Kia K4 Hatchback GT Line Turbo: la prova che sfida i SUV

Chi cerca un’auto compatta che non costringa a compromessi troppo dolorosi farebbe bene a guardare la Kia K4 Hatchback nella versione GT Line Turbo, perché dopo una settimana passata a usarla come la userebbe un proprietario qualsiasi la sensazione è chiara: spendere 10.000 o 20.000 euro in più per un SUV medio diventa difficile da giustificare. Il mercato americano, dove questa vettura viene venduta, è ormai abituato a comprare più macchina di quella che serve davvero, con terze file di sedili che restano vuote per tutta la vita dell’auto e rate mensili a quattro cifre. La K4 Hatchback fa il ragionamento opposto, e lo fa bene.

Le misure raccontano già molto: 4.440 mm di lunghezza, 1.850 mm di larghezza, un’altezza tra 1.435 e 1.450 mm e un passo di 2.720 mm, identico a quello della berlina. La hatchback però è circa 28 centimetri più corta della quattro porte, e visivamente le proporzioni ne guadagnano parecchio. Definirla una station wagon travestita non è un’esagerazione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Uno spazio interno che smentisce le dimensioni

C’è molto movimento nel design, tra i gruppi ottici verticali tipici di Kia, le maniglie posteriori nascoste vicino al montante C e una quantità di pieghe e forme geometriche che rendono la vettura riconoscibile. Da certe angolazioni sembra una wagon, da altre un piccolo crossover schiacciato verso terra. Ma la parte interessante arriva salendo a bordo. Chi ha guidato l’auto per la prova è alto circa 198 centimetri e, dopo aver regolato il sedile nella propria posizione abituale, è riuscito a sedersi dietro a se stesso. Un risultato tutt’altro che comune in questo segmento.

Kia dichiara 1.074 mm di spazio per le gambe davanti e 965 mm dietro, cifra notevole considerando l’ingombro complessivo. Quattro adulti ci stanno per davvero, non nel senso burocratico dei cinque posti omologati. I sedili restano comodi anche sui viaggi lunghi, con un sostegno laterale sufficiente senza voler far finta di essere sportivi. La plancia segue lo stile attuale del marchio, con display da 12,3 pollici per l’infotainment e, a seconda dell’allestimento, altrettanti per la strumentazione digitale, più un pannello clima più piccolo sotto. Restano pulsanti e comandi fisici per le funzioni usate più spesso, e questo è un merito.

Qualche plastica economica salta all’occhio se si va a cercarla, ma nulla di fuori posto per il prezzo. Il bagagliaio dichiara 629 litri dietro i sedili posteriori e 1.679 litri abbattendoli. Durante la settimana di prova ci è finita dentro una borsa da portiere di hockey, quelle enormi, senza dover ribaltare nulla.

Come va la K4 GT Line Turbo

Nessuno la confonderà con una hot hatch. Il motore 1.6 turbo a quattro cilindri eroga 190 cavalli e 264 Nm, tutti sull’asse anteriore, attraverso un cambio automatico a otto rapporti convenzionale che in un segmento invaso dai CVT è una piccola benedizione. Parte bene, ha coppia utile nei medi e non richiede troppa pianificazione per sorpassi e immissioni. Il telaio è prevedibile, con rollio contenuto e sottosterzo progressivo, i freni sono facili da modulare e la visibilità è buona. I difetti restano quelli notati alla prima guida: lo sterzo comunica poco e il motore, caricato ai bassi regimi, ha una voce ruvida. Nella guida quotidiana però pesano poco. I consumi dichiarati sono 26 mpg in città, 33 in autostrada e 28 nel combinato, ma nella prova si è superata la soglia dei 30 mpg senza particolari accorgimenti.

Tecnologia e prezzi

Apple CarPlay e Android Auto senza fili, cruise control adattivo con funzione stop and go, mantenimento della corsia, quattro porte USB C e ricarica wireless sono disponibili senza avvicinarsi alle cifre di un’auto premium. Gli allestimenti superiori aggiungono sedili ventilati, volante riscaldato, audio Harman Kardon, telecamera perimetrale, telecamere per l’angolo cieco e Digital Key 2.0. L’esemplare provato usa ancora il vecchio Highway Driving Assist e non il più efficace HDA II.

La K4 Hatchback 2026 parte da circa 21.500 euro nella versione EX, ai quali va aggiunto un contributo di trasporto di circa 1.070 euro. La GT Line chiede circa 22.300 euro, la GT Line Turbo circa 24.800 euro, mentre l’esemplare in prova, completamente accessoriato, arriva intorno ai 28.300 euro. Cifra che va confrontata con la facilità con cui, entrando in concessionaria per comprare un mezzo sensato, si esce con un crossover da 38.500 o 43.000 euro.