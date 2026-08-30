Alan Wake 2 Deluxe Edition per PS5 al minimo storico su Amazon

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Chi tiene d’occhio le offerte sui giochi horror ha di che rallegrarsi, perché Alan Wake 2 Deluxe Edition per PS5 è sceso su Amazon a 26,34 euro, contro un prezzo mediano di 30,99 euro. Il risparmio si attesta sul 15% e, dato non secondario, si tratta del minimo storico registrato su questa piattaforma. Il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon, con consegna prevista nel giro di pochi giorni, quindi senza le incognite legate a venditori terzi o a tempi di attesa dilatati.
Cifre alla mano, parliamo di poco più di quattro euro di sconto rispetto alla media, il che su un titolo che continua a mantenere una certa solidità di prezzo non è affatto trascurabile. L’edizione in questione, poi, non è la versione standard, ma quella che raccoglie il pacchetto più completo attualmente disponibile in formato fisico.
Cosa comprende la Deluxe Edition
La confezione della Deluxe Edition mette insieme il gioco base e una serie di contenuti aggiuntivi che, presi singolarmente, avrebbero un peso specifico non indifferente. Ecco l’elenco completo di quello che si trova all’interno.
- Gioco base
- Edizione digitale di Alan Wake Remastered
- Pass espansione, con Night Springs e Lake House
- Copertina reversibile con grafica esclusiva
- Skin Fucile del nord per Saga
- Skin Fucile Parliament per Alan
- Giacca a vento cremisi per Saga
- Abito da celebrità per Alan
- Ciondolo lanterna per Saga
- Abiti Alan Wake classici
Il pezzo forte, con ogni probabilità, resta il pass espansione, che sblocca entrambi i contenuti scaricabili senza costi ulteriori. A questo si aggiunge la versione digitale di Alan Wake Remastered, utile soprattutto per chi non ha mai messo mano al capitolo originale e vuole arrivare al seguito con il quadro completo delle vicende. Le skin e gli abiti alternativi, dal canto loro, sono chicche estetiche che non cambiano l’esperienza ma fanno piacere a chi ama personalizzare i protagonisti.
Due protagonisti, due mondi che si intrecciano
Sul piano del gioco vero e proprio, Alan Wake 2 è un survival horror in terza persona costruito attorno a una struttura a doppio protagonista. Da una parte c’è Alan Wake, lo scrittore intrappolato nel Luogo Buio e alla disperata ricerca di una via d’uscita, dall’altra Saga Anderson, agente dell’FBI impegnata a fare luce su una catena di omicidi che insanguina Bright Falls.
Due prospettive, due ambientazioni distinte e profondamente inquietanti, che il giocatore attraversa alternandosi tra l’una e l’altra. Gli scenari cambiano tono e atmosfera a seconda di chi si sta controllando, mentre i nemici sovrannaturali che popolano entrambi i mondi richiedono attenzione e gestione delle risorse, come da tradizione del genere. La componente investigativa si intreccia con quella più propriamente horror, dando forma a un ritmo che alterna momenti di tensione pura a fasi di esplorazione e ricostruzione degli eventi.
Per chi cerca un’avventura densa di suspense, insomma, il momento è di quelli favorevoli. Il prezzo attuale rappresenta il punto più basso mai toccato dal titolo su questa piattaforma, e considerando che si tratta della versione con tutti i contenuti aggiuntivi inclusi, il rapporto tra spesa e materiale a disposizione risulta piuttosto vantaggioso.
Va tenuto presente, come sempre accade con le promozioni su Amazon, che le offerte di questo tipo restano attive finché durano le scorte oppure fino a quando il venditore decide di riportare il listino ai valori precedenti. Il prezzo indicato è quello rilevato al momento della segnalazione e può subire variazioni.