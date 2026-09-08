Chiavetta USB, tre usi che non conoscevi: il primo salva il PC

Quella vecchia chiavetta USB dimenticata in un cassetto, insieme ai cavi che non servono più e a qualche scheda SD di dubbia provenienza, ha ancora tre vite davanti. Il cloud, la condivisione wireless e i servizi di sincronizzazione hanno reso quasi inutile portarsi dietro una memoria per spostare due documenti da un computer all’altro, questo è vero. Ma nel momento in cui il PC decide di non collaborare più, avere sotto mano un supporto preparato in anticipo cambia completamente le carte in tavola.

Il ragionamento è semplice: una memoria USB non va vista soltanto come un contenitore di file, ma come uno strumento portatile pensato per emergenza, privacy o sicurezza. Tre scenari molto diversi tra loro, tutti alla portata di chi ha voglia di dedicarci mezz’ora.

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Quando il computer non parte, la chiavetta USB diventa un salvagente

Windows ha già il suo ambiente di ripristino, il Windows Recovery Environment, con dentro Ripristino all’avvio, Ripristino configurazione di sistema, Prompt dei comandi, disinstallazione degli aggiornamenti e recupero da un’immagine di sistema. Il guaio arriva quando il computer non riesce nemmeno a raggiungere quegli strumenti sull’unità interna. Microsoft ha previsto la cosa: si può avviare la macchina da un’unità USB di ripristino o da un supporto d’installazione di Windows, e da lì entrare in Windows RE per tentare una riparazione prima di arrendersi alla reinstallazione completa.

Qui entra in gioco Ventoy, progetto open source che permette di avviare immagini ISO, WIM, IMG, VHD(X) ed EFI direttamente da una chiavetta. Funziona in modo diverso dai classici programmi che scrivono una singola immagine sul supporto: Ventoy si installa sulla chiavetta e poi basta copiare le immagini compatibili nella partizione principale. All’accensione compare un menu dal quale scegliere cosa eseguire. Il supporto dichiarato copre sia BIOS Legacy sia diverse architetture UEFI, quindi una sola chiavetta può contenere un’immagine d’installazione di Windows e una o più distribuzioni Linux Live. Un avvertimento sulla prima installazione: la procedura formatta il supporto e cancella tutto quello che c’è dentro. Gli aggiornamenti successivi, invece, sono pensati per conservare i file nella partizione principale.

Perché aggiungere una distribuzione Linux Live? Perché se Windows è danneggiato ma il disco resta leggibile, un ambiente Live consente di accedere ai documenti e copiarli altrove prima di tentare interventi più aggressivi. Non è una garanzia, chiaramente. Un’unità fisicamente guasta, un filesystem gravemente corrotto o un volume cifrato richiedono strumenti diversi, e sui PC protetti con BitLocker certe operazioni di ripristino chiedono la chiave di recupero. Più che una bacchetta magica, si tratta di una cassetta degli attrezzi digitale.

Un sistema operativo intero, oppure una cassaforte per le password

Il secondo utilizzo cambia genere. Tails è una distribuzione Linux costruita attorno alla privacy: usa la rete Tor per le connessioni e blocca per impostazione predefinita il traffico che non passa correttamente da Tor. Gira dalla chiavetta, quindi permette di portarsi dietro un ambiente separato da quello installato sul computer. I requisiti pubblicati dal progetto parlano di almeno 8 GB, e gli sviluppatori insistono sulla qualità del supporto: una memoria scadente è più lenta e aumenta il rischio di problemi con i dati persistenti. Per conservare informazioni tra una sessione e l’altra esiste il Persistent Storage, spazio cifrato che si sblocca all’avvio con la passphrase. Consigliata anche una seconda chiavetta di backup, possibilmente della stessa capacità. Attenzione a non confondere privacy con invulnerabilità: firmware compromesso o hardware malevolo restano problemi che nessun sistema avviato da USB elimina, e Tor comporta latenza più alta e prestazioni inferiori rispetto a una connessione diretta.

Terzo scenario, le credenziali. KeePassXC è un password manager open source che tiene tutto in un database locale cifrato, conservabile su un supporto rimovibile. C’è l’integrazione con i browser tramite KeePassXC-Browser, disponibile per Chromium, Firefox ed Edge, più le funzioni per generare password e gestire codici TOTP. Il database può essere protetto anche con un key file, file i cui dati si aggiungono alla chiave principale, che il programma stesso può generare. Tenerlo sulla stessa chiavetta del database però annulla il vantaggio, perché chi mette le mani sul supporto ottiene entrambi i pezzi. Meglio separarli, con una copia di sicurezza al riparo: se il key file va perso, l’accesso alle password sparisce con lui. E il backup resta indispensabile comunque, perché una chiavetta si rompe, si smarrisce, viene rubata.