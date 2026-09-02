Huawei Mate XT 2 cambia piega: display protetto e 16 GB di RAM

Huawei Mate XT 2 è ufficialmente prenotabile in Cina, e la notizia interessa soprattutto per un dettaglio che cambia la sostanza del prodotto: il modo in cui lo smartphone si chiude. Il successore del primo telefono a tripla piega mai arrivato sul mercato abbandona il meccanismo che lasciava una porzione di display scoperta e passa a una soluzione che protegge tutto il pannello. Un dettaglio tecnico, sì, ma di quelli che nell’uso quotidiano fanno la differenza tra un dispositivo da maneggiare con i guanti e uno che si può infilare in tasca senza pensarci troppo.

Il primo Mate XT si piegava a zig zag, un po’ come una fisarmonica, e questo significava che una parte dello schermo interno restava esposta anche a telefono chiuso. Bello da vedere, meno pratico da vivere. Con Mate XT 2 la piega diventa interamente verso l’interno, quindi il display finisce completamente al riparo, esattamente come accade sui pieghevoli tradizionali a libro. Graffi, urti, chiavi nella stessa tasca: tutti nemici che ora hanno molta meno presa.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Come cambia il meccanismo di piega

Huawei ha mostrato la differenza con un video teaser pubblicato su Weibo, dove il confronto tra vecchio e nuovo modello è piuttosto esplicito. Il messaggio è chiaro e va oltre il marketing: il tri fold smette di essere un esercizio di stile e prova a diventare un oggetto usabile davvero, tutti i giorni, senza la paura costante di rovinarlo. È il tipo di correzione che di solito arriva alla seconda generazione, quando l’entusiasmo del debutto lascia spazio ai feedback di chi il telefono lo ha comprato e portato in giro.

Sul fronte delle configurazioni, le informazioni confermate parlano di due tagli disponibili, entrambi con 16 GB di RAM e con storage da 512 GB oppure 1 TB. La versione più capiente avrà anche una variante speciale in viola con privacy screen integrato, quella pellicola che impedisce di leggere lo schermo dai lati, utile per chi lavora in treno o in aereo e non ha voglia di condividere le proprie email con il vicino di posto. Le colorazioni standard restano invece bianco e nero, scelta sobria per un prodotto che di appariscente ha già abbastanza.

Prezzo e disponibilità, tra Cina e resto del mondo

Il capitolo prezzo resta aperto. Huawei non ha ancora comunicato le cifre e per saperle bisognerà aspettare il 7 settembre, data del debutto ufficiale in Cina. Che si tratti di un dispositivo costoso è però abbastanza scontato, visto che chi compra smartphone pieghevoli spende in media molto più della media generale del mercato, e un tri fold si colloca ancora più in alto in quella scala.

Sulla distribuzione internazionale, invece, il silenzio è totale. Non ci sono indicazioni su un’uscita nei mercati globali e le probabilità di vedere Huawei Mate XT 2 negli scaffali europei o italiani restano molto basse. Chi sperava in un arrivo dalle nostre parti farebbe bene a non costruirci sopra troppe aspettative.

Nel frattempo il segmento resta praticamente vuoto. Samsung Galaxy Z Tri-Fold 2 è atteso per il 2027, il che lascia a Huawei un’intera stagione senza concorrenti diretti su questa specifica categoria di prodotto. Una posizione comoda, che permette all’azienda cinese di sperimentare e affinare la formula mentre gli altri sono ancora ai blocchi di partenza. Il quadro, quindi, è quello di un prodotto che nasce di nicchia e probabilmente ci resterà, ma che porta con sé una correzione tecnica concreta rispetto alla prima generazione. I preordini in Cina sono già partiti, il resto delle informazioni arriverà con la presentazione del 7 settembre.