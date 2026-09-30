iPhone Duo, accantonata la Apple Pencil corta dedicata

Un accessorio pensato su misura e poi accantonato: secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, iPhone Duo avrebbe dovuto avere una Apple Pencil dedicata, più corta rispetto a quella che si conosce oggi, prima che a Cupertino decidessero di fare marcia indietro. Un dettaglio piccolo, apparentemente marginale, che però racconta parecchio di come lavora Apple quando prepara un prodotto nuovo.

La sostanza è questa: il progetto esisteva, era arrivato a un punto abbastanza avanzato da definirne le proporzioni, e poi si è fermato. Nessun annuncio, nessuna presentazione, nessuna traccia ufficiale. Solo la notizia che quel pennino ridotto non vedrà la luce insieme al dispositivo per cui era stato immaginato.

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Perché una Pencil più corta aveva senso

L’idea di una Apple Pencil accorciata non nasce dal nulla. Un pennino pensato per un dispositivo diverso dai tablet deve fare i conti con dimensioni diverse, con il modo in cui viene riposto, con la comodità d’uso in situazioni in cui la mano si muove su una superficie più piccola. Ridurre la lunghezza è la strada più ovvia per rendere l’accessorio proporzionato al prodotto che lo accompagna.

C’è poi la questione del trasporto. Un pennino lungo quanto quello studiato per gli iPad funziona bene quando resta agganciato al tablet, molto meno quando l’oggetto di riferimento sta in tasca. Su un dispositivo come iPhone Duo la logica cambia completamente, e con essa cambiano i vincoli di progettazione. Da qui l’ipotesi di un formato ridotto, cucito addosso a un prodotto che non esiste ancora sul mercato.

Quello che non si conosce è il motivo preciso del ripensamento. Le ragioni possibili sono molte e vanno dalla complessità produttiva ai costi, passando per la volontà di non moltiplicare gli accessori dedicati a un singolo modello. Apple ha una storia lunga di progetti sviluppati internamente e poi lasciati nel cassetto, a volte per anni, a volte per sempre.

Cosa cambia per chi aspetta iPhone Duo

Dal punto di vista pratico, il messaggio è chiaro: chi immaginava di poter scrivere e disegnare su iPhone Duo con un pennino pensato apposta dovrà ridimensionare le aspettative. L’accessorio dedicato, quello corto, non fa più parte dei piani. Se e come Apple deciderà di gestire l’input con penna su questo dispositivo è una partita ancora aperta, e al momento non ci sono elementi per dire come andrà a finire.

Va detto che una scelta del genere non è necessariamente un passo indietro. Mantenere una gamma di accessori più snella significa anche non frammentare l’esperienza tra prodotti diversi, evitando di costringere gli utenti a comprare un pennino per il tablet e uno per il telefono. Ogni versione aggiuntiva della Pencil porta con sé una linea produttiva, una gestione del magazzino, un ciclo di aggiornamenti. Non è banale, soprattutto per un accessorio che resta comunque di nicchia rispetto ai volumi complessivi.

Resta il fatto, curioso, che a Cupertino ci abbiano pensato sul serio. Un pennino più corto non è un’idea buttata lì durante una riunione, è un oggetto che qualcuno ha disegnato, misurato, valutato. E che poi è stato messo da parte.

Per ora iPhone Duo rimane un prodotto di cui si parla molto e si sa poco, con indiscrezioni che si accumulano e si contraddicono. Quella sulla Apple Pencil dedicata si aggiunge alla lista delle cose che erano state pensate e che, almeno per il momento, non arriveranno sul mercato.

Fonte: TecnoAndroid