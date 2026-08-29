Windows 11 cancella i driver della GPU: ecco perché succede

Capita che Windows 11 decida da solo di fare pulizia, e a volte finisce per togliere di mezzo qualcosa che serviva davvero. È il caso della rimozione automatica dei driver GPU, una funzione poco documentata del sistema operativo di Microsoft che, secondo diverse testimonianze comparse su Reddit e non solo, interviene sui driver dei dispositivi che il computer non utilizza da parecchio tempo. Non si tratta di un bug clamoroso né di un errore di installazione, ma di un comportamento previsto, che però nessuno si aspetta di vedere in azione sulla scheda video del proprio portatile.

Il racconto più circostanziato riguarda un notebook Asus, per la precisione un ROG Zephyrus G14, utilizzato per diversi giorni in modalità Eco Mode. Al termine di quel periodo, i driver della RTX 5070 Ti erano semplicemente spariti, senza che il proprietario avesse toccato nulla. Nessuna disinstallazione manuale, nessun aggiornamento andato storto, nessun intervento di terze parti. Il sistema aveva fatto tutto per conto proprio.

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Come funziona la pulizia nascosta di Windows 11

Andando a fondo nella vicenda è emerso il meccanismo che sta dietro a questo comportamento. La modalità di risparmio energetico, quando resta attiva a lungo, esclude la GPU discreta per contenere i consumi e allungare l’autonomia. Dal punto di vista del sistema operativo, però, quella scheda video smette semplicemente di risultare collegata. E qui entra in gioco un processo di manutenzione gestito dalla libreria pnpclean.dll, che si occupa di individuare i dispositivi non connessi da tempo e considerati ormai fuori uso, cancellando i relativi driver per mantenere il sistema pulito e ordinato.

L’intenzione, va detto, è tutt’altro che malevola. Ogni driver installato lascia dietro di sé pacchetti, file e voci di registro che si accumulano nel tempo, e un sistema operativo che si autopulisce evita che il disco si riempia di roba inutile. Il problema nasce quando la logica automatica non riesce a distinguere tra un dispositivo davvero scollegato per sempre, come una vecchia stampante o una chiavetta buttata in un cassetto, e una scheda grafica che sta solo dormendo perché è stata l’utenza stessa a chiedere consumi ridotti.

Perché il caso riguarda soprattutto i portatili da gaming

La combinazione che porta al problema è abbastanza specifica, e questo spiega perché non tutti se ne accorgano. Serve un portatile con doppia grafica, integrata e dedicata, serve una modalità di risparmio energetico che disattivi completamente la GPU dedicata invece di limitarsi a ridurne il carico, e serve che quella condizione si protragga per giorni. Sui notebook da gaming, dove l’alternanza tra profilo silenzioso e profilo prestazionale è pane quotidiano, tutti questi ingredienti si trovano facilmente insieme.

Il risultato pratico è che, tornando a una modalità con la grafica dedicata attiva, la scheda risulta priva del suo software di gestione. Nulla di irreparabile, visto che i driver si possono reinstallare, ma resta la sorpresa di un sistema che agisce senza avvisare e senza chiedere conferma.

La vicenda si aggiunge alla lunga lista di funzionalità nascoste di Windows 11 che finiscono sotto i riflettori solo quando qualcuno le scopre sulla propria macchina. Microsoft ha costruito negli anni un apparato di manutenzione automatica sempre più invasivo, pensato per gli utenti meno esperti che difficilmente andrebbero a ripulire il sistema a mano. Chi invece sa esattamente cosa ha installato e perché, si ritrova a fare i conti con decisioni prese dal sistema operativo in totale autonomia.

Al momento non risultano modifiche annunciate al comportamento di pnpclean.dll, che continua a operare come parte delle attività di manutenzione pianificate del sistema.