Surface senza AMD: Microsoft spiega finalmente il motivo

Nel catalogo Surface del 2026 trovano posto processori Intel e Qualcomm, e Microsoft si prepara ad aggiungere anche soluzioni NVIDIA. Manca invece AMD, che pure ha lavorato con Microsoft per due generazioni di Surface Laptop. Per anni l’azienda non ha spiegato questa assenza, ma adesso qualche chiarimento è arrivato direttamente dai vertici della divisione.

La scelta risale al 2021, quando Surface Laptop 5 ha abbandonato le configurazioni AMD introdotte con Surface Laptop 3. Da quel momento i processori Ryzen sono spariti dai computer di Microsoft e l’azienda non ha mai indicato un motivo preciso. Per molto tempo non ci sono stati commenti ufficiali. Oggi questa decisione trova almeno una spiegazione parziale.

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Perché AMD non trova spazio nella gamma Surface

A spiegarlo è stato Brett Ostrum, vicepresidente della divisione Surface. In un’intervista ha detto che Microsoft continua ad apprezzare la collaborazione con AMD, ma deve scegliere con molta attenzione i componenti da montare sui propri dispositivi. Secondo il dirigente, i chip AMD sono rimasti fuori soprattutto per le dimensioni limitate del catalogo Surface. Con pochi modelli in listino non si possono accogliere tutte le piattaforme hardware disponibili e bisogna fare delle scelte. La spiegazione non chiarisce ogni aspetto della vicenda, però mostra con quale criterio l’azienda costruisce la propria offerta.

La presenza di AMD nella famiglia Surface è stata piuttosto breve. Surface Laptop 3 del 2019 è stato il primo modello venduto sia con processori Intel sia con soluzioni AMD. La stessa impostazione è rimasta con Surface Laptop 4, dopodiché Microsoft ha interrotto la collaborazione per quanto riguarda i PC della linea. In tutto sono state due generazioni, poi le versioni con chip AMD sono uscite di scena.

Xbox, Sound Wave e una collaborazione che prosegue altrove

La decisione sembra un po’ strana se si guarda al resto dell’ecosistema. Microsoft continua infatti a lavorare a stretto contatto con AMD in altri settori e usa i suoi chip nelle console Xbox oggi in produzione. Anche per la prossima generazione della console l’azienda ha scelto ancora una volta lo stesso produttore. Il rapporto tra le due società quindi non si è interrotto, ma riguarda altri prodotti.

Nel 2025 erano circolate anche indiscrezioni su un possibile Surface con un chip AMD basato su architettura Arm, noto con il nome in codice Sound Wave. Il processore sarebbe dovuto arrivare sul mercato nel 2026, ma finora non è stato presentato nessun prodotto ufficiale che lo utilizzi. Non è chiaro se il progetto sia stato cancellato, rinviato oppure semplicemente spostato a una fase successiva. Nemmeno le caratteristiche ipotizzate per Sound Wave permettono di capire quale posizione potrebbe occupare nell’attuale gamma Surface. Senza conferme ufficiali, questa ipotesi rimane nel campo delle voci di corridoio.

Per il momento la versione ufficiale è quella fornita da Ostrum. Microsoft ha un portafoglio Surface relativamente ristretto e deve decidere quali piattaforme hardware adottare. AMD rimane quindi esclusa dalla gamma di PC, almeno per ora, mentre la collaborazione con Microsoft prosegue su altri prodotti dell’ecosistema.

Fonte: TecnoAndroid