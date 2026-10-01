Friggitrice ad aria: verticale o orizzontale, ceramica o vetro?

La friggitrice ad aria è ormai una presenza fissa in un numero crescente di cucine e occupa porzioni sempre più ampie degli scaffali nei negozi di elettrodomestici. Proprio questa diffusione, però, rende la scelta meno immediata di quanto sembri. Prima di acquistarne una conviene capire quali sono le diverse categorie disponibili. I modelli possono essere verticali oppure orizzontali, e anche il cestello cambia parecchio, visto che esistono versioni in ceramica e versioni in vetro. Ognuna di queste varianti risponde a esigenze diverse, e orientarsi tra le opzioni è il primo passo per non sbagliare.

Il mercato si è allargato in fretta e oggi chi cerca un airfryer si trova davanti a un’offerta ampia, a volte persino dispersiva. Le schede prodotto elencano caratteristiche, formati e materiali, ma non sempre spiegano in modo chiaro che cosa distingue davvero un apparecchio dall’altro. Per questo serve un po’ di ordine. Le differenze principali ruotano attorno a due aspetti: la forma della macchina e il materiale della vasca in cui finiscono gli alimenti. Sono questi i criteri su cui si gioca gran parte della scelta, molto più di tanti dettagli secondari che affollano le confezioni.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Verticale o orizzontale, la prima scelta riguarda la forma

La prima grande distinzione tra le friggitrici ad aria riguarda il modo in cui l’apparecchio si sviluppa. Esistono modelli che crescono in altezza e altri che invece si allungano in larghezza. Detta così sembra una differenza puramente estetica, ma non lo è del tutto. La forma di un elettrodomestico incide inevitabilmente sullo spazio che occupa sul piano di lavoro, e in cucina ogni centimetro conta.

Scegliere tra un modello verticale e uno orizzontale significa quindi partire da una domanda molto concreta, cioè quali siano le proprie abitudini e quanto spazio si abbia a disposizione. Chi vive in un appartamento con una cucina piccola avrà priorità diverse rispetto a chi dispone di un bancone ampio. Allo stesso modo, chi cucina per una persona sola non ha le stesse necessità di una famiglia numerosa. Non c’è una forma migliore in assoluto, c’è piuttosto quella più adatta al contesto in cui verrà usata ogni giorno.

Cestello in ceramica o in vetro, il nodo del materiale

Il secondo criterio da considerare è il materiale della vasca, ovvero il contenitore in cui vengono cotti gli alimenti. Anche qui le strade sono principalmente due. Da una parte ci sono le friggitrici con cestello in ceramica, dall’altra quelle con vasca in vetro. Si tratta di una differenza che va oltre l’aspetto visivo, perché il materiale è la parte dell’apparecchio che entra direttamente in contatto con il cibo.

Anche in questo caso la scelta dipende dalle esigenze personali. C’è chi dà più importanza a un certo tipo di utilizzo e chi invece guarda ad altri aspetti legati alla gestione quotidiana dell’elettrodomestico. Per questo il confronto tra ceramica e vetro va affrontato con calma, tenendo presente come e quanto spesso si pensa di usare la friggitrice ad aria. Forma dell’apparecchio e materiale del cestello restano, in ogni caso, i due parametri fondamentali su cui si basano le principali categorie oggi presenti sul mercato.

Fonte: TecnoAndroid