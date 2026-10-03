Apple M6: MacBook Pro e iMac in autunno, niente M6 Pro e Max

Il nuovo chip M6 di Apple ha debuttato la scorsa settimana all’interno del nuovo Mac mini, ma rappresenta soltanto il primo passo di una serie di aggiornamenti che coinvolgeranno diversi prodotti della casa di Cupertino. Le indiscrezioni delineano già un calendario abbastanza chiaro per i prossimi Mac con M6 e anche per iPad Pro, che dovrebbe ricevere lo stesso processore nei mesi a venire. Il quadro è interessante perché non tutti i modelli seguiranno la stessa strada e alcune scelte di Apple potrebbero sorprendere chi si aspettava un rinnovamento completo della gamma.

MacBook Pro e iMac con M6 in arrivo questo autunno

Secondo le voci di corridoio Apple dovrebbe presentare due nuovi computer con M6 già nel corso di questo autunno, con ogni probabilità tra ottobre e i primi giorni di novembre. Si tratta di MacBook Pro e iMac, due prodotti molto diversi tra loro ma accomunati dal salto alla nuova generazione di silicio proprietario.

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Nel caso del portatile c’è però un dettaglio da non sottovalutare. L’aggiornamento riguarderà solo il modello base da 14 pollici, perché Apple avrebbe deciso di saltare del tutto le versioni Pro e Max del chip M6. Questo significa che soltanto MacBook Pro d’ingresso adotterà il nuovo processore, mentre i prossimi chip di fascia professionale saranno direttamente M7 Pro e M7 Max, attesi nel 2027. Una scelta che cambia un po’ le carte in tavola per chi lavora con configurazioni più spinte e sperava di vedere un M6 Max a breve.

Per quanto riguarda iMac le novità dovrebbero essere piuttosto contenute. Oltre al chip M6 l’unica altra modifica di cui si parla è una nuova gamma di colori, quindi praticamente non ci sarà nessuna rivoluzione estetica. Il passaggio da M4 a M6 rende comunque il nuovo modello un aggiornamento che merita attenzione, visto il doppio salto generazionale rispetto alla versione attuale. C’è poi un grande assente in questo elenco. Il tanto chiacchierato MacBook Pro con schermo touch, che alcuni indicano anche come MacBook Ultra, dovrebbe arrivare a breve ma non monterà M6. Al suo interno troveranno posto infatti i chip M5 Pro e M5 Max, una soluzione che lo colloca su un binario separato rispetto al resto della famiglia.

MacBook Air e iPad Pro con M6 nei primi mesi del 2027

Archiviato l’autunno, i prossimi prodotti destinati a ricevere il nuovo processore sono MacBook Air e iPad Pro. Il nuovo MacBook Air con M6 è atteso all’inizio del 2027, in una finestra che va da febbraio ad aprile. Guardando alle abitudini di Apple negli ultimi anni il mese di marzo appare la scommessa più sicura.

A parte il cambio di chip le indiscrezioni sul portatile più leggero della gamma sono davvero poche. Il design dovrebbe restare identico a quello del modello con M5 e anche il display non dovrebbe cambiare, dato che il passaggio alla tecnologia OLED viene collocato non prima del 2028. Chi aspettava uno schermo diverso dovrà quindi pazientare ancora un po’.

Discorso diverso per iPad Pro, aggiornato l’ultima volta nell’autunno del 2025 con l’arrivo del chip M5. Le voci parlano di un rinnovamento nella primavera del 2027, in linea con il consueto ciclo di 18 mesi che Apple riserva al suo tablet di punta. Oltre al processore M6 il nuovo modello dovrebbe introdurre una camera di vapore per il raffreddamento, una soluzione pensata per migliorare le prestazioni prolungate in un dispositivo così sottile, dove dissipare il calore non è mai semplice.

Un possibile vantaggio comune a MacBook Air e iPad Pro riguarda l’autonomia. Il nuovo chip potrebbe infatti allungare la durata della batteria di entrambi i dispositivi. Apple ha spiegato che il processo produttivo a 2 nanometri di M6 garantisce un notevole balzo in avanti sia nelle prestazioni sia nell’efficienza energetica.

Fonte: TecnoAndroid