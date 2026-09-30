WhatsApp Canali, gli Status da 24 ore arrivano a più utenti

WhatsApp spinge con decisione sullo sviluppo dei Canali WhatsApp e porta a un pubblico molto più vasto i Channel Status, la funzione che permette agli amministratori di pubblicare aggiornamenti temporanei. Proprio come succede con i classici Status dell’app, questi contenuti spariscono da soli dopo 24 ore. L’obiettivo è rendere i Canali spazi più vivaci e meno statici rispetto a quanto visto finora.

Non si tratta di una novità assoluta, perché la funzione esisteva già in forma limitata. A settembre 2026 però il servizio di messaggistica ha iniziato ad allargarla a un numero maggiore di utenti, gestori e Canali, sia su Android sia su iOS. La distribuzione resta graduale e non tutti possono ancora contarci.

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Come funzionano gli Status nei Canali WhatsApp

Il meccanismo dei Channel Status è qualcosa che chi usa l’app conosce bene. Invece di inserire un normale post nel Canale, chi lo gestisce può pubblicare materiale destinato a restare visibile solo per un tempo limitato. Il debutto risale a maggio 2026, quando la novità era arrivata a una cerchia ristretta di utenti e Canali. Chi ha l’opzione attiva può condividere foto, video, testo e layout che scompaiono dopo una giornata, e questi contenuti compaiono nell’area degli Status all’interno della scheda Aggiornamenti, dove risultano facili da trovare.

I follower non si limitano a guardare. Possono mettere un like oppure ricondividere il contenuto nel proprio Status personale. Ne nasce un formato più rapido rispetto al tradizionale aggiornamento del Canale, adatto soprattutto ad annunci, promozioni o comunicazioni legate a un momento preciso.

Per pubblicare ci sono due strade. La prima passa proprio dalla scheda Aggiornamenti, dove chi ha un Canale abilitato trova un pulsante nella parte alta dell’interfaccia per scegliere cosa condividere. Prima dell’invio il materiale può essere ritoccato con gli strumenti dell’editor integrato, aggiungendo per esempio scritte e sticker. La seconda via è ancora più diretta perché nella schermata del Canale appare un pulsante “+” accanto all’icona. Basta toccarlo per aprire subito l’editor dello Status, senza passare dalla schermata generale.

Dove compaiono e chi può già usarli

Sul fronte della visibilità WhatsApp sembra aver puntato parecchio. Un Channel Status può infatti comparire in tre punti diversi dell’app. Il primo è la sezione Status della scheda Aggiornamenti, accanto ai contenuti pubblicati dagli altri account. Poi c’è l’interno del Canale stesso, grazie a un elemento dedicato nella parte superiore, e infine la schermata con le informazioni del Canale. In ogni caso il contenuto viene cancellato automaticamente allo scadere delle 24 ore.

La differenza con i post ordinari conta parecchio. Gli amministratori hanno ora uno strumento pensato apposta per messaggi che non devono restare consultabili a lungo. Un gestore potrebbe usarlo per segnalare un evento imminente, anticipare l’uscita di un nuovo contenuto oppure condividere qualcosa di più informale senza appesantire il flusso principale del Canale.

Allargare la platea non significa però che tutti abbiano già accesso. Il rollout procede per gradi sulle versioni più recenti dell’app per Android e iOS e al momento non c’è alcun modo per chiedere l’attivazione manuale della funzione. Se il pulsante non compare, quindi, non vuol dire per forza che l’app sia datata. Il Canale potrebbe semplicemente non rientrare ancora nella fase attuale della distribuzione.

L’azienda non ha nemmeno indicato una data per l’arrivo dei Channel Status su tutti i Canali. L’estensione di settembre rappresenta comunque un passo avanti rispetto all’esordio di maggio, quando la funzione aveva raggiunto soltanto una parte degli utenti Android e iOS.

Fonte: TecnoAndroid