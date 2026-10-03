Apple HomePad, possibile debutto il 13 ottobre con HomePod mini

Apple potrebbe presentare il tanto atteso HomePad già il prossimo martedì 13 ottobre, e la domanda che circola tra gli appassionati riguarda la possibilità di un vero evento Apple di ottobre. Secondo indiscrezioni recenti, l’azienda di Cupertino avrebbe in programma di svelare in quella data il suo hub per la casa intelligente insieme a una nuova generazione di HomePod mini e a una nuova Apple TV 4K potenziata dall’intelligenza artificiale di Siri. Non è stato però specificato se i nuovi prodotti arriveranno sul palco di un evento dedicato oppure in modo più discreto.

Apple HomePad: quando potrebbe arrivare l’annuncio dell’evento

Se davvero Apple dovesse organizzare una presentazione per il 13 ottobre, l’invito ufficiale potrebbe partire già lunedì 5 ottobre e con buona probabilità non più tardi di mercoledì 7 ottobre. La stima si basa sullo storico degli eventi autunnali della società, che però in questo caso è molto meno prevedibile del solito. Mentre gli appuntamenti di settembre seguono uno schema quasi scolpito nella pietra, quelli di ottobre cambiano parecchio sia nella data scelta sia nel preavviso con cui vengono comunicati.

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Dal 2010 a oggi Apple ha tenuto un evento in ottobre soltanto 10 volte. L’ultimo è stato “Scary Fast”, a tema Halloween, andato in scena la sera di lunedì 30 ottobre 2023 dopo un annuncio arrivato martedì 24 ottobre. Due anni prima “Unleashed” era stato comunicato martedì 12 ottobre per poi svolgersi lunedì 18 ottobre. Nel 2020 invece “Hi, Speed” è stato annunciato martedì 6 ottobre e trasmesso martedì 13 ottobre, una combinazione di date che ricorda da vicino quella ipotizzata per quest’anno.

Andando ancora indietro nel tempo i margini restano simili. Nel 2018 “There’s more in the making” è stato annunciato giovedì 18 ottobre per martedì 30 ottobre, mentre nel 2016 “Hello again” è passato da mercoledì 19 a giovedì 27 ottobre. Nel 2014 “It’s been way too long” ha visto l’invito mercoledì 8 ottobre e la presentazione giovedì 16 ottobre. Il 2013 e il 2012 hanno seguito la stessa logica con una settimana esatta di distanza, rispettivamente dal 15 al 22 ottobre con “We still have a lot to cover” e dal 16 al 23 ottobre con “We’ve got a little more to show you”. Fa eccezione il 2011, quando “Let’s talk iPhone” fu annunciato martedì 27 settembre per martedì 4 ottobre, mentre nel 2010 “Back to the Mac” passò da mercoledì 13 a mercoledì 20 ottobre.

Gli altri prodotti attesi e l’ipotesi dei comunicati stampa

Il quadro si complica se si considerano gli altri dispositivi in arrivo nel 2026. Apple dovrebbe lanciare anche un iPad mini con schermo OLED, nuovi iMac e diversi MacBook Pro, compresi alcuni modelli con display touch. Non è chiaro se questi prodotti verranno mostrati nello stesso appuntamento, in un evento separato oppure tramite semplici comunicati stampa.

Proprio quest’ultima strada è stata battuta più volte negli ultimi anni. Nell’ottobre 2024 l’azienda ha presentato i nuovi Mac attraverso comunicati stampa distribuiti su tre giorni consecutivi. Nell’ottobre 2025 ha fatto qualcosa di simile svelando il chip M5 insieme ai nuovi iPad Pro, MacBook Pro e Apple Vision Pro senza organizzare alcun evento.

Novembre invece è un mese quasi mai sfruttato. Apple ha tenuto un evento a novembre una sola volta, nel 2020, quando “One More Thing” ha introdotto i primi Mac con chip Apple Silicon M1. Quell’anno però fu un’eccezione sotto ogni punto di vista, con una WWDC spostata eccezionalmente a fine giugno ed eventi separati a settembre e ottobre, perché la pandemia di Covid aveva stravolto il consueto calendario della società.

Fonte: TecnoAndroid