ChatGPT, Gemini, Claude e Copilot gratis: i tre modi in cui paghi

Le versioni gratuite di ChatGPT, Gemini, Claude e Copilot sono state esaminate una per una con un obiettivo preciso: capire quanto costano davvero gli assistenti di intelligenza artificiale che non chiedono un abbonamento. Perché gratis, nel mondo della tecnologia, raramente significa senza contropartita. E infatti il quadro emerso è piuttosto chiaro. A seconda del servizio scelto si finisce per pagare in tre modi diversi, cioè con la pubblicità, con le proprie conversazioni oppure accettando un modello limitato nelle sue capacità.

Tutto questo ha un peso concreto per milioni di persone. Gli assistenti basati sull’IA sono entrati nella routine quotidiana di chi studia, di chi lavora e di chi li usa semplicemente per curiosità, e la stragrande maggioranza si ferma alla formula senza costi. Nessun pagamento con la carta di credito, certo, ma uno scambio esiste comunque e cambia parecchio da una piattaforma all’altra.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

ChatGPT, Gemini, Claude e Copilota: pubblicità e conversazioni come moneta di scambio

Il primo meccanismo è quello più familiare, perché ricalca da anni il funzionamento di buona parte del web. La pubblicità permette di offrire un servizio gratuito facendo leva sull’attenzione degli utenti, che diventa il vero prodotto da vendere agli inserzionisti. Applicato a un chatbot, il discorso diventa ancora più delicato. Un assistente di intelligenza artificiale infatti non si limita a mostrare una pagina, ma dialoga, risponde a domande personali e spesso entra in contatto con esigenze molto specifiche di chi scrive.

Il secondo modello di “pagamento” riguarda proprio le conversazioni. In questo caso non c’è nessun banner da guardare, ma il contenuto degli scambi con l’assistente diventa la merce. Quello che viene digitato nella chat, che si tratti di una richiesta di lavoro, di un dubbio di salute o di una semplice bozza di email, assume un valore per chi gestisce il servizio. È una forma di costo meno visibile rispetto alla pubblicità, ed è proprio per questo che merita attenzione. Chi usa questi strumenti tende a dimenticare che dall’altra parte ogni messaggio inviato può avere un’utilità che va oltre la risposta ricevuta.

Il prezzo nascosto di un modello ridotto

C’è poi la terza strada, forse la più trasparente delle tre. Alcuni servizi scelgono di offrire gratuitamente un modello limitato, con prestazioni o funzionalità ridotte rispetto a quelle riservate agli abbonati. In pratica l’utente non cede la propria attenzione né i propri dati come contropartita principale, ma riceve una versione meno potente dell’assistente. Il prezzo, qui, si misura nella qualità dell’esperienza e nella distanza rispetto a ciò che lo stesso strumento sa fare nella sua forma completa.

Questa impostazione ha una logica commerciale evidente. La versione gratuita funziona come una vetrina, mostra le potenzialità del prodotto e lascia intravedere quanto si potrebbe ottenere passando alla formula a pagamento. Per molte persone il compromesso è più che accettabile, soprattutto quando le richieste sono semplici e non servono risposte particolarmente elaborate. Per altre, invece, i limiti si fanno sentire presto.

Mettere a confronto ChatGPT, Gemini, Claude e Copilot da questo punto di vista significa quindi guardare oltre la classica sfida su chi risponde meglio o più velocemente. La domanda diventa un’altra, ovvero che cosa viene chiesto in cambio a chi non paga. E la risposta varia da servizio a servizio, perché ognuno dei quattro assistenti ha scelto la propria formula per rendere sostenibile l’accesso gratuito, tra annunci pubblicitari, sfruttamento delle chat e versioni ridotte del modello.

Fonte: TecnoAndroid