LG espande Fit & Max: da frigoriferi a lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie

Con case sempre più compatte e ogni centimetro di spazio da ottimizzare, l’idea di dover scegliere tra un elettrodomestico che si integra perfettamente nell’arredamento e uno con capacità e prestazioni adeguate diventa un compromesso che sempre meno persone vogliono accettare. LG Electronics ha costruito attorno a questo problema la filosofia Fit & Max, e a IFA 2026, in programma a Berlino, la estende da un’unica categoria di prodotto a un intero ecosistema di elettrodomestici per la casa.

Il concept si articola su due pilastri complementari. Fit Space riguarda l’integrazione fisica nell’ambiente domestico: sistemi di apertura specifici, cerniere dedicate e soluzioni di montaggio pensate per ridurre al minimo sporgenze e spazi inutilizzati, permettendo agli elettrodomestici di dialogare con l’arredamento invece di imporsi su di esso. Max Life, dall’altro lato, garantisce che questa ottimizzazione degli ingombri non comporti alcun sacrificio nell’esperienza d’uso: capacità elevata, prestazioni consistenti, efficienza energetica e praticità quotidiana restano al centro del design, indipendentemente da quanto compatto sia il prodotto finale.

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Frigoriferi: il punto di partenza premiato a livello internazionale

La filosofia Fit & Max era già stata introdotta con successo sui frigoriferi LG. Le cerniere Zero Clearance integrate nelle porte consentono un’apertura fino a 110° anche quando l’elettrodomestico è posizionato a filo muro, mentre il design Thin Door permette al frigorifero di integrarsi visivamente con il resto della cucina. Questo approccio progettuale è stato riconosciuto con due premi internazionali di rilievo: l’iF Design Award 2026 e il Red Dot Award 2026.

Sul fronte delle prestazioni, tecnologie come Dual FRESHConverter+ e il cassetto convertibile permettono di impostare fino a tre zone di temperatura diverse per la conservazione di alimenti differenti, mentre la funzione AI Fresh analizza le abitudini di utilizzo per ottimizzare il sistema di raffreddamento e mantenere condizioni di conservazione più stabili nel tempo.

Lavatrici e asciugatrici: più capacità senza aumentare l’ingombro

La filosofia Fit & Max arriva ora anche sugli elettrodomestici per la cura dei capi. Il design minimalista e l’installazione slide-in permettono a lavatrici, asciugatrici e styler di integrarsi senza soluzione di continuità in strutture e mobili esistenti. Al tempo stesso, una struttura interna evoluta combinata con il motore inverter Direct Drive offre un controllo preciso che riduce le vibrazioni e aumenta il volume utile del cestello, senza aumentare le dimensioni esterne dell’apparecchio.

Le tecnologie AI Wash e AI Dry riconoscono le caratteristiche dei tessuti inseriti nel cestello e regolano automaticamente i parametri dei cicli, contribuendo a ridurre tempo, energia e attenzione richiesti all’utente per ottenere risultati ottimali.

Anche le lavastoviglie entrano nella famiglia Fit & Max con un design a filo pensato per integrarsi con continuità nei mobili della cucina. Dietro questo aspetto minimale si nascondono funzioni avanzate come il ciclo Wash & Dry della durata di un’ora e la tecnologia AI SenseClean, che rileva il livello di sporco delle stoviglie e ottimizza automaticamente le prestazioni di lavaggio in base al carico effettivo.

Una piattaforma trasversale, non una singola linea di prodotto

Come ha spiegato Baek Seung-tae, Presidente della divisione LG Home Appliance Solution, l’obiettivo è evitare che le persone debbano scegliere tra un elettrodomestico che si integra perfettamente nel proprio spazio e uno che offre le prestazioni desiderate. Fit & Max unisce queste due esigenze in un’unica soluzione, e LG intende estendere questa filosofia a un numero crescente di categorie di prodotto, rendendo più semplice la scelta di elettrodomestici capaci di integrarsi naturalmente in casa mentre offrono un valore concreto nella vita quotidiana.

I visitatori di IFA 2026 potranno scoprire dal vivo la gamma Fit & Max presso lo stand LG nel Padiglione 18 di Messe Berlin.