Huawei Mate XT 2 cambia piega: display protetto e 16 GB di RAM

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Huawei Mate XT 2 è ufficialmente prenotabile in Cina, e la notizia interessa soprattutto per un dettaglio che cambia la sostanza del prodotto: il modo in cui lo smartphone si chiude. Il successore del primo telefono a tripla piega mai arrivato sul mercato abbandona il meccanismo che lasciava una porzione di display scoperta e passa a una soluzione che protegge tutto il pannello. Un dettaglio tecnico, sì, ma di quelli che nell’uso quotidiano fanno la differenza tra un dispositivo da maneggiare con i guanti e uno che si può infilare in tasca senza pensarci troppo.
Il primo Mate XT si piegava a zig zag, un po’ come una fisarmonica, e questo significava che una parte dello schermo interno restava esposta anche a telefono chiuso. Bello da vedere, meno pratico da vivere. Con Mate XT 2 la piega diventa interamente verso l’interno, quindi il display finisce completamente al riparo, esattamente come accade sui pieghevoli tradizionali a libro. Graffi, urti, chiavi nella stessa tasca: tutti nemici che ora hanno molta meno presa.
Come cambia il meccanismo di piega
Huawei ha mostrato la differenza con un video teaser pubblicato su Weibo, dove il confronto tra vecchio e nuovo modello è piuttosto esplicito. Il messaggio è chiaro e va oltre il marketing: il tri fold smette di essere un esercizio di stile e prova a diventare un oggetto usabile davvero, tutti i giorni, senza la paura costante di rovinarlo. È il tipo di correzione che di solito arriva alla seconda generazione, quando l’entusiasmo del debutto lascia spazio ai feedback di chi il telefono lo ha comprato e portato in giro.
Sul fronte delle configurazioni, le informazioni confermate parlano di due tagli disponibili, entrambi con 16 GB di RAM e con storage da 512 GB oppure 1 TB. La versione più capiente avrà anche una variante speciale in viola con privacy screen integrato, quella pellicola che impedisce di leggere lo schermo dai lati, utile per chi lavora in treno o in aereo e non ha voglia di condividere le proprie email con il vicino di posto. Le colorazioni standard restano invece bianco e nero, scelta sobria per un prodotto che di appariscente ha già abbastanza.
Prezzo e disponibilità, tra Cina e resto del mondo
Il capitolo prezzo resta aperto. Huawei non ha ancora comunicato le cifre e per saperle bisognerà aspettare il 7 settembre, data del debutto ufficiale in Cina. Che si tratti di un dispositivo costoso è però abbastanza scontato, visto che chi compra smartphone pieghevoli spende in media molto più della media generale del mercato, e un tri fold si colloca ancora più in alto in quella scala.
Sulla distribuzione internazionale, invece, il silenzio è totale. Non ci sono indicazioni su un’uscita nei mercati globali e le probabilità di vedere Huawei Mate XT 2 negli scaffali europei o italiani restano molto basse. Chi sperava in un arrivo dalle nostre parti farebbe bene a non costruirci sopra troppe aspettative.
Nel frattempo il segmento resta praticamente vuoto. Samsung Galaxy Z Tri-Fold 2 è atteso per il 2027, il che lascia a Huawei un’intera stagione senza concorrenti diretti su questa specifica categoria di prodotto. Una posizione comoda, che permette all’azienda cinese di sperimentare e affinare la formula mentre gli altri sono ancora ai blocchi di partenza. Il quadro, quindi, è quello di un prodotto che nasce di nicchia e probabilmente ci resterà, ma che porta con sé una correzione tecnica concreta rispetto alla prima generazione. I preordini in Cina sono già partiti, il resto delle informazioni arriverà con la presentazione del 7 settembre.