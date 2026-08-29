Link to Windows, arriva lo spegnimento del PC da remoto con Android

Spegnere il computer dal telefono potrebbe diventare presto una funzione ordinaria, e il merito sarebbe di Link to Windows, l’app companion per Android che fa da ponte con Phone Link su Windows 11. Nel codice dell’applicazione sono comparse stringhe che descrivono comandi molto specifici, tutti pensati per gestire lo stato di accensione del PC senza doverlo toccare fisicamente. Un dettaglio piccolo, in apparenza, ma che cambia parecchio l’idea stessa di cosa possa fare uno smartphone accanto a un computer.

I comandi individuati non si limitano al semplice spegnimento. C’è il riavvio, c’è la sospensione, c’è lo spegnimento vero e proprio, e poi due varianti più interessanti: aggiorna e riavvia, aggiorna e spegni. Quest’ultimo dettaglio suggerisce che Microsoft stia pensando anche a chi rimanda per giorni gli aggiornamenti di sistema e magari preferirebbe farli partire mentre è in un’altra stanza, o addirittura fuori casa.

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Avvisi prima di premere il pulsante

Le stringhe di codice non descrivono soltanto le azioni, ma anche i messaggi che le accompagnano. Nel caso di spegnimento e riavvio da remoto, il telefono Android mostrerebbe un avviso relativo al rischio di perdere il lavoro non salvato. Sembra una precauzione banale, però basta immaginare un documento aperto e mai salvato su un PC lasciato acceso in ufficio per capire quanto sia sensata.

Discorso leggermente diverso per la sospensione. Chi decide di mettere il computer in stand by riceverebbe un messaggio che spiega una conseguenza abbastanza ovvia ma facile da dimenticare: il collegamento con lo smartphone si interrompe, e il PC andrà risvegliato manualmente. Nessuna scorciatoia per riaccenderlo a distanza, insomma. Una volta addormentato, resta lì finché qualcuno non torna davanti alla tastiera.

Le informazioni arrivano da un’analisi del pacchetto dell’app, il classico smontaggio del codice che permette di intravedere funzioni non ancora attive. Vale la solita avvertenza: ciò che si trova in queste stringhe non sempre arriva agli utenti, e i tempi restano indefiniti. Microsoft, però, sembra piuttosto convinta della direzione.

Un’integrazione tra Windows 11 e Android sempre più fitta

Il lavoro sull’integrazione tra Windows 11 e i dispositivi Android va avanti da mesi con una certa insistenza. A luglio erano emersi diversi prototipi, tra cui un’app Messaggi indipendente, capace di essere agganciata al menu Start e aperta come un qualsiasi programma del sistema operativo. Un modo per togliere le conversazioni dal contenitore unico di Phone Link e dar loro dignità autonoma.

Poche settimane fa, invece, i Windows Insider hanno ricevuto un esperimento dedicato proprio a Phone Link, pensato per offrire più informazioni a colpo d’occhio senza costringere ad aprire finestre su finestre. Piccoli ritocchi che, sommati, disegnano un’idea precisa: il telefono non come accessorio del computer, ma come una specie di telecomando intelligente sempre a portata di mano.

I nuovi comandi di alimentazione si inseriscono esattamente in questa logica. Poter chiudere una sessione di lavoro mentre si è già in ascensore, o far partire un aggiornamento di sistema durante la pausa pranzo, sono scenari concreti per chi lavora con più dispositivi contemporaneamente. E il fatto che tra le opzioni compaiano proprio le combinazioni con gli update lascia intendere che il team abbia pensato al ciclo di manutenzione del sistema, non solo alla comodità spicciola.

Restano da capire alcuni aspetti pratici, dalla necessità o meno di essere sulla stessa rete alla gestione dei permessi di sicurezza, elementi che il codice trovato nell’app Link to Windows non chiarisce. Le stringhe individuate riguardano infatti soltanto le azioni disponibili e i relativi messaggi di avviso, senza dettagli sull’infrastruttura che le renderebbe possibili.