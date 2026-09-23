Xiaomi: frigo Mijia con vano centrale da -20 a 5 gradi

Con il nuovo frigorifero Xiaomi Mijia da 271 litri, siglato MC 271WTMPN, il marchio cinese prova a risolvere un problema che conoscono bene tutti quelli che vivono in appartamenti piccoli o in affitto: trovare un elettrodomestico capiente senza dover sacrificare mezza cucina. Il lancio, per ora limitato al mercato cinese, riguarda un modello a tre porte che punta tutto sulla gestione intelligente dello spazio, con un terzo scomparto centrale che cambia funzione a seconda delle esigenze.

I numeri raccontano bene l’idea di partenza. Le misure sono 56 x 60 x 181 centimetri, per un ingombro a terra di circa 0,34 metri quadrati, praticamente lo spazio di un mobiletto stretto. Dentro, però, la suddivisione è pensata con una certa cura: 151 litri dedicati al frigorifero, 85 litri al congelatore e un vano centrale da 35 litri che rappresenta il vero elemento distintivo del prodotto.

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Il vano centrale che decide cosa vuole essere

Credits: TecnoAndroid

Quello scomparto da 35 litri lavora su un intervallo di temperature che va da meno 20 a 5 gradi, regolabile passo passo con incrementi di un grado. Tradotto in pratica, significa poterlo trasformare in un’estensione del frigo, portando la zona refrigerata fino a 186 litri complessivi, oppure in un secondo freezer, spingendo lo spazio congelato fino a 120 litri. Chi cucina spesso e conserva carne o pesce troverà utile la seconda opzione, chi invece riempie il frigo di verdure, bevande e avanzi apprezzerà la prima. La scelta resta libera e reversibile, senza compromessi strutturali.

Credits: TecnoAndroid

Sul piano tecnico, il frigo compatto Xiaomi adotta un raffreddamento ventilato a 360 gradi che elimina la formazione di brina, evitando quindi la solita seccatura dello sbrinamento manuale. C’è poi un doppio sistema inverter, pensato per modulare i consumi e mantenere le temperature più stabili, affiancato da cinque sensori di temperatura distribuiti nei vari comparti. Xiaomi dichiara anche la presenza di moduli agli ioni d’argento, con un’azione antibatterica indicata al 99,99%.

Consumi, rumore e comandi

L’efficienza energetica è dichiarata di classe 1, con un consumo di 0,64 kWh ogni 24 ore. Un dato che, su un elettrodomestico acceso tutto l’anno, fa la differenza in bolletta più di quanto si tenda a pensare. Anche il livello di rumorosità resta contenuto, fermo a 36 dB(A), valore che lo rende adatto anche a monolocali dove la cucina confina con la zona notte o con il divano.

La gestione delle impostazioni avviene tramite un pannello di controllo integrato all’interno del vano principale, quindi non esterno e non a sfioramento sulla porta. Una scelta che mantiene pulito il design frontale e, allo stesso tempo, evita modifiche accidentali quando si passa davanti all’elettrodomestico. Dal pannello si accede anche a una modalità di congelamento rapido riservata alle sezioni inferiori, utile quando si rientra dalla spesa con prodotti da surgelare in fretta.

Completa la dotazione una luce standard montata nella parte superiore del vano, posizionata per illuminare l’interno in modo uniforme e rendere più facile individuare quello che serve senza dover spostare mezzo ripiano. Il Mijia MC 271WTMPN si presenta quindi come una proposta costruita attorno a un’esigenza molto concreta, quella di chi ha poco spazio ma non vuole rinunciare a una divisione sensata tra fresco e surgelato. La combinazione tra ingombro ridotto, classe energetica 1 e comparto configurabile è il vero argomento di vendita di questo modello, disponibile al momento soltanto sul mercato cinese.

Fonte: TecnoAndroid