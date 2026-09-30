Xiaomi 18: leak svela chip, doppia fotocamera da 200 MP e 7200 mAh

Le prime indiscrezioni su Xiaomi 18 arrivano da un leak comparso in Rete nelle ultime ore e descrivono uno smartphone compatto di fascia alta che, almeno sulla carta, ha davvero poco da invidiare al fratello maggiore. Le informazioni trapelate si concentrano soprattutto su fotocamera e processore, e il quadro che ne esce parla di passi in avanti importanti rispetto alla serie precedente. Il modello base della nuova generazione non sembra pensato come una versione ridotta ma come un’alternativa più piccola e meno costosa a Xiaomi 18 Pro, con cui condivide buona parte della scheda tecnica.

Display da 6,4 pollici e Snapdragon 8 Elite Gen 6 sotto la scocca

A diffondere i dettagli è stato l’informatore noto come Panda is Bald, che ha pubblicato le specifiche sulla piattaforma Weibo. Partendo dallo schermo, Xiaomi 18 dovrebbe montare un display OLED M11 da 6,4 pollici di diagonale con risoluzione 1,5 K. Si tratta di una soluzione del tutto simile a quella vista di recente su Xiaomi 18 Pro, un dettaglio che avvicina parecchio i due dispositivi già dal primo sguardo al pannello.

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Il cuore del telefono sarebbe lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 prodotto da Qualcomm, lo stesso chip scelto anche per il modello Pro. Sul piano della potenza non ci sarebbero quindi differenze tra le due varianti, e per un modello standard non è un aspetto da poco. Accanto al processore dovrebbe trovare posto una batteria da 7200 mAh con ricarica via cavo da 100 W e supporto alla ricarica wireless. Proprio sull’autonomia la versione compatta farebbe addirittura un leggero salto in avanti rispetto alla sorella maggiore, che resta ferma a 7000 mAh di capacità. Una differenza contenuta nei numeri ma curiosa, visto che riguarda il dispositivo più piccolo della famiglia.

Doppio sensore da 200 megapixel e un profilo più compatto

Il capitolo più interessante riguarda però il comparto fotografico. Sul retro di Xiaomi 18 sarebbero presenti due sensori da 200 megapixel ciascuno, uno dei quali è un teleobiettivo con zoom ottico 3x. Una configurazione del genere su un telefono che non porta la sigla Pro rafforza l’idea di un prodotto costruito senza tagli evidenti. Sul lato anteriore è invece previsto un sensore da 50 megapixel che, stando alle indiscrezioni, potrebbe essere di tipo ultra wide.

Mettendo insieme tutti i tasselli, il nuovo arrivato si presenta come un modello standard che non scende a compromessi rilevanti dal punto di vista tecnico. Le differenze con Xiaomi 18 Pro si ridurrebbero di fatto a due elementi, cioè un profilo compatto e un prezzo di listino inferiore. Per chi cerca un dispositivo di fascia alta senza dover per forza passare al formato più grande, la scelta tra i due smartphone diventerebbe decisamente più semplice e meno legata alle rinunce.

Quando è previsto il lancio di Xiaomi 18

Va ricordato che nessuna di queste specifiche è stata ancora confermata dalla compagnia cinese, che dovrebbe condividere i primi aggiornamenti ufficiali nei mesi a venire. Sul fronte delle tempistiche, il debutto di Xiaomi 18 è al momento fissato per il mese di dicembre, con un lancio iniziale in Cina seguito qualche settimana più tardi dall’arrivo sul mercato occidentale.

Fonte: TecnoAndroid