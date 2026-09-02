Xiaomi Mijia Mini Twin-Tub: ecco la lavasciuga con due cestelli

Una lavasciuga Xiaomi che sta praticamente su un piano di lavoro e che al posto di un cestello ne monta due: la Mijia Mini Twin-Tub Washer-Dryer 5kg è uno di quei prodotti che rompono lo schema classico dell’elettrodomestico da lavanderia. Non è la solita macchina da incasso sotto il piano cucina, ma un oggetto compatto pensato per chi ha poco spazio e, soprattutto, per chi vuole tenere separati due carichi diversi senza dover fare due lavaggi uno dopo l’altro.

Il concetto alla base è semplice quanto poco battuto sul mercato: due vasche indipendenti, ognuna con il proprio ciclo, il proprio circuito dell’acqua e il proprio sistema di asciugatura. Significa poter lavare capi bianchi e capi colorati nello stesso momento, oppure separare la biancheria intima dal resto, senza il rischio che sporco e tinte passino da una parte all’altra. Una risposta concreta a un problema che chiunque abbia una lavatrice normale conosce bene.

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Due cestelli, due cicli, nessuna contaminazione

I numeri raccontano subito il tipo di utilizzo a cui punta il doppio cestello. Ogni vasca accetta al massimo 2,5 kg di bucato in lavaggio e 1,5 kg in asciugatura, quindi si parla di carichi piccoli, quotidiani, quelli che spesso non giustificano l’accensione di una lavatrice tradizionale. La separazione è totale, non solo a livello di tamburo: acqua e asciugatura viaggiano su circuiti distinti, e anche i serbatoi per detersivo e additivi sono due, con capienza massima di 150 ml ciascuno.

L’erogazione del detersivo è automatica. È la macchina a decidere quanto prodotto usare, valutando le condizioni dei capi, il tipo di tessuto e altri parametri raccolti durante il ciclo. Sul fronte meccanico c’è un motore a trazione diretta, soluzione che permette ai cestelli di arrivare a 1.200 giri al minuto in fase di centrifuga, un valore in linea con macchine ben più grandi.

Trentaquattro programmi e un ciclo a 95 gradi

La dotazione software è sorprendentemente ricca per un elettrodomestico di queste dimensioni. Si contano 34 programmi di lavaggio pensati per tipologie specifiche di macchia, dal caffè al fango passando per i cosmetici. Chi ha fretta può contare su una modalità rapida che porta a termine lavaggio e asciugatura in 40 minuti, ovviamente con carichi ridotti.

C’è poi un programma dedicato alla seta, che lavora con aria a 40 gradi e si affida a sensori capaci di fermare il ciclo nel momento in cui il tessuto raggiunge il grado di asciugatura ideale. Niente calore inutile, niente fibre rovinate. Interessante anche il ciclo di pulizia del cestello, che porta l’acqua fino a 95 gradi: secondo Xiaomi elimina fino al 99,9% dei batteri, un dettaglio non banale considerando che i tamburi delle lavatrici tendono ad accumulare residui e cattivi odori nel tempo.

Il dettaglio che fa la differenza nell’uso quotidiano

Una delle funzioni più pratiche riguarda proprio la gestione del bucato dimenticato dentro la macchina. Capita spesso di avviare un ciclo la sera e recuperare i panni la mattina successiva, con il risultato che l’odore di chiuso è già arrivato. La Mijia Mini Twin-Tub attiva in automatico una ventilazione interna quando i capi restano fermi per periodi prolungati, riducendo la formazione di odori sgradevoli.

Il posizionamento resta quello di un prodotto di nicchia, adatto a monolocali, seconde case, camere da studente o a chi semplicemente ha bisogno di una seconda macchina per i lavaggi delicati. La lavasciuga compatta di Xiaomi non sostituisce una lavatrice da 8 o 9 kg, ma affronta un problema che le lavatrici tradizionali hanno sempre lasciato irrisolto: dover scegliere quale bucato lavare per primo.