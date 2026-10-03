Enel Mobile, 3 mesi di DAZN gratis con le offerte luce e gas

Da oggi, 2 ottobre 2026, chi sceglie Enel Mobile insieme alle offerte luce e gas di Enel Energia può contare su un regalo pensato per gli appassionati di sport: tre mesi gratuiti di DAZN Full Mobile, il piano che permette di seguire Serie A, Serie B e molto altro esclusivamente dallo smartphone. L’iniziativa si chiama “Enel ti offre 3 mesi di sport e calcio da smartphone” e coinvolge diverse proposte del fornitore. Tra queste c’è anche Enel Luce, Gas e Giga, cioè la formula che porta in dote la SIM del nuovo operatore.

Il marchio di telefonia è stato lanciato ufficialmente il 16 settembre 2026. Si tratta di un operatore virtuale che si appoggia alla rete Fastweb + Vodafone, in 2G, 4G e 5G con velocità fino a 2 Gbps. Le SIM per ora sono riservate a chi è già cliente o lo diventa attivando una delle offerte dedicate. Il piano incluso prevede ogni mese minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 200 SMS e 150 Giga fino in 5G a 0 euro al mese, con 10 euro di attivazione una tantum, finché restano validi i requisiti legati alle forniture associate. Se questi vengono meno la SIM non si spegne ma passa in automatico a Enel Mobile Go, con gli stessi contenuti a 11 euro al mese

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Enel Mobile: quali offerte danno diritto ai tre mesi di DAZN

La promozione vale per le sottoscrizioni effettuate entro il 15 ottobre 2026, salvo eventuali modifiche. Possono partecipare le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia che aderiscono a due offerte del mercato libero, una per la luce e una per il gas. Resta esclusa la Sardegna, dove non è possibile attivare il gas. L’operazione riguarda sia chi ha già forniture attive sia i nuovi clienti, purché non venga esercitato il diritto di ripensamento. Servono almeno due contratti scelti tra Enel Luce e Giga ed Enel Gas e Giga (switch attivo), Enel Move Luce (subentro, prima attivazione, allaccio e attivazione), Enel Move Gas (subentro e prima attivazione), Enel Fix Web Luce ed Enel Fix Web Gas (switch attivo, voltura con cambio fornitore, subentro e prima attivazione).

Per chi punta anche alla SIM l’unica strada è Enel Luce, Gas e Giga con switch attivo. I contratti si possono firmare tramite app o sito, canale “Chiama ora”, chat dell’area privata e di quella pubblica, numero gratuito 140, oppure negli Spazio Enel, Spazio Enel Partner, corner Enel e dealer multibrand aderenti. A fronte di due forniture attivate, anche se in realtà sono di più, arriva via email un solo codice dal valore commerciale di 59,97 euro. Viene assegnato alla conferma dei contratti e consegnato entro 180 giorni dalla fine dell’operazione.

Come attivare il codice e cosa include DAZN Full Mobile

Il premio è un link univoco, monouso e non cumulabile con altri codici, da riscattare sul sito DAZN entro il 28 febbraio 2027 creando un nuovo account o accedendo con uno già esistente ma privo di abbonamenti. Funziona solo per nuovi utenti o per chi non ha un abbonamento attivo. Dopo i tre mesi il rinnovo scatta in automatico al prezzo in vigore, oggi pari a 19,99 euro al mese. Non c’è alcun vincolo di permanenza e la disdetta si può chiedere con 30 giorni di preavviso senza costi aggiuntivi, pagando però i giorni di visione successivi alla mensilità già saldata.

La visione è consentita solo da smartphone, quindi niente tablet, TV, casting o mirroring. Due dispositivi possono funzionare in contemporanea soltanto se collegati alla stessa rete di casa, mentre un singolo telefono si usa ovunque. Sul fronte calcio ci sono la Serie A Enilive fino alla stagione 2028/2029, la Serie BKT fino al 2026/2027, LaLiga EA Sports fino al 2029, la Copa del Rey e alcune gare di Liga Portugal Betclic, Jupiler Pro League ed Emirates FA Cup. Completano il quadro la Serie A Women Athora, i canali tematici come Inter TV, Milan TV, Juventus TV, Lazio Style, AS Roma TV, Radio TV Serie A e Red Bull TV, più i contenuti FIFA+.

Spazio anche alla pallavolo con Nations League, Mondiale per Club, CEV Champions League ed Europei del 2026 e del 2028, oltre a SuperLega e Serie A1 femminile. Ci sono poi il basket spagnolo e gli eventi FIBA, l’ATP Challenger Tour, la NFL, il LIV Golf e la boxe. Nel pacchetto rientrano di base Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre con l’opzione Eurosport Extra a 2,99 euro in più al mese si sbloccano altri quattro canali con le competizioni integrali.

Fonte: TecnoAndroid