WINDTRE Super Fibra: modem WiFi 7 e Amazon Prime a 24,99 euro

Chi cerca una connessione domestica solida senza dover mettere insieme mille abbonamenti diversi troverà interessante Super Fibra, la proposta con cui WINDTRE prova a tenere dentro un unico pacchetto la linea fissa, i vantaggi sul mobile e l’intrattenimento. L’idea di fondo è semplice, quasi banale nella sua logica commerciale: una sola offerta, un solo canone, e dentro ci finisce praticamente tutto quello che serve a una famiglia media per navigare da casa e guardare film, serie TV ed eventi sportivi senza pensarci troppo.

Il canone parte da 24,99 euro al mese. Nel pacchetto entrano un modem WiFi 7 per la casa, i Giga senza limiti sulle linee mobile associate e dodici mesi di accesso ad Amazon Prime. Non un mese, non tre: un anno intero. Ed è un dettaglio che pesa, considerando quanto vale oggi quel tipo di abbonamento nelle abitudini quotidiane di chi guarda contenuti in streaming.

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Cosa mette davvero sul tavolo WINDTRE con Super Fibra

Il modem WiFi 7 è la parte più concreta dal punto di vista tecnico. Significa una rete domestica pensata per reggere più dispositivi contemporaneamente, che poi è la situazione normale in qualunque casa con due o tre persone dentro, tra televisori connessi, telefoni, computer e magari una console. I Giga senza limiti sulle linee mobile collegate al contratto completano il quadro, perché il fisso da solo non basta più a nessuno.

Poi c’è il capitolo intrattenimento, che nel caso di WINDTRE passa interamente da Amazon Prime. Film, serie TV, ma anche sport: dentro l’abbonamento c’è la migliore partita della UEFA Champions League del mercoledì, quella che di solito fa da traino a tutta la serata. Un elemento non secondario, visto che il calcio resta uno dei motivi principali per cui le famiglie italiane sottoscrivono servizi in streaming.

Un aspetto che vale la pena sottolineare riguarda la platea a cui l’offerta si rivolge. Super Fibra è valida sia per i nuovi clienti Amazon Prime sia per chi quell’abbonamento ce l’ha già attivo. Nessuna esclusione, insomma, e nessuna penalizzazione per chi era già dentro l’ecosistema di Amazon prima che l’operatore lanciasse la promozione.

Un ecosistema costruito attorno alla famiglia

La direzione strategica l’ha spiegata Cristiano Mantegna, Brand Strategy, Media & Marketing Services Director di WINDTRE, parlando dell’obiettivo di “costruire intorno alla famiglia un ecosistema sempre più completo, capace di rispondere a bisogni diversi e di semplificare la quotidianità”. Tradotto in pratica: mettere connessione fissa, connessione mobile e intrattenimento sotto lo stesso cappello, così da ridurre il numero di fatture, scadenze e app da gestire.

È una linea che l’operatore sta seguendo da tempo e Super Fibra ne rappresenta l’evoluzione più recente, un passo ulteriore rispetto alle formule precedenti. Il ragionamento commerciale è chiaro: più servizi dentro lo stesso contratto, maggiore la probabilità che il cliente resti. Vale per WINDTRE come vale per tutti gli altri operatori che si muovono nella stessa direzione.

Per accompagnare il lancio è arrivato anche uno spot dedicato, intitolato “Ah però!”, pensato per la programmazione sui principali canali televisivi nazionali. Una campagna tradizionale, televisiva, che punta sul riconoscimento immediato più che sulla spiegazione tecnica dei contenuti dell’offerta.