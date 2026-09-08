Xiaomi Mijia Blender 3: 35.000 giri e 8 lame per il latte di soia

Chi ha provato a farsi il latte di soia in casa sa bene quali sono i due ostacoli veri, e non è la ricetta: il rumore assordante e i venti minuti passati a grattare via residui dal fondo del bicchiere. È esattamente il terreno su cui si muove Mijia Blender 3, il nuovo frullatore di Xiaomi che punta a essere più silenzioso e soprattutto più facile da pulire rispetto a quanto siamo abituati a vedere in questa fascia di prodotto.

Il ragionamento dietro questo tipo di elettrodomestici è semplice quanto concreto. Tantissime persone comprano un frullatore con le migliori intenzioni, lo usano tre o quattro volte, poi lo relegano nell’ultimo sportello della cucina a fare compagnia alla polvere. Non perché frulli male, ma perché ogni utilizzo comporta una piccola seccatura domestica. La nuova generazione di piccoli elettrodomestici sta provando a smontare questa abitudine, avvicinandosi sempre più a vere macchine automatiche da cucina, e Xiaomi si inserisce in quel filone con un prodotto pensato per essere acceso ogni mattina senza pensarci troppo.

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Otto lame e 35.000 giri, la meccanica del Mijia Blender 3

La scheda tecnica racconta di un motore capace di raggiungere i 35.000 giri al minuto, che aziona otto lame in acciaio disposte su due livelli diversi. Non è solo una questione di forza bruta, ed è questo il punto interessante: la disposizione su doppio piano serve a far lavorare le lame su porzioni differenti del contenuto, evitando che una parte degli ingredienti resti ferma sul fondo mentre il resto gira a vuoto.

Il risultato dichiarato riguarda la finezza della macinatura. I chicchi vengono ridotti in particelle di circa 100 micrometri, una misura che sulla carta significa poco ma che in tazza si sente subito, perché è proprio quel granello residuo a rendere il latte vegetale fatto in casa meno piacevole di quello industriale. Xiaomi parla di una consistenza più uniforme del 21% rispetto al modello precedente, quindi un miglioramento misurato su un prodotto che già esisteva e che aveva un suo pubblico.

Bevande calde e fredde, con un occhio al latte di soia

L’orientamento del frullatore è chiaro: la specialità sono il latte di soia e in generale le bevande da preparare sia calde sia fredde. Una scelta che dice molto sul mercato a cui guarda l’azienda, dove questo genere di preparazioni fa parte della routine quotidiana esattamente come da noi il caffè della moka. Ma la logica del prodotto funziona anche fuori da quel contesto, perché la stessa macchina che macina la soia se la cava con qualsiasi bevanda che richieda calore controllato e lame veloci.

La parte davvero decisiva, però, resta quella che Xiaomi ha messo in cima alla presentazione. Un frullatore silenzioso cambia il modo in cui lo si usa, perché consente di accenderlo alle sette del mattino senza svegliare tutta la casa. Un frullatore facile da pulire, allo stesso modo, elimina l’unico vero motivo per cui la maggior parte di questi apparecchi finisce dimenticata. Sono due dettagli che nelle schede tecniche pesano poco e nell’uso reale pesano tantissimo.

Mijia Blender 3 arriva quindi come evoluzione di una linea già rodata, con interventi che riguardano più la meccanica e la praticità che la potenza sbandierata. Il motore da 35.000 giri e le otto lame su due livelli restano il cuore del progetto, insieme a quella macinatura da 100 micrometri che rappresenta il vero biglietto da visita del prodotto.