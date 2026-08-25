Iliad racconta la fibra con la nuova campagna “Tanto lo sai”

La fibra Iliad diventa protagonista della nuova campagna pubblicitaria “Tanto lo sai”, costruita attorno a un’idea semplice: eliminare i passaggi superflui quando si parla di connessione domestica. Lo spot gioca proprio con i meccanismi ricorrenti della pubblicità delle offerte fibra, portando subito in primo piano le informazioni che interessano maggiormente agli utenti.

Il protagonista rompe la quarta parete e presenta direttamente al pubblico i punti centrali dell’offerta: prestazioni della connessione e prezzo mensile chiaro e garantito per sempre. Una comunicazione volutamente rapida, ironica e senza deviazioni che lascia poi spazio alle situazioni della quotidianità.

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Il tono dello spot cambia così rapidamente dalla presentazione della fibra a una serie di imprevisti domestici, tra un cane da lavare, un lavoro all’uncinetto, telefonate rimandate e una torta da decorare. Il contrasto serve a sottolineare l’approccio scelto da Iliad: rendere l’offerta immediatamente comprensibile, lasciando il resto sullo sfondo.

La fibra Iliad arriva fino a 5 Gbit/s

La proposta per la casa si articola principalmente attraverso iliadbox Wi-Fi 7 e iliadbox super. Entrambe utilizzano una connessione 100% FTTH e possono raggiungere fino a 5 Gbit/s complessivi in download, in base alla copertura disponibile.

Il router iliadbox viene fornito in comodato d’uso gratuito e integra la tecnologia Wi-Fi 7. Le offerte comprendono inoltre minuti illimitati in Italia. Le prestazioni del Wi-Fi Iliad sono state riconosciute da nPerf, che ha indicato l’operatore come titolare del Wi-Fi più veloce d’Italia nel 2025. La classifica è stata elaborata sulla base di 693.609 test realizzati dalla società indipendente sulle reti fisse italiane tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.

iliadbox Wi-Fi 7 costa 26,99 euro al mese, con prezzo bloccato per sempre. Per i clienti mobile Iliad con un’offerta voce e dati da almeno 9,99 euro mensili e pagamento automatico è previsto il vantaggio Casa + Mobile, che porta il canone a 22,99 euro al mese.

iliadbox super, invece, è proposta a 34,99 euro al mese, oppure a 29,99 euro con il vantaggio Casa + Mobile. L’offerta include anche due iliad Wi-Fi Extender, una saponetta Wi-Fi con SIM dati da 350 GB mensili in 4G utilizzabili in Italia e il servizio antivirus McAfee. Per entrambe le soluzioni il costo di installazione è di 39,99 euro una tantum.

Iliad propone anche la 5G BOX CASA

Per le abitazioni non raggiunte dalla fibra Iliad è disponibile 5G BOX CASA, una soluzione FWA che utilizza la rete 5G dell’operatore. Il servizio comprende Internet illimitato, un router 5G di ultima generazione autoinstallante e una SIM dati Iliad. Il dispositivo viene fornito in comodato d’uso gratuito. Il prezzo è di 26,99 euro al mese, con canone bloccato per sempre, oppure di 22,99 euro al mese per i clienti mobile Iliad che rispettano le condizioni previste dal vantaggio Casa + Mobile. Anche in questo caso l’attivazione richiede un costo una tantum di 39,99 euro.

La nuova campagna “Tanto lo sai” sarà distribuita nei formati da 30 e 15 secondi attraverso TV, CTV, digital, audio e digital audio, con un’ulteriore presenza sui canali social proprietari di Iliad.