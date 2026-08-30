Alan Wake 2 Deluxe Edition per PS5 al minimo storico su Amazon

Chi tiene d’occhio le offerte sui giochi horror ha di che rallegrarsi, perché Alan Wake 2 Deluxe Edition per PS5 è sceso su Amazon a 26,34 euro, contro un prezzo mediano di 30,99 euro. Il risparmio si attesta sul 15% e, dato non secondario, si tratta del minimo storico registrato su questa piattaforma. Il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon, con consegna prevista nel giro di pochi giorni, quindi senza le incognite legate a venditori terzi o a tempi di attesa dilatati.

Cifre alla mano, parliamo di poco più di quattro euro di sconto rispetto alla media, il che su un titolo che continua a mantenere una certa solidità di prezzo non è affatto trascurabile. L’edizione in questione, poi, non è la versione standard, ma quella che raccoglie il pacchetto più completo attualmente disponibile in formato fisico.

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Cosa comprende la Deluxe Edition

La confezione della Deluxe Edition mette insieme il gioco base e una serie di contenuti aggiuntivi che, presi singolarmente, avrebbero un peso specifico non indifferente. Ecco l’elenco completo di quello che si trova all’interno.

Gioco base

Edizione digitale di Alan Wake Remastered

Pass espansione, con Night Springs e Lake House

Copertina reversibile con grafica esclusiva

Skin Fucile del nord per Saga

Skin Fucile Parliament per Alan

Giacca a vento cremisi per Saga

Abito da celebrità per Alan

Ciondolo lanterna per Saga

Abiti Alan Wake classici

Il pezzo forte, con ogni probabilità, resta il pass espansione, che sblocca entrambi i contenuti scaricabili senza costi ulteriori. A questo si aggiunge la versione digitale di Alan Wake Remastered, utile soprattutto per chi non ha mai messo mano al capitolo originale e vuole arrivare al seguito con il quadro completo delle vicende. Le skin e gli abiti alternativi, dal canto loro, sono chicche estetiche che non cambiano l’esperienza ma fanno piacere a chi ama personalizzare i protagonisti.

Due protagonisti, due mondi che si intrecciano

Sul piano del gioco vero e proprio, Alan Wake 2 è un survival horror in terza persona costruito attorno a una struttura a doppio protagonista. Da una parte c’è Alan Wake, lo scrittore intrappolato nel Luogo Buio e alla disperata ricerca di una via d’uscita, dall’altra Saga Anderson, agente dell’FBI impegnata a fare luce su una catena di omicidi che insanguina Bright Falls.

Due prospettive, due ambientazioni distinte e profondamente inquietanti, che il giocatore attraversa alternandosi tra l’una e l’altra. Gli scenari cambiano tono e atmosfera a seconda di chi si sta controllando, mentre i nemici sovrannaturali che popolano entrambi i mondi richiedono attenzione e gestione delle risorse, come da tradizione del genere. La componente investigativa si intreccia con quella più propriamente horror, dando forma a un ritmo che alterna momenti di tensione pura a fasi di esplorazione e ricostruzione degli eventi.

Per chi cerca un’avventura densa di suspense, insomma, il momento è di quelli favorevoli. Il prezzo attuale rappresenta il punto più basso mai toccato dal titolo su questa piattaforma, e considerando che si tratta della versione con tutti i contenuti aggiuntivi inclusi, il rapporto tra spesa e materiale a disposizione risulta piuttosto vantaggioso.

Va tenuto presente, come sempre accade con le promozioni su Amazon, che le offerte di questo tipo restano attive finché durano le scorte oppure fino a quando il venditore decide di riportare il listino ai valori precedenti. Il prezzo indicato è quello rilevato al momento della segnalazione e può subire variazioni.