Xbox Disc to Digital per tutti: trasforma il gioco su disco in digitale

Con il lancio di Xbox Disc to Digital nel canale stabile, la possibilità di trasformare un gioco su disco in una versione digitale non è più riservata a un gruppo ristretto di tester. Microsoft ha infatti avviato la distribuzione della funzione per tutti i possessori di Xbox One e Xbox Series X, che da ora possono collegare le proprie copie fisiche al loro account e giocarle come se fossero state acquistate online. Si tratta di un passaggio atteso da chi conserva da anni una collezione di dischi sullo scaffale e vorrebbe sfruttarla con la stessa comodità dei titoli scaricati.

Il percorso è stato piuttosto rapido. L’iniziativa era stata annunciata nelle scorse settimane e resa disponibile quasi subito, ma soltanto per gli iscritti al programma Insider, cioè gli utenti che provano in anteprima le novità del sistema prima del rilascio generale. Adesso la fase di prova si è chiusa e la funzione arriva a tutti gli utenti regolari. Anche l’account ufficiale di Xbox ha voluto sottolineare la novità con un messaggio piuttosto diretto, spiegando che i dischi dei giocatori hanno appena ricevuto un aggiornamento digitale e che tutti possono ora godere dei vantaggi del formato digitale con la maggior parte dei dischi fisici per Xbox Series X e Xbox One. La precisazione non è di poco conto perché lascia intendere che non tutti i titoli su supporto fisico rientrano nell’iniziativa.

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Come funziona la conversione da disco a licenza digitale

Il meccanismo alla base di Xbox Disc to Digital è pensato per essere il più semplice possibile. Basta inserire un disco nella console e sarà il sistema a controllare se quel gioco è compatibile con il programma. Se la verifica va a buon fine, alla copia viene associata una licenza digitale che finisce direttamente sull’account Microsoft collegato alla console. Non servono passaggi complicati né procedure particolari da parte dell’utente, che si ritrova il titolo nella propria libreria in modo quasi automatico.

Da quel momento il gioco si comporta esattamente come qualsiasi acquisto fatto sul Microsoft Store. Questo significa poter contare sul supporto alle funzionalità dell’ecosistema Xbox e, nei casi in cui è prevista, anche su Xbox Play Anywhere, la formula che consente di portare lo stesso titolo su più dispositivi. E poi c’è il vantaggio più immediato, quello che probabilmente farà felici in molti. Non sarà più necessario inserire il disco ogni volta che si vuole avviare una partita, un piccolo fastidio quotidiano che per chi gioca spesso diventava una vera abitudine obbligata.

Licenza trasferibile e valore della copia fisica

Uno degli aspetti più interessanti riguarda cosa succede quando il disco cambia proprietario o semplicemente viene usato su un’altra console. Se il supporto viene eseguito su una macchina associata a un account diverso, la licenza digitale può essere trasferita. In pratica il diritto a giocare segue il disco e non resta bloccato per sempre sul primo profilo che lo ha registrato. Una scelta che tiene insieme due esigenze spesso considerate in contrasto tra loro.

Da un lato infatti chi possiede la copia fisica ne conserva il valore commerciale, dall’altro può comunque beneficiare della comodità offerta dal formato digitale finché il gioco resta suo. Il disco continua quindi a essere un bene che si può scambiare o cedere, senza perdere nulla in termini di praticità durante l’utilizzo. Per chi possiede una Xbox Series X o una Xbox One e ha l’abitudine di comprare giochi usati o di liberarsi di quelli già finiti, questa flessibilità pesa parecchio. I proprietari possono infatti rivendere il proprio titolo ad altri possessori di Xbox, se lo desiderano, mantenendo intatta la possibilità di passare la licenza al nuovo acquirente.

Fonte: TecnoAndroid