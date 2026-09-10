Xiaomi Power Bank 20000 165W: display a colori e tre novità

Tre nuovi power bank Xiaomi si affacciano sul mercato tra Cina e India, e almeno uno di questi riguarda direttamente anche chi vive in Italia. Il ventaglio è ampio, si passa dal mattoncino da 20.000 mAh capace di spingere fino a 165 W complessivi al dischetto magnetico spesso appena 6 mm, quello da agganciare dietro allo smartphone quando la giornata si allunga più del previsto. In mezzo c’è un modello da 10.000 mAh con ricarica wireless magnetica, che di fatto copre la fascia intermedia.

Il pezzo forte della gamma è Xiaomi Power Bank 20000 165W, e il nome dice praticamente tutto. Venti mila mAh di capacità, potenza combinata fino a 165 W distribuita su tre uscite, con la prima porta USB C che arriva a 120 W grazie al cavo integrato e la seconda che si ferma a 45 W. Completa il quadro una porta USB A, utile per tutti quei cavi che restano nei cassetti e che ogni tanto tornano comodi. Sul fronte protocolli non manca nulla di rilevante, con supporto a QC 3.5, PD 3.0 con PPS, BC 1.2 e Apple 2.4A.

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Numeri concreti e display a colori

Interessante il display a colori integrato, che mostra livello di batteria, stato della ricarica, tempi residui stimati ed eventuali avvisi. Niente lucine da interpretare a occhio, quindi. Xiaomi ha anche voluto quantificare cosa significhi tutto questo nella pratica, e i numeri sono parlanti. Il power bank da 165W riesce a ricaricare un MacBook Air 13 con chip M4 fino al 98%, portandolo al 55% in mezz’ora. Se invece si parla di smartphone, il conto dice 2,63 cariche complete per Xiaomi 17 Ultra, 2,71 per iPhone 16, addirittura 3 per Samsung Galaxy S25 Ultra e 1,6 per il tablet Xiaomi Pad 8.

Chi cerca qualcosa di più maneggevole può guardare a Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 45W, che come suggerisce la sigla mette a disposizione 10.000 mAh e supporta la ricarica wireless magnetica con standard Qi 2.2 fino a 25 W. Anche qui c’è un cavo USB C integrato, che via cavo arriva a 45 W, e la compatibilità è garantita dai protocolli QC 2.0, PD e PPS. Un compromesso sensato tra capacità e ingombro, adatto sia alla routine quotidiana sia ai viaggi in cui la presa di corrente diventa un lusso.

Il modello sottile già disponibile in Italia

Terzo protagonista Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, novità per il mercato indiano ma già arrivato dalle nostre parti nei mesi scorsi. La batteria è da 5000 mAh, la ricarica rapida wireless si spinge fino a 15 W, ma il vero argomento di vendita è la portabilità. Spessore di 6 mm, peso di 98 grammi, aggancio magnetico al retro dello smartphone e via. Le colorazioni disponibili sono tre, Graphite Black, Glacier Silver e Radiant Orange.

Proprio questo è l’unico dei tre modelli acquistabile in Italia al momento. Si trova sul sito ufficiale mi.com oppure su Amazon, al prezzo consigliato di 69,99 euro, nelle tre varianti di colore già citate. Gli altri due, per ora, restano fuori dai confini europei. Xiaomi Power Bank 20000 165W è proposto in Cina a 299 yuan, cifra che corrisponde a poco meno di 40 euro, mentre in India arriva dall’11 settembre a 4999 rupie, ovvero circa 46 euro. Xiaomi Magnetic Power Bank 10000 45W è invece già listato sul sito ufficiale indiano a 3699 rupie, attorno ai 34 euro, con disponibilità fissata al 15 settembre 2026. Entrambi potrebbero comparire anche sul mercato italiano nelle prossime settimane, andando ad affiancare il modello ultrasottile e completando una gamma che, a quel punto, coprirebbe davvero ogni fascia di utilizzo.