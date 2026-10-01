Turtle Beach Rematch per Switch 2: il pad che punta sul design

Il controller Turtle Beach Rematch per Nintendo Switch 2 si porta a casa un voto finale di 8 su 10 e si presenta come un’alternativa concreta per chi cerca un secondo pad senza spendere quanto richiesto dal modello ufficiale. Dopo averlo messo alla prova, il giudizio è positivo, con qualche distinzione legata soprattutto all’aspetto estetico e a un paio di funzioni che fanno la differenza nei giochi giusti. Il punto di partenza è semplice: si tratta di un accessorio che fa bene il suo lavoro e che punta molto sull’impatto visivo, a patto di scegliere la colorazione adatta.

Proprio il colore, infatti, è uno degli elementi che pesano di più nella valutazione complessiva. La versione nera c’è ed è perfettamente funzionale, ma è con le altre tinte che il Turtle Beach Rematch riesce davvero a distinguersi dalla massa. Parliamo di una scelta che può sembrare secondaria e che invece, quando si guarda il prodotto dal vivo, cambia parecchio la percezione dell’oggetto.

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Il design a tema Nintendo fa la differenza

Le cover con i colori e i temi Nintendo sono il vero asso nella manica di questo controller. Danno al pad un carattere preciso, una personalità che la variante nera, più sobria e anonima, non riesce a trasmettere allo stesso modo. Per chi tiene all’estetica e vuole un accessorio che si abbini allo spirito della console, la differenza si nota subito e non è affatto un dettaglio da poco.

Al di là dell’aspetto esteriore, però, il discorso cambia. Sotto il profilo generale il Rematch si discosta davvero poco dal suo fratello più stretto, il controller Afterglow. Chi conosce già quel modello ritroverà un’impostazione molto simile, senza stravolgimenti particolari. È un aspetto da tenere presente al momento dell’acquisto, perché la scelta tra i due finisce per dipendere in buona parte dal gusto personale e dal look preferito, più che da differenze sostanziali nell’utilizzo quotidiano.

Non c’è quindi una rivoluzione rispetto a quanto già visto con l’Afterglow. Il valore aggiunto sta soprattutto nella veste grafica, che rende il pad più riconoscibile e piacevole da tenere sulla scrivania o accanto alla console, anche quando non è in uso.

Sensori di movimento e un prezzo più accessibile

Tra le caratteristiche che meritano una menzione c’è il rilevamento dei movimenti, una funzione che torna utile in diversi titoli recenti. Nei giochi come Mario Kart World e Donkey Kong Bananza, dove i comandi di moto possono arricchire l’esperienza, la sua presenza è decisamente gradita. Non tutti i controller alternativi offrono questa possibilità, e poterci contare rende il Turtle Beach Rematch più completo e versatile rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare da un accessorio di terze parti.

Il pubblico a cui si rivolge è piuttosto chiaro. Chi ha bisogno di un controller secondario, magari per giocare in compagnia sul divano, oppure chi desidera un’opzione meno costosa del pad ufficiale trova qui una proposta sensata. Il modello di Turtle Beach riesce a coprire le esigenze di base e ad aggiungere quel tocco estetico che lo rende più interessante di tante soluzioni anonime presenti sul mercato.

Il verdetto finale lo colloca tra gli acquisti consigliati per Switch 2. Il Turtle Beach Rematch viene indicato come una scelta altrettanto azzeccata rispetto al controller ufficiale per chi cerca un pad aggiuntivo o un’alternativa più economica, con il suggerimento di orientarsi verso le colorazioni diverse dal nero per sfruttarne al meglio il design a tema Nintendo.

Fonte: TecnoAndroid