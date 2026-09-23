Lynk & Co 07 GT: la wagon ibrida da 530 CV arriva in Europa

Lynk & Co 07 GT è il nome scelto dal marchio sino svedese per fare il suo ingresso in Europa, e il debutto continentale avverrà sotto i riflettori del Paris Motor Show. Una station wagon plug in hybrid che nella versione più potente arriva a 530 CV e promette fino a 200 km di percorrenza in modalità elettrica, numeri che raccontano bene la direzione presa dal brand fondato nel 2016 e controllato dai gruppi Geely Automobile e Zeekr. Il modello era già stato lanciato in Cina lo scorso giugno, ora tocca al Vecchio Continente.

Vale la pena ricordare che i primi modelli usciti dalle linee del costruttore con sedi a Göteborg e Hangzhou sono nati tutti sulla piattaforma Compact Modular Architecture, la CMA sviluppata da Volvo. Una base condivisa che ha permesso al marchio di crescere in fretta, senza dover reinventare tutto da zero.

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Dimensioni generose e due anime meccaniche

Parlando di ingombri, la 07 GT misura 4,86 metri di lunghezza con un passo di 2,84 metri. Il bagagliaio si muove tra i 548 e i 614 litri a seconda del powertrain scelto, con cinque posti sempre a disposizione. Numeri da familiare vera, insomma, anche se l’estetica gioca su tutt’altro registro.

Le varianti disponibili sono due, a due o a quattro ruote motrici, entrambe con sistema plug in hybrid costruito attorno a un motore termico 1.5 litri turbo abbinato a un cambio automatico DHT a tre rapporti. La 2WD eroga 408 CV, mentre la 4WD sale fino a 530 CV e copre lo 0 100 km/h in 4 secondi netti. Non esattamente i valori che verrebbero in mente pensando a una station wagon.

Sul fronte autonomia, la versione a trazione posteriore monta una batteria da 28,3 kWh che consente 200 km in elettrico puro e 1.422 km complessivi. Passando all’integrale i valori scendono a 170 e 1.315 km, un prezzo ragionevole da pagare per quei CV in più.

Un abitacolo che punta tutto sulla tecnologia

Dentro, la Lynk & Co 07 GT gioca la carta dei dettagli che richiamano la fibra di carbonio, ma è sull’infotainment che il costruttore ha spinto davvero. C’è un display da 10,2 pollici, uno schermo head up da 95 pollici dedicato a chi guida e un display centrale da 15,4 pollici per tutte le informazioni principali. L’impianto audio arriva a 1.600 Watt distribuiti su 23 diffusori, un allestimento che di solito si trova su vetture di ben altra fascia.

La parte più curiosa riguarda Eva, l’assistente definito Hyper Human Emotional AI Agent, integrato direttamente nel sistema di bordo. Un’idea che racconta parecchio di come i costruttori cinesi stiano interpretando il rapporto tra guidatore e macchina.

Appuntamento a Parigi con tutta la gamma

La prima occasione per vedere dal vivo la vettura sarà proprio la kermesse francese, dove però verrà esposta la versione cinese. Per il mercato europeo servirà attendere una declinazione con specifiche, tecnologie e funzionalità calibrate sulle esigenze locali, dettaglio non secondario visto quanto pesano omologazioni e abitudini d’uso da queste parti.

Accanto alla 07 GT i visitatori troveranno l’intera gamma europea del marchio, composta dalla Lynk & Co 08, ibrida plug in a lunga autonomia, dalla Lynk & Co 02 full electric e dalla Lynk & Co 01, anch’essa plug in hybrid. Un ventaglio che copre praticamente tutte le sfumature dell’elettrificazione, dall’ibrido ricaricabile alla batteria pura.

L’unveiling è fissato per il 12 ottobre 2026. Sul fronte listino, in Cina la station wagon plug in hybrid viene proposta a cifre comprese tra 157.800 e 208.800 yuan, che tradotti in valuta europea corrispondono a circa 20.500 e 27.200 euro.

Fonte: TecnoAndroid