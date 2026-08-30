Case stampate in 3D: in Colorado nasce il quartiere Cleora

Nel cuore del Colorado sta prendendo forma un quartiere di case stampate in 3D che, se le cose andranno come previsto, diventerà il banco di prova più ambizioso mai tentato per questa tecnologia. Non una singola villetta da mostrare alle fiere del settore, non un prototipo da fotografare e archiviare, ma un insediamento completo, con oltre 65 abitazioni previste, servizi e infrastrutture collegate tra loro. Il nome del progetto è Cleora e l’area interessata si trova a Salida, su una superficie di circa 22 ettari.

Che si possa costruire una casa con una gigantesca stampante tridimensionale non è una novità assoluta. Di esperimenti simili si è parlato più volte negli ultimi anni, con risultati spesso incoraggianti ma sempre limitati nei numeri. Il salto vero, quello che finora nessuno aveva provato a fare fino in fondo, riguarda la ripetizione del processo su decine di unità e in tempi ravvicinati.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché Cleora è diverso dagli esperimenti visti finora

La differenza sta tutta nella scala. Stampare una singola abitazione serve a dimostrare che il metodo funziona, stampare oltre 65 abitazioni una dopo l’altra serve a capire se il metodo regge davvero quando entrano in gioco tutte le variabili di un cantiere vero. Tempi, coordinamento, allacciamenti, urbanistica. Il progetto in Colorado punta proprio a questo, a verificare la tenuta dei sistemi robotici di stampa 3D applicati a un intero contesto residenziale e non a un edificio isolato.

Il ragionamento alla base è piuttosto lineare. Se una tecnologia si rivela affidabile su una casa, la domanda successiva viene naturale, ovvero perché non spingerla oltre. La risposta, però, non si trova sulla carta ma nel cantiere. Ed è esattamente il ruolo che si è ritagliato Cleora, un test sul campo destinato a fornire dati concreti sulla possibilità di replicare l’operazione su scala molto più ampia.

Robot al posto delle squadre tradizionali

Il quartiere che sta nascendo a Salida prevede che siano macchine automatizzate a occuparsi della costruzione delle strutture, secondo un principio già visto in altri contesti ma mai applicato con questa continuità. Le stampanti depositano il materiale strato dopo strato seguendo il progetto digitale, e una volta completata un’unità il sistema si sposta e ricomincia. Sulla carta significa cicli di lavoro più rapidi e maggiore uniformità nei risultati, con meno margine per gli imprevisti tipici dell’edilizia classica.

Il punto interessante è che nessuno, al momento, sta presentando Cleora come una rivoluzione compiuta. Viene descritto per quello che è, un banco di prova. Un modo per capire se il modello industriale della stampa 3D robotica possa uscire dalla nicchia sperimentale e diventare qualcosa di ripetibile, sostenibile dal punto di vista economico e compatibile con le normative di un quartiere abitato da persone reali.

Una scommessa sui 22 ettari di Salida

I numeri del progetto danno un’idea delle proporzioni. Circa 22 ettari di terreno, più di 65 unità abitative in programma, tutto concentrato in una località del Colorado che difficilmente sarebbe finita al centro delle cronache tecnologiche. E invece è lì che si sta giocando una partita che riguarda il futuro dell’abitare, almeno nella sua versione più automatizzata.

La sfida, negli Stati Uniti, è stata accettata con la consapevolezza che il risultato potrebbe anche essere parziale. Non tutte le tecnologie promettenti superano il passaggio dalla dimostrazione alla produzione, e l’edilizia in particolare tende a essere un settore poco indulgente verso le scorciatoie. Ma se il quartiere verrà completato secondo i piani, sarà la prima volta che un insediamento residenziale di queste dimensioni nasce interamente dal lavoro di robot costruttori, con abitazioni, servizi e infrastrutture messi in fila come parte di un unico disegno.