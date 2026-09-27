Xiaomi 18 Pro supporta Apple Watch: chiamate, notifiche e salute

La serie Xiaomi 18 Pro è stata presentata ufficialmente nei giorni scorsi e porta con sé una novità che farà piacere a chi si muove tra due ecosistemi diversi, cioè il supporto ad Apple Watch. Si tratta di una notizia tutt’altro che scontata, perché fino a poco tempo fa l’orologio della casa di Cupertino restava legato quasi esclusivamente al mondo Apple. I nuovi smartphone del marchio cinese sono destinati ad arrivare anche in Europa entro la fine del 2026, quindi la questione riguarda da vicino anche il pubblico italiano.

Il palcoscenico scelto per l’annuncio è stato quello della Autumn New Product Launch Conference, l’evento autunnale in cui il colosso cinese ha messo in vetrina i passi avanti compiuti sul fronte della connettività multipiattaforma. L’obiettivo dichiarato è piuttosto chiaro e punta a ridurre gli ostacoli per chi possiede un telefono Xiaomi ma non ha alcuna intenzione di rinunciare ad alcuni prodotti Apple già in uso. Una situazione molto più comune di quanto si pensi, visto che capita spesso di cambiare smartphone senza voler cambiare anche tutto il resto.

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Cosa cambia con Apple Watch su Xiaomi 18 Pro

A salire sul palco per dare la notizia è stato Lu Weibing, che ha confermato la compatibilità della serie Xiaomi 18 Pro con lo smartwatch della mela. In pratica gli utenti potranno rispondere alle chiamate direttamente dal polso e ricevere le notifiche sull’orologio senza dover tirare fuori il telefono dalla tasca. Non è tutto, perché anche i dati legati a fitness e salute verranno sincronizzati tra i due dispositivi, un aspetto fondamentale per chi usa lo smartwatch soprattutto per tenere sotto controllo allenamenti e parametri personali.

Va detto che questo risultato non è arrivato dal nulla e nemmeno tutto in una volta. I dispositivi del produttore asiatico sono già in grado di condividere rapidamente foto, video e file con un iPhone attraverso un semplice tocco, e riescono anche a garantire la sincronizzazione degli album fotografici sul cloud. Alla base di tutto questo c’è HyperConnect, il framework sviluppato dall’azienda proprio per favorire l’interazione con i prodotti Apple. Il supporto all’orologio si inserisce quindi in un percorso che va avanti da tempo.

Il lungo cammino di HyperOS verso il mondo Apple

I primi passi concreti in questa direzione risalgono al 2024, quando la casa cinese ha lanciato la serie Xiaomi 15 insieme a HyperOS 2. Da lì in poi i miglioramenti sono stati costanti. Con HyperOS 3 e con la versione 2.1.0 di Xiaomi Connect Service sono arrivate due funzioni piuttosto interessanti, ovvero la sincronizzazione delle notifiche di iPhone sui telefoni Xiaomi e una modalità finestra dedicata a iPad su Mi Desktop. Piccoli tasselli che, messi uno accanto all’altro, hanno reso la convivenza tra i due mondi decisamente meno complicata.

Sempre con HyperOS 3 l’integrazione con Mac e iPad ha fatto un ulteriore salto in avanti, rendendo più fluido il passaggio da un dispositivo all’altro. Il traguardo raggiunto adesso con la gamma Xiaomi 18 Pro aggiunge un pezzo importante al puzzle, perché permetterà a chi sceglie questi smartphone di continuare a usare senza problemi anche il proprio Apple Watch, un accessorio che fino a oggi rappresentava uno dei motivi principali per restare fedeli a iPhone.

Per il mercato europeo l’appuntamento con la nuova serie Xiaomi 18 Pro è fissato entro la fine del 2026, quando i nuovi modelli arriveranno sugli scaffali portando con sé anche questa compatibilità con lo smartwatch di Apple.

Fonte: TecnoAndroid