, l’estensione della collaborazione con Yale rafforza la strategia di SmartThings come ecosistema aperto e connesso, mentre Yale considera l’integrazione del Campanello Smart un’evoluzione della partnership già esistente con Samsung.

La nuova compatibilità porta quindi anche il controllo degli accessi e la gestione dei visitatori all’interno dello stesso ambiente nel quale sono già presenti le altre soluzioni smart Yale, con SmartThings come piattaforma centrale per coordinare dispositivi e routine domestiche.