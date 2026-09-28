Xiaomi 18 Pro diventa una chitarra con l’accessorio Pocket Guitar

Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max rientrano senza troppi dubbi tra gli smartphone più interessanti arrivati sul mercato nel corso del 2026, e il colosso cinese ha deciso di accompagnarli con una serie di accessori ufficiali pensati per valorizzarne le potenzialità. Tra le proposte ce n’è una decisamente fuori dagli schemi, capace di trasformare il telefono in una piccola chitarra da portare sempre con sé.

Il prodotto si chiama Xiaomi Pocket Guitar e già il nome lascia intuire parecchio. Non si tratta di una cover qualunque né di un semplice supporto, ma di un accessorio che punta a far suonare lo smartphone del marchio cinese come se fosse uno strumento musicale in miniatura. Un’idea che a prima vista può sembrare bizzarra ma che, osservando da vicino come è stata realizzata, rivela una certa cura nei dettagli.

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Com’è fatta Xiaomi Pocket Guitar

Credits: TecnoAndroid

Alla base di tutto c’è un sistema magnetico. La chitarra tascabile si aggancia sulla parte posteriore dello smartphone grazie a un magnete piuttosto potente e, quando rimane chiusa, va a sistemarsi proprio sopra il display secondario presente sul retro del dispositivo. Le colorazioni disponibili sono due, nera e rossa, così da adattarsi a gusti diversi senza stravolgere l’estetica del telefono.

La parte più interessante emerge quando la si apre. L’accessorio si divide infatti in due sezioni collegate da una cerniera, ognuna con un compito ben preciso. Su un lato trova posto una fila di pulsanti dedicati agli accordi, mentre sull’altro c’è una superficie texturizzata con delle nervature in rilievo che fanno le veci delle corde vere e proprie. Il risultato ricorda, in formato ridotto, la struttura di una chitarra con il manico da una parte e la zona da pizzicare dall’altra.

C’è poi un utilizzo meno scontato. Piegando Pocket Guitar nella direzione opposta, l’accessorio diventa un piccolo supporto su cui appoggiare lo smartphone, una soluzione pratica per chi vuole guardare un video o tenere il telefono in piedi sulla scrivania senza dover ricorrere ad altri gadget.

Come funziona la chitarra con Xiaomi 18 Pro

Per suonare serve un’applicazione ben precisa. La chitarra si appoggia infatti a Changba, un’app cinese dedicata al karaoke e al canto, e si collega al telefono tramite Bluetooth. Una volta completato l’abbinamento, gli utenti possono scegliere tra due diverse modalità di utilizzo, pensate per esigenze e livelli di esperienza differenti.

La prima è la modalità Accordi, quella più vicina all’esperienza con uno strumento reale. La mano sinistra si occupa di premere i pulsanti numerati degli accordi, mentre la destra pizzica le corde sulla parte texturizzata. Chi invece preferisce un approccio più rilassato può affidarsi alla modalità Ritmo, che non richiede di selezionare gli accordi corretti. In questo caso basta tenere il tempo e al resto ci pensa direttamente l’applicazione, un’opzione comoda per chi non ha mai preso in mano una chitarra.

Anche il display posteriore di Xiaomi 18 Pro gioca un ruolo concreto. Sullo schermo secondario vengono mostrati i comandi e le altre informazioni utili, così da poterli consultare senza distogliere lo sguardo dalla mano mentre si suona. Un dettaglio che rende l’esperienza più fluida e sfrutta in modo intelligente una caratteristica distintiva della nuova gamma.

Per quanto riguarda la disponibilità, Xiaomi Pocket Guitar è già in vendita in Cina a un prezzo che, al cambio, corrisponde a circa 80 euro.

Fonte: TecnoAndroid