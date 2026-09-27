Hubble della NASA supera 200.000 orbite, e la ISS non è lontana

Il telescopio spaziale Hubble della NASA ha appena tagliato un traguardo che ben pochi strumenti scientifici possono vantare: 200.000 orbite completate attorno alla Terra. È un numero tondo, di quelli che colpiscono anche chi di astronomia sa poco o nulla, e racconta la resistenza di uno degli osservatori più famosi mai mandati nello spazio meglio di qualsiasi lunga spiegazione tecnica.

Dietro una cifra del genere c’è un’idea semplice ma impressionante. Ogni orbita corrisponde a un giro completo intorno al nostro pianeta, e Hubble ne ha accumulati duecentomila senza fermarsi. Tradotto in parole povere, significa un lavoro costante e silenzioso, portato avanti giro dopo giro mentre qui sotto la vita scorreva come sempre. Non capita spesso di poter misurare la carriera di una macchina contando quante volte ha fatto il giro del mondo.

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Perché le 200.000 orbite di Hubble sono un traguardo speciale

Nel linguaggio di chi si occupa di spazio, parlare di pietra miliare non è un’esagerazione. Raggiungere le 200.000 orbite vuol dire che il telescopio ha continuato a funzionare per un periodo lunghissimo in un ambiente tutt’altro che accogliente. Lassù le condizioni mettono alla prova qualsiasi componente, e restare operativi così a lungo non è affatto scontato.

C’è poi un aspetto quasi simbolico. Hubble è diventato nel tempo una specie di volto pubblico dell’esplorazione spaziale, un nome che molte persone riconoscono anche senza sapere esattamente come funzioni. Proprio per questo un traguardo come quello delle 200.000 orbite assume un valore che va oltre il semplice dato numerico. È il segno di una presenza stabile, di un osservatorio che non ha mai smesso di girare sopra le nostre teste.

Vale la pena soffermarsi anche sul concetto stesso di continuità. Ogni passaggio attorno alla Terra si somma al precedente, e il conteggio cresce in modo quasi impercettibile finché, all’improvviso, ci si ritrova davanti a una cifra enorme. È un po’ come accorgersi di quanta strada si è fatta solo quando ci si volta indietro. Per il telescopio della NASA questo momento è arrivato adesso.

La Stazione Spaziale Internazionale non è lontana

Hubble però non è l’unico protagonista di questa corsa silenziosa attorno al pianeta. Anche la Stazione Spaziale Internazionale si sta avvicinando a un risultato simile, e non si trova poi così indietro. Si tratta di due oggetti molto diversi fra loro: da una parte un telescopio pensato per osservare l’universo, dall’altra un laboratorio abitato dove gli astronauti vivono e lavorano. Eppure condividono la stessa condizione di fondo, quella di girare senza sosta intorno alla Terra.

Il confronto rende l’idea di quanto siano ormai consolidate certe presenze nell’orbita terrestre. Parliamo di strutture che da tempo fanno parte del paesaggio invisibile sopra di noi, così familiari da passare quasi inosservate. Il fatto che la ISS sia vicina a un conteggio paragonabile a quello di Hubble dice molto sulla loro durata e sull’impegno necessario per mantenerle attive.

Per ora il primato di questo particolare traguardo spetta a Hubble, che ha già messo in archivio le sue 200.000 orbite. La Stazione Spaziale Internazionale, dal canto suo, continua a macinare giri e si trova a breve distanza dallo stesso risultato.

Fonte: TecnoAndroid