TIM Power Supreme: 300 Giga a 7,99 euro al mese da oggi

Da oggi, 24 settembre 2026, TIM Power Supreme Red e TIM Power Supreme Orange salgono a 300 Giga mensili per tutte le nuove attivazioni, senza che il prezzo si muova di un centesimo. Restano infatti 7,99 euro al mese, gli stessi che fino a ieri garantivano 200 Giga. Cento Giga in più ogni mese, insomma, per chi arriva in TIM con la portabilità del numero da determinati operatori.

La distinzione tra le due offerte riguarda proprio la provenienza. TIM Power Supreme Red è riservata a chi passa da Fastweb, Vodafone e ho. Mobile, mentre TIM Power Supreme Orange guarda ai clienti WindTre e Very Mobile. Entrambe erano tornate nei negozi TIM dal 15 settembre 2026 e, a differenza di TIM Steel New GPro e TIM Power Supreme V, anch’esse proposte a 7,99 euro al mese, possono essere attivate dai negozianti senza alcun gettone interno.

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Cosa comprende l’offerta e come attivarla

Il pacchetto mensile prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e i 300 Giga di traffico dati, suddivisi tra 100 Giga di base e 200 Giga bonus. La navigazione arriva fino al 5G con velocità limitata a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, che corrisponde al profilo base dell’operatore. I 200 Giga aggiuntivi vengono attivati in automatico entro 5 giorni dall’attivazione della SIM ricaricabile, anche se alcune segnalazioni raccontano di ritardi occasionali, nel qual caso conviene contattare l’operatore.

Oltre ai negozi, sempre da metà settembre 2026 le due offerte si possono sottoscrivere online nella pagina dedicata alle proposte operator attack del sito ufficiale, selezionando il gestore di provenienza dal menu a tendina. Le voci da scegliere sono “Vodafone, HO Mobile, Fastweb” per la versione Red e “WINDTRE, Very Mobile” per quella Orange. Sul fronte dei costi iniziali cambia parecchio a seconda del canale. Nei punti vendita è previsto un contributo di attivazione di 6,99 euro, a cui si sommano il primo mese anticipato e i 10 euro della nuova SIM, salvo promozioni locali. Online, invece, primo mese e attivazione sono gratuiti e resta soltanto la SIM da 10 euro, di cui 5 euro di traffico prepagato incluso e 5 euro di attivazione, pagabili anche in contanti al corriere. Dal novembre 2023 il sito consente anche di richiedere le eSIM e di identificarsi con SPID, oltre alla videoidentificazione.

Piano base, 5G Ultra e servizi collegati

Dal 2 febbraio 2026 le nuove SIM ricaricabili viaggiano sul piano tariffario TIM Base 25 New, da 3,99 euro al mese con primo mese gratuito, che però resta a costo zero per le linee con attiva un’offerta ad addebito ricorrente comprensiva di minuti e Giga. Sui minuti illimitati l’operatore fissa a 18000 minuti mensili la soglia oltre la quale l’uso viene considerato non conforme a buona fede, mentre gli SMS extra costano 29 centesimi l’uno. Esauriti i Giga, la navigazione si blocca fino al rinnovo.

Chi desidera più velocità può guardare all’opzione 5G Ultra Summer Edition, disponibile dall’8 giugno 2026 a 1,99 euro una tantum fino al 31 dicembre 2026 e poi a 1,99 euro al mese, con picchi fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload e priorità di accesso. Il 3G, dopo lo spegnimento progressivo iniziato il 13 giugno 2022, è ormai fuori gioco in tutta Italia.

I rinnovi possono essere addebitati sul credito residuo oppure gestiti con TIM Ricarica Automatica su carta o conto. Se il credito non basta, l’offerta viene sospesa fino a un massimo di 180 giorni. In fase di attivazione si può scegliere TIM Sempre Connesso, che a credito esaurito permette di chiamare, inviare SMS e navigare a 0,90 euro al giorno per un massimo di 2 giorni consecutivi.

Le offerte operator attack restano compatibili con TIM Unica Power, che unisce la linea fissa fino a 6 SIM mobili e regala Giga illimitati in 5G Ultra, con la soglia di buona fede fissata a 600 Giga mensili. Dal 26 luglio 2026 la nuova versione include un servizio digitale a scelta tra TIM Navigazione Sicura 360, Google One 200GB e TIM PEC, al costo di 2,90 euro al mese in fattura per la prima SIM e 0 euro per le altre cinque, con azzeramento per i primi 12 mesi in promo Limited Edition prorogata fino al 24 ottobre 2026. In roaming nei Paesi dell’Unione Europea, in Moldavia e in Ucraina minuti e SMS seguono le condizioni nazionali, mentre i dati hanno un tetto mensile e un extrasoglia di 0,13 centesimi di euro per MB fino alla fine del 2026. Inclusi gratuitamente anche i servizi di reperibilità LoSai e ChiamaOra, escluse invece le chiamate verso le numerazioni in decade 1, 4 e 8 e quelle internazionali dall’Italia.

Fonte: TecnoAndroid