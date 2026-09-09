Samsung, oltre 20 anni al vertice delle TV in Italia

Per più di due decenni il mercato televisivo italiano è cambiato radicalmente, ma Samsung è riuscita a mantenere una posizione di vertice. I dati annuali NIQ/GfK relativi alle unità vendute tra gennaio 2005 e dicembre 2025 certificano infatti la leadership del marchio nel mercato italiano dei TV. Il risultato non riguarda soltanto i numeri di vendita, ma racconta anche l’evoluzione di un prodotto che nel tempo ha smesso di essere un semplice schermo. Il televisore è diventato una piattaforma connessa, capace di riunire streaming, applicazioni, servizi digitali e funzioni intelligenti all’interno della casa.

Da semplice TV a centro dell’intrattenimento

Negli ultimi vent’anni la tecnologia dei televisori ha compiuto passi enormi. Samsung ha seguito questa trasformazione puntando su nuove tecnologie di visualizzazione e ampliando progressivamente il ruolo del TV nell’ambiente domestico. Il percorso è passato dalle prime generazioni LED alle famiglie QLED e Neo QLED, arrivando poi agli OLED e alle soluzioni Art TV. Tecnologie differenti, accomunate dall’obiettivo di combinare qualità dell’immagine, design e nuove modalità di fruizione dei contenuti. L’evoluzione più recente guarda ancora più in alto con Micro RGB, tecnologia destinata alla fascia premium che punta su una gestione particolarmente precisa dei colori e su un’esperienza visiva più immersiva, anche grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale.

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L’intelligenza artificiale entra nel televisore

Proprio l’AI rappresenta uno dei passaggi più importanti nella strategia attuale del marchio. Con Vision AI, Samsung porta funzioni basate sull’intelligenza artificiale direttamente all’interno dell’esperienza televisiva. L’obiettivo è rendere il TV più intuitivo e personalizzato, intervenendo sull’elaborazione delle immagini e dell’audio per adattare la visione alle diverse situazioni. Il televisore diventa così un dispositivo meno passivo e più capace di interpretare il contesto in cui viene utilizzato. A questo si aggiunge l’integrazione con SmartThings, l’ecosistema che collega il televisore agli altri dispositivi compatibili presenti in casa. Il TV può quindi assumere un ruolo sempre più centrale all’interno di un ambiente domestico connesso.

Una leadership costruita nel tempo

Secondo Bruno Marnati, Vice President Audio Video di Samsung Electronics Italia, il primato ottenuto in questi anni rappresenta soprattutto un riconoscimento della fiducia dei consumatori. La leadership, secondo l’azienda, è il risultato di investimenti continui e di una strategia orientata all’evoluzione dell’esperienza di visione. Il prossimo capitolo sarà quindi legato soprattutto all’intelligenza artificiale e alle nuove forme di intrattenimento domestico. Dopo oltre vent’anni al vertice, Samsung punta a mantenere il televisore al centro della casa, trasformandolo sempre più in un punto di accesso a contenuti, servizi e dispositivi connessi.